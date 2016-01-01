跳转到主内容
ClickHouse 通过 DataLakeCatalog 数据库引擎与一系列数据湖目录集成。以下指南介绍如何将 ClickHouse 连接到每个受支持的目录，包括配置、身份验证以及查询示例。

CatalogDescription
AWS Glue查询存储在 S3 且在 AWS Glue Data Catalog 中注册的 Iceberg 表。
Databricks Unity Catalog连接到 Databricks Unity Catalog 以使用 Delta Lake 和 Iceberg 表。
Iceberg REST Catalog使用任何实现 Iceberg REST 规范的目录，例如 Tabular。
Lakekeeper连接到 Lakekeeper Catalog 以使用 Iceberg 表。
Project Nessie使用具有类似 Git 的数据版本控制功能的 Nessie Catalog 查询 Iceberg 表。
Microsoft OneLake查询 Microsoft Fabric OneLake 中的 Iceberg 表。