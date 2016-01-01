支持矩阵

本页提供 ClickHouse 湖仓集成的全面支持矩阵，涵盖各湖仓表格式可用的特性、ClickHouse 可连接的数据目录，以及每个目录所支持的具体功能。

ClickHouse 集成支持四种 lakehouse 表格式：Apache Iceberg、Delta Lake、Apache Hudi 和 Apache Paimon。在下方选择一种格式以查看对应的支持矩阵。

图例： ✅ 已支持 | ⚠️ 部分支持 / 实验性 | ❌ 不支持

ClickHouse 可以使用 DataLakeCatalog 数据库引擎连接到外部数据目录，该引擎会将目录暴露为一个 ClickHouse 数据库。目录中注册的表会自动出现，并且可以使用标准 SQL 进行查询。

当前支持以下目录。完整的配置说明请参阅各目录的参考指南。