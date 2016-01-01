跳转到主内容
向开放表格式写入数据

在前面的指南中，你在原始位置就地查询开放表格式的数据，并将其加载到 MergeTree 中以实现快速分析。在许多架构中，数据还需要沿相反方向流动——从 ClickHouse 回写到湖仓格式。通常出于以下两种场景的需求：

  • 卸载到长期存储 - 数据首先进入 ClickHouse，作为实时分析层，为仪表盘和运维报表提供支持。当数据超出其实时分析窗口后，可以将其写出到对象存储中的 Iceberg，以一种持久、具备成本效益且可互操作的格式进行保留。
  • Reverse ETL - 在 ClickHouse 内执行的转换、聚合和增强（enrichment）操作会生成派生数据集，下游工具和其他团队需要消费这些数据。将这些结果写入 Iceberg 表，可以让它们在更广泛的数据生态系统中可用。

在这两种情况下，INSERT INTO SELECT 都可以用于将数据从 ClickHouse 表移动到存储在对象存储中的 Iceberg 表中。

注意

当前对开放表格式的写入仅支持 Iceberg 表。对 Delta Lake 表的部分支持正在开发中。这些表不能由 catalog 管理。

准备源数据集

在本指南中，我们将使用 UK Price Paid 数据集——一份涵盖英格兰和威尔士所有住宅房产交易的公开记录。

创建并写入 MergeTree 表

CREATE DATABASE uk;

CREATE TABLE uk.uk_price_paid
(
    price UInt32,
    date Date,
    postcode1 LowCardinality(String),
    postcode2 LowCardinality(String),
    type Enum8('terraced' = 1, 'semi-detached' = 2, 'detached' = 3, 'flat' = 4, 'other' = 0),
    is_new UInt8,
    duration Enum8('freehold' = 1, 'leasehold' = 2, 'unknown' = 0),
    addr1 String,
    addr2 String,
    street LowCardinality(String),
    locality LowCardinality(String),
    town LowCardinality(String),
    district LowCardinality(String),
    county LowCardinality(String)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (postcode1, postcode2, addr1, addr2);

直接从公共 CSV 数据源向该表写入数据：

INSERT INTO uk.uk_price_paid
SELECT
    toUInt32(price_string) AS price,
    parseDateTimeBestEffortUS(time) AS date,
    splitByChar(' ', postcode)[1] AS postcode1,
    splitByChar(' ', postcode)[2] AS postcode2,
    transform(a, ['T', 'S', 'D', 'F', 'O'], ['terraced', 'semi-detached', 'detached', 'flat', 'other']) AS type,
    b = 'Y' AS is_new,
    transform(c, ['F', 'L', 'U'], ['freehold', 'leasehold', 'unknown']) AS duration,
    addr1,
    addr2,
    street,
    locality,
    town,
    district,
    county
FROM url(
    'http://prod1.publicdata.landregistry.gov.uk.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/pp-complete.csv',
    'CSV',
    'uuid_string String,
    price_string String,
    time String,
    postcode String,
    a String,
    b String,
    c String,
    addr1 String,
    addr2 String,
    street String,
    locality String,
    town String,
    district String,
    county String,
    d String,
    e String'
) SETTINGS max_http_get_redirects=10;

30906560 rows in set. Elapsed: 59.852 sec. Processed 30.91 million rows, 5.41 GB (516.39 thousand rows/s., 90.40 MB/s.)
Peak memory usage: 485.15 MiB.

