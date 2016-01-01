AWS Glue Catalog

Experimental feature. Learn more. Experimental feature.

ClickHouse 支持与多个目录（Unity、Glue、Polaris 等）的集成。在本指南中，我们将引导您通过使用 ClickHouse 和 Glue 数据目录查询 S3 存储桶中的数据的步骤。

备注 Glue 支持许多不同的表格式，但此集成仅支持 Iceberg 表。

要连接到 Glue 目录，您需要确定目录所在的区域，并提供访问密钥和秘密密钥。

备注 目前，Glue 目录仅支持访问密钥和秘密密钥，但我们将在未来支持更多的身份验证方法。

在配置 Unity Catalog 并完成身份验证后，建立 ClickHouse 和 Unity Catalog 之间的连接。

现在连接已经建立，您可以开始查询 Glue：

您可以看到上面的某些表不是 Iceberg 表，例如 iceberg-benchmark.hitsparquet 。您将无法查询这些表，因为目前仅支持 Iceberg。

要查询一个表：

备注 反引号是必需的，因为 ClickHouse 不支持多个命名空间。

要检查表的 DDL，请运行以下查询：

如果您需要从 Databricks 加载数据到 ClickHouse，请首先创建一个本地 ClickHouse 表：

然后从您的 Iceberg 表中加载数据：