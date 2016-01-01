跳转到主内容
使用 MergeTree 加速分析

上一部分中，你已将 ClickHouse 连接到数据目录，并直接对开放表格式执行了查询。虽然就地查询数据很方便，但湖仓格式并未针对支撑仪表板和运营报表的低延迟、高并发工作负载进行优化。对于这类用例，将数据加载到 ClickHouse 的 MergeTree 引擎中可以带来显著更好的性能。

与直接读取开放表格式相比，MergeTree 具有以下优势：

  • 稀疏主索引（Sparse primary index） - 按选定键在磁盘上对数据排序，使 ClickHouse 在查询时能够跳过大量无关的行。
  • 增强的数据类型 - 原生支持 JSONLowCardinalityEnum 等类型，从而实现更紧凑的存储和更快速的处理。
  • 数据跳过索引（Skip indices）全文索引（full-text indices） - 二级索引结构，使 ClickHouse 能跳过与查询过滤条件不匹配的数据粒度，对文本搜索工作负载尤其有效。
  • 具有自动合并压缩的快速插入 - ClickHouse 专为高吞吐插入而设计，并在后台自动合并数据分区片段，这类似于开放表格式中的压缩合并操作。
  • 为并发读取进行了优化 - MergeTree 的列式存储布局结合多级缓存，支持高并发的实时分析型工作负载，而开放表格式并非为此而设计。

本指南将演示如何使用 INSERT INTO SELECT 将数据从目录加载到 MergeTree 表中，以获得更快速的分析能力。

连接到目录

我们将复用上一篇指南中的同一个 Unity Catalog 连接，通过 Iceberg REST 端点进行访问：

SET allow_database_iceberg = 1;

CREATE DATABASE unity
ENGINE = DataLakeCatalog('https://<workspace-id>.cloud.databricks.com/api/2.1/unity-catalog/iceberg-rest')
SETTINGS catalog_type = 'rest', catalog_credential = '<client-id>:<client-secret>', warehouse = 'workspace',
oauth_server_uri = 'https://<workspace-id>.cloud.databricks.com/oidc/v1/token', auth_scope = 'all-apis,sql';

列出所有表

SHOW TABLES FROM unity

┌─name───────────────────────────────────────────────┐
│ unity.logs                                         │
│ unity.single_day_log                               │
└────────────────────────────────────────────────────┘

查看 Schema

SHOW CREATE TABLE unity.`icebench.single_day_log`

CREATE TABLE unity.`icebench.single_day_log`
(
    `pull_request_number` Nullable(Int64),
    `commit_sha` Nullable(String),
    `check_start_time` Nullable(DateTime64(6, 'UTC')),
    `check_name` Nullable(String),
    `instance_type` Nullable(String),
    `instance_id` Nullable(String),
    `event_date` Nullable(Date32),
    `event_time` Nullable(DateTime64(6, 'UTC')),
    `event_time_microseconds` Nullable(DateTime64(6, 'UTC')),
    `thread_name` Nullable(String),
    `thread_id` Nullable(Decimal(20, 0)),
    `level` Nullable(String),
    `query_id` Nullable(String),
    `logger_name` Nullable(String),
    `message` Nullable(String),
    `revision` Nullable(Int64),
    `source_file` Nullable(String),
    `source_line` Nullable(Decimal(20, 0)),
    `message_format_string` Nullable(String)
)
ENGINE = Iceberg('s3://...')

此表包含约 2.83 亿条来自 ClickHouse CI 测试运行的日志行——是一个用于探索分析性能的真实数据集。

SELECT count()
FROM unity.`icebench.single_day_log`

┌───count()─┐
│ 282634391 │ -- 282.63 million
└───────────┘

1 row in set. Elapsed: 1.265 sec.

对 lakehouse 表执行查询

让我们运行一个查询，按线程名称和实例类型过滤日志，在消息文本中搜索错误，并按记录器（logger）对结果进行分组：

SELECT
    logger_name,
    count() AS c
FROM icebench.`icebench.single_day_log`
WHERE (thread_name = 'TCPHandler')
    AND (instance_type = 'm6i.4xlarge')
    AND hasToken(message, 'error')
GROUP BY logger_name
ORDER BY c DESC
LIMIT 5

┌─logger_name──────────────┬────c─┐
│ executeQuery             │ 6907 │
│ TCPHandler               │ 4145 │
│ TCP-Session              │  790 │
│ PostgreSQLConnectionPool │  530 │
│ ContextAccess (default)  │  392 │
└──────────────────────────┴──────┘

5 rows in set. Elapsed: 8.921 sec. Processed 282.63 million rows, 5.42 GB (31.68 million rows/s., 607.26 MB/s.)
Peak memory usage: 4.35 GiB.

