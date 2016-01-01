使用 MergeTree 加速分析

在上一部分中，你已将 ClickHouse 连接到数据目录，并直接对开放表格式执行了查询。虽然就地查询数据很方便，但湖仓格式并未针对支撑仪表板和运营报表的低延迟、高并发工作负载进行优化。对于这类用例，将数据加载到 ClickHouse 的 MergeTree 引擎中可以带来显著更好的性能。
与直接读取开放表格式相比，MergeTree 具有以下优势：
本指南将演示如何使用
INSERT INTO SELECT 将数据从目录加载到 MergeTree 表中，以获得更快速的分析能力。
连接到目录
我们将复用上一篇指南中的同一个 Unity Catalog 连接，通过 Iceberg REST 端点进行访问：
SET allow_database_iceberg = 1;
CREATE DATABASE unity
ENGINE = DataLakeCatalog('https://<workspace-id>.cloud.databricks.com/api/2.1/unity-catalog/iceberg-rest')
SETTINGS catalog_type = 'rest', catalog_credential = '<client-id>:<client-secret>', warehouse = 'workspace',
oauth_server_uri = 'https://<workspace-id>.cloud.databricks.com/oidc/v1/token', auth_scope = 'all-apis,sql';
列出所有表
SHOW TABLES FROM unity
┌─name───────────────────────────────────────────────┐
│ unity.logs │
│ unity.single_day_log │
└────────────────────────────────────────────────────┘
查看 Schema
SHOW CREATE TABLE unity.`icebench.single_day_log`
CREATE TABLE unity.`icebench.single_day_log`
(
`pull_request_number` Nullable(Int64),
`commit_sha` Nullable(String),
`check_start_time` Nullable(DateTime64(6, 'UTC')),
`check_name` Nullable(String),
`instance_type` Nullable(String),
`instance_id` Nullable(String),
`event_date` Nullable(Date32),
`event_time` Nullable(DateTime64(6, 'UTC')),
`event_time_microseconds` Nullable(DateTime64(6, 'UTC')),
`thread_name` Nullable(String),
`thread_id` Nullable(Decimal(20, 0)),
`level` Nullable(String),
`query_id` Nullable(String),
`logger_name` Nullable(String),
`message` Nullable(String),
`revision` Nullable(Int64),
`source_file` Nullable(String),
`source_line` Nullable(Decimal(20, 0)),
`message_format_string` Nullable(String)
)
ENGINE = Iceberg('s3://...')
此表包含约 2.83 亿条来自 ClickHouse CI 测试运行的日志行——是一个用于探索分析性能的真实数据集。
SELECT count()
FROM unity.`icebench.single_day_log`
┌───count()─┐
│ 282634391 │ -- 282.63 million
└───────────┘
1 row in set. Elapsed: 1.265 sec.
对 lakehouse 表执行查询
让我们运行一个查询，按线程名称和实例类型过滤日志，在消息文本中搜索错误，并按记录器（logger）对结果进行分组：
SELECT
logger_name,
count() AS c
FROM icebench.`icebench.single_day_log`
WHERE (thread_name = 'TCPHandler')
AND (instance_type = 'm6i.4xlarge')
AND hasToken(message, 'error')
GROUP BY logger_name
ORDER BY c DESC
LIMIT 5
┌─logger_name──────────────┬────c─┐
│ executeQuery │ 6907 │
│ TCPHandler │ 4145 │
│ TCP-Session │ 790 │
│ PostgreSQLConnectionPool │ 530 │
│ ContextAccess (default) │ 392 │
└──────────────────────────┴──────┘
5 rows in set. Elapsed: 8.921 sec. Processed 282.63 million rows, 5.42 GB (31.68 million rows/s., 607.26 MB/s.)
Peak memory usage: 4.35 GiB.
