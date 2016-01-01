直接查询开放表格式表

ClickHouse 提供表函数，用于直接在对象存储中查询以开放表格式存储的数据。这样无需连接到外部目录——它会就地查询数据，类似于 AWS Athena 从 S3 读取数据的方式。

你可以在函数调用中直接传入存储路径和凭证，其余由 ClickHouse 处理。可以使用全部 ClickHouse SQL 语法和函数，查询还能受益于 ClickHouse 的并行执行以及高效的原生 Parquet 读取器。

Server, local or chDB 本指南中的步骤可以使用现有的 ClickHouse server 安装来执行。对于临时查询，你也可以使用 clickhouse-local，在不运行 server 的情况下完成相同的工作流。经过少量调整后，该流程也可以使用 ClickHouse 的进程内发行版 chDB 来执行。

下面的示例使用存储在 S3 上、以各个 lakehouse 格式保存的 hits 数据集。对于每种 lakehouse 格式，在每个对象存储提供商上都提供了专用函数。