该查询耗时将近 9 秒，因为 ClickHouse 必须对对象存储中的所有 Parquet 文件执行全表扫描。可以通过分区来提升性能，但像 logger_name 这样的列其基数可能过高，难以有效进行分区。我们也没有诸如 Text indices 之类的索引来进一步过滤数据。这正是 MergeTree 的强项。

将数据加载到 MergeTree 表中

创建一个经过优化的表

我们创建一个 MergeTree 表，并对 schema 进行了一定程度的优化。注意它与 Iceberg schema 的几个关键差异：

  • 没有 Nullable 包装 - 移除 Nullable 可以提升存储效率和查询性能。
  • levelinstance_typethread_namecheck_name 列上使用 LowCardinality(String) - 对具有少量不同取值的列进行字典编码，以获得更好的压缩效果和更快的过滤。
  • message 列上创建 全文索引 - 加速基于 token 的文本搜索，例如 hasToken(message, 'error')
  • 使用 ORDER BY (instance_type, thread_name, toStartOfMinute(event_time)) - 使磁盘上的数据布局与常见过滤模式对齐，从而让 稀疏主索引 能够跳过不相关的数据粒度。
SET enable_full_text_index = 1;

CREATE TABLE single_day_log
(
    `pull_request_number` Int64,
    `commit_sha` String,
    `check_start_time` DateTime64(6, 'UTC'),
    `check_name` LowCardinality(String),
    `instance_type` LowCardinality(String),
    `instance_id` String,
    `event_date` Date32,
    `event_time` DateTime64(6, 'UTC'),
    `event_time_microseconds` DateTime64(6, 'UTC'),
    `thread_name` LowCardinality(String),
    `thread_id` Decimal(20, 0),
    `level` LowCardinality(String),
    `query_id` String,
    `logger_name` String,
    `message` String,
    `revision` Int64,
    `source_file` String,
    `source_line` Decimal(20, 0),
    `message_format_string` String,
    INDEX text_idx(message) TYPE text(tokenizer = splitByNonAlpha)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (instance_type, thread_name, toStartOfMinute(event_time))

从目录中插入数据

使用 INSERT INTO SELECT 将约 3 亿条记录从 lakehouse 表加载到我们的 ClickHouse 表中：

INSERT INTO single_day_log SELECT * FROM icebench.`icebench.single_day_log`

282634391 rows in set. Elapsed: 237.680 sec. Processed 282.63 million rows, 5.42 GB (1.19 million rows/s., 22.79 MB/s.)
Peak memory usage: 18.62 GiB.

重新执行查询

如果我们现在在这个 MergeTree 表上运行相同的查询，会发现性能有了显著提升：

SELECT
    logger_name,
    count() AS c
FROM single_day_log
WHERE (thread_name = 'TCPHandler')
    AND (instance_type = 'm6i.4xlarge')
    AND hasToken(message, 'error')
GROUP BY logger_name
ORDER BY c DESC
LIMIT 5

┌─logger_name──────────────┬────c─┐
│ executeQuery             │ 6907 │
│ TCPHandler               │ 4145 │
│ TCP-Session              │  790 │
│ PostgreSQLConnectionPool │  530 │
│ ContextAccess (default)  │  392 │
└──────────────────────────┴──────┘

5 rows in set. Elapsed: 0.220 sec. Processed 13.84 million rows, 2.85 GB (62.97 million rows/s., 12.94 GB/s.)
Peak memory usage: 1.12 GiB.

同样的查询现在在 0.22 秒 内完成——大约 快了 40 倍。这一改进主要由两个关键优化带来：

  • 稀疏主索引 - ORDER BY (instance_type, thread_name, ...) 键意味着 ClickHouse 可以直接跳到满足 instance_type = 'm6i.4xlarge'thread_name = 'TCPHandler' 的 granule，将需要处理的行数从 2.83 亿减少到仅 1400 万。
  • 全文索引 - message 列上的 text_idx 索引使得 hasToken(message, 'error') 可以通过索引完成，而不是扫描每一条 message 字符串，进一步减少 ClickHouse 需要读取的数据量。

结果是，这样的查询可以轻松支撑实时仪表板——其在规模和延迟方面的表现是对对象存储中的 Parquet 文件直接查询所无法比拟的。