介绍 本指南旨在为希望使用 ClickHouse 构建自己的基于 SQL 的可观察性解决方案的用户提供支持，重点关注日志和追踪。

管理数据 用于可观察性的 ClickHouse 部署通常涉及大规模数据集，这些数据集需要管理。ClickHouse 提供了多种功能来协助数据管理。

整合 OpenTelemetry 任何可观察性解决方案都需要一种收集和导出日志与追踪的方法。为此，ClickHouse 推荐使用 OpenTelemetry (OTel) 项目。了解如何将其与 ClickHouse 集成。

使用 Grafana 学习如何使用 Grafana，这是 ClickHouse 中可观察性数据的首选可视化工具。