将数据写入 Iceberg 表

创建 Iceberg 表

要将数据写入 Iceberg，请使用 IcebergS3 表引擎创建一个表。

请注意，与 MergeTree 源表相比，Iceberg 表的模式必须进行简化。ClickHouse 支持比 Iceberg 和其底层 Parquet 文件更丰富的类型系统——诸如 EnumLowCardinalityUInt8 等类型在 Iceberg 中不受支持，必须映射为兼容类型。

CREATE TABLE uk.uk_iceberg
(
    price UInt32,
    date Date,
    postcode1 String,
    postcode2 String,
    type UInt32,
    is_new UInt32,
    duration UInt32,
    addr1 String,
    addr2 String,
    street String,
    locality String,
    town String,
    district String,
    county String
)
ENGINE = IcebergS3('https://datasets-documentation.s3.amazonaws.com/lake_formats/iceberg_uk_price_paid/', '<aws_access_key>', '<aws_secret_key>', '<session_token>')

插入数据子集

使用 INSERT INTO SELECT 将 MergeTree 表中的数据写入 Iceberg 表。在此示例中，我们仅写入伦敦的交易记录：

SET allow_experimental_insert_into_iceberg = 1;

INSERT INTO uk.uk_iceberg SELECT *
FROM uk.uk_price_paid
WHERE town = 'LONDON'

2346741 rows in set. Elapsed: 1.419 sec. Processed 30.91 million rows, 153.43 MB (21.78 million rows/s., 108.15 MB/s.)
Peak memory usage: 371.60 MiB.

查询 Iceberg 表

数据现在作为 Iceberg 存储在对象存储中，可以通过 ClickHouse（或任何其他可读取 Iceberg 的工具）进行查询：

SELECT
    locality,
    count()
FROM uk.uk_iceberg
WHERE locality != ''
GROUP BY locality
ORDER BY count() DESC
LIMIT 10

┌─locality────┬─count()─┐
│ LONDON      │  896796 │
│ WALTHAMSTOW │    8610 │
│ LEYTON      │    3525 │
│ CHINGFORD   │    3133 │
│ HORNSEY     │    2794 │
│ STREATHAM   │    2760 │
│ WOOD GREEN  │    2443 │
│ ACTON       │    2155 │
│ LEYTONSTONE │    2102 │
│ EAST HAM    │    2085 │
└─────────────┴─────────┘

10 rows in set. Elapsed: 0.329 sec. Processed 457.86 thousand rows, 2.62 MB (1.39 million rows/s., 7.95 MB/s.)
Peak memory usage: 12.19 MiB.

写入聚合结果

Iceberg 表不仅限于存储原始行。它们还可以保存聚合与转换的输出——即在 ClickHouse 内执行的 ETL 流程结果。这对于将预计算的汇总结果发布到数据湖仓以供下游消费非常有用。

为聚合数据创建 Iceberg 表

CREATE TABLE uk.uk_avg_town
(
    price Float64,
    town String
)
ENGINE = IcebergS3('https://datasets-documentation.s3.amazonaws.com/lake_formats/iceberg_uk_avg_town/', '<aws_access_key>', '<aws_secret_key>', '<session_token>')

插入聚合数据

按城镇计算平均房价，并将结果直接写入 Iceberg 表中：

INSERT INTO uk.uk_avg_town SELECT
    avg(price) AS price,
    town
FROM uk.uk_price_paid
GROUP BY town

1173 rows in set. Elapsed: 0.480 sec. Processed 30.91 million rows, 185.44 MB (64.34 million rows/s., 386.05 MB/s.)
Peak memory usage: 4.18 MiB.

查询聚合表

其他工具以及其他 ClickHouse 实例现在都可以读取这个预先计算的数据集：

SELECT
    town,
    price
FROM uk.uk_avg_town
ORDER BY price DESC
LIMIT 10

┌─town───────────────┬──────────────price─┐
│ GATWICK            │ 28232811.583333332 │
│ THORNHILL          │             985000 │
│ VIRGINIA WATER     │  984633.2938574939 │
│ CHALFONT ST GILES  │  863347.7280187573 │
│ COBHAM             │    775251.47313278 │
│ PURFLEET-ON-THAMES │           772651.8 │
│ BEACONSFIELD       │  746052.9327405858 │
│ ESHER              │  686708.4969745865 │
│ KESTON             │  654541.1774842045 │
│ GERRARDS CROSS     │  639109.4084023251 │
└────────────────────┴────────────────────┘

10 rows in set. Elapsed: 0.210 sec.