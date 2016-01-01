可观察性
欢迎来到我们的可观察性用例指南。在本指南中，您将学习如何设置并使用 ClickHouse 进行可观察性。
导航到以下页面以探索本指南的不同部分。
|页面
|描述
|介绍
|本指南旨在为希望使用 ClickHouse 构建自己的基于 SQL 的可观察性解决方案的用户提供支持，重点关注日志和追踪。
|架构设计
|了解为什么建议用户为日志和追踪创建自己的架构，以及一些最佳实践。
|管理数据
|用于可观察性的 ClickHouse 部署通常涉及大规模数据集，这些数据集需要管理。ClickHouse 提供了多种功能来协助数据管理。
|整合 OpenTelemetry
|任何可观察性解决方案都需要一种收集和导出日志与追踪的方法。为此，ClickHouse 推荐使用 OpenTelemetry (OTel) 项目。了解如何将其与 ClickHouse 集成。
|使用 Grafana
|学习如何使用 Grafana，这是 ClickHouse 中可观察性数据的首选可视化工具。
|演示应用程序
|Open Telemetry 项目包含一个演示应用程序。该应用程序的维护分支链接在此页面，使用 ClickHouse 作为日志和追踪的数据源。