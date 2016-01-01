version: '3.8' services: lakekeeper: image: quay.io/lakekeeper/catalog:latest environment: - LAKEKEEPER__PG_ENCRYPTION_KEY=This-is-NOT-Secure! - LAKEKEEPER__PG_DATABASE_URL_READ=postgresql://postgres:postgres@db:5432/postgres - LAKEKEEPER__PG_DATABASE_URL_WRITE=postgresql://postgres:postgres@db:5432/postgres - RUST_LOG=info command: ["serve"] healthcheck: test: ["CMD", "/home/nonroot/lakekeeper", "healthcheck"] interval: 1s timeout: 10s retries: 10 start_period: 30s depends_on: migrate: condition: service_completed_successfully db: condition: service_healthy minio: condition: service_healthy ports: - 8181:8181 networks: - iceberg_net migrate: image: quay.io/lakekeeper/catalog:latest-main environment: - LAKEKEEPER__PG_ENCRYPTION_KEY=This-is-NOT-Secure! - LAKEKEEPER__PG_DATABASE_URL_READ=postgresql://postgres:postgres@db:5432/postgres - LAKEKEEPER__PG_DATABASE_URL_WRITE=postgresql://postgres:postgres@db:5432/postgres - RUST_LOG=info restart: "no" command: ["migrate"] depends_on: db: condition: service_healthy networks: - iceberg_net bootstrap: image: curlimages/curl depends_on: lakekeeper: condition: service_healthy restart: "no" command: - -w - "%{http_code}" - "-X" - "POST" - "-v" - "http://lakekeeper:8181/management/v1/bootstrap" - "-H" - "Content-Type: application/json" - "--data" - '{"accept-terms-of-use": true}' - "-o" - "/dev/null" networks: - iceberg_net initialwarehouse: image: curlimages/curl depends_on: lakekeeper: condition: service_healthy bootstrap: condition: service_completed_successfully restart: "no" command: - -w - "%{http_code}" - "-X" - "POST" - "-v" - "http://lakekeeper:8181/management/v1/warehouse" - "-H" - "Content-Type: application/json" - "--data" - '{"warehouse-name": "demo", "project-id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000", "storage-profile": {"type": "s3", "bucket": "warehouse-rest", "key-prefix": "", "assume-role-arn": null, "endpoint": "http://minio:9000", "region": "local-01", "path-style-access": true, "flavor": "minio", "sts-enabled": true}, "storage-credential": {"type": "s3", "credential-type": "access-key", "aws-access-key-id": "minio", "aws-secret-access-key": "ClickHouse_Minio_P@ssw0rd"}}' - "-o" - "/dev/null" networks: - iceberg_net db: image: bitnami/postgresql:16.3.0 environment: - POSTGRESQL_USERNAME=postgres - POSTGRESQL_PASSWORD=postgres - POSTGRESQL_DATABASE=postgres healthcheck: test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U postgres -p 5432 -d postgres"] interval: 2s timeout: 10s retries: 5 start_period: 10s volumes: - postgres_data:/bitnami/postgresql networks: - iceberg_net minio: image: bitnami/minio:2025.4.22 environment: - MINIO_ROOT_USER=minio - MINIO_ROOT_PASSWORD=ClickHouse_Minio_P@ssw0rd - MINIO_API_PORT_NUMBER=9000 - MINIO_CONSOLE_PORT_NUMBER=9001 - MINIO_SCHEME=http - MINIO_DEFAULT_BUCKETS=warehouse-rest networks: iceberg_net: aliases: - warehouse-rest.minio ports: - "9002:9000" - "9003:9001" healthcheck: test: ["CMD", "mc", "ls", "local", "|", "grep", "warehouse-rest"] interval: 2s timeout: 10s retries: 3 start_period: 15s volumes: - minio_data:/bitnami/minio/data clickhouse: image: clickhouse/clickhouse-server:head container_name: lakekeeper-clickhouse user: '0:0' # Ensures root permissions ports: - "8123:8123" - "9000:9000" volumes: - clickhouse_data:/var/lib/clickhouse - ./clickhouse/data_import:/var/lib/clickhouse/data_import # Mount dataset folder networks: - iceberg_net environment: - CLICKHOUSE_DB=default - CLICKHOUSE_USER=default - CLICKHOUSE_DO_NOT_CHOWN=1 - CLICKHOUSE_PASSWORD= depends_on: lakekeeper: condition: service_healthy minio: condition: service_healthy volumes: postgres_data: minio_data: clickhouse_data: networks: iceberg_net: driver: bridge