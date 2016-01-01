目录使用指南
ClickHouse 通过
DataLakeCatalog 数据库引擎与一系列数据湖目录集成。以下指南介绍如何将 ClickHouse 连接到每个受支持的目录，包括配置、身份验证以及查询示例。
|Catalog
|Description
|AWS Glue
|查询存储在 S3 且在 AWS Glue Data Catalog 中注册的 Iceberg 表。
|Databricks Unity Catalog
|连接到 Databricks Unity Catalog 以使用 Delta Lake 和 Iceberg 表。
|Iceberg REST Catalog
|使用任何实现 Iceberg REST 规范的目录，例如 Tabular。
|Lakekeeper
|连接到 Lakekeeper Catalog 以使用 Iceberg 表。
|Project Nessie
|使用具有类似 Git 的数据版本控制功能的 Nessie Catalog 查询 Iceberg 表。
|Microsoft OneLake
|查询 Microsoft Fabric OneLake 中的 Iceberg 表。