该查询耗时将近 9 秒，因为 ClickHouse 必须对对象存储中的所有 Parquet 文件执行全表扫描。可以通过分区来提升性能，但像
logger_name 这样的列其基数可能过高，难以有效进行分区。我们也没有诸如 Text indices 之类的索引来进一步过滤数据。这正是 MergeTree 的强项。
将数据加载到 MergeTree 表中
创建一个经过优化的表
我们创建一个 MergeTree 表，并对 schema 进行了一定程度的优化。注意它与 Iceberg schema 的几个关键差异：
- 没有
Nullable 包装 - 移除
Nullable 可以提升存储效率和查询性能。
- 在
level、
instance_type、
thread_name 和
check_name 列上使用
LowCardinality(String) - 对具有少量不同取值的列进行字典编码，以获得更好的压缩效果和更快的过滤。
- 在
message 列上创建 全文索引 - 加速基于 token 的文本搜索，例如
hasToken(message, 'error')。
- 使用
ORDER BY 键
(instance_type, thread_name, toStartOfMinute(event_time)) - 使磁盘上的数据布局与常见过滤模式对齐，从而让 稀疏主索引 能够跳过不相关的数据粒度。
SET enable_full_text_index = 1;
CREATE TABLE single_day_log
(
`pull_request_number` Int64,
`commit_sha` String,
`check_start_time` DateTime64(6, 'UTC'),
`check_name` LowCardinality(String),
`instance_type` LowCardinality(String),
`instance_id` String,
`event_date` Date32,
`event_time` DateTime64(6, 'UTC'),
`event_time_microseconds` DateTime64(6, 'UTC'),
`thread_name` LowCardinality(String),
`thread_id` Decimal(20, 0),
`level` LowCardinality(String),
`query_id` String,
`logger_name` String,
`message` String,
`revision` Int64,
`source_file` String,
`source_line` Decimal(20, 0),
`message_format_string` String,
INDEX text_idx(message) TYPE text(tokenizer = splitByNonAlpha)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (instance_type, thread_name, toStartOfMinute(event_time))
从目录中插入数据
使用
INSERT INTO SELECT 将约 3 亿条记录从 lakehouse 表加载到我们的 ClickHouse 表中：
INSERT INTO single_day_log SELECT * FROM icebench.`icebench.single_day_log`
282634391 rows in set. Elapsed: 237.680 sec. Processed 282.63 million rows, 5.42 GB (1.19 million rows/s., 22.79 MB/s.)
Peak memory usage: 18.62 GiB.
重新执行查询
如果我们现在在这个 MergeTree 表上运行相同的查询，会发现性能有了显著提升：
SELECT
logger_name,
count() AS c
FROM single_day_log
WHERE (thread_name = 'TCPHandler')
AND (instance_type = 'm6i.4xlarge')
AND hasToken(message, 'error')
GROUP BY logger_name
ORDER BY c DESC
LIMIT 5
┌─logger_name──────────────┬────c─┐
│ executeQuery │ 6907 │
│ TCPHandler │ 4145 │
│ TCP-Session │ 790 │
│ PostgreSQLConnectionPool │ 530 │
│ ContextAccess (default) │ 392 │
└──────────────────────────┴──────┘
5 rows in set. Elapsed: 0.220 sec. Processed 13.84 million rows, 2.85 GB (62.97 million rows/s., 12.94 GB/s.)
Peak memory usage: 1.12 GiB.
同样的查询现在在 0.22 秒 内完成——大约 快了 40 倍。这一改进主要由两个关键优化带来：
- 稀疏主索引 -
ORDER BY (instance_type, thread_name, ...) 键意味着 ClickHouse 可以直接跳到满足
instance_type = 'm6i.4xlarge' 和
thread_name = 'TCPHandler' 的 granule，将需要处理的行数从 2.83 亿减少到仅 1400 万。
- 全文索引 -
message 列上的
text_idx 索引使得
hasToken(message, 'error') 可以通过索引完成，而不是扫描每一条 message 字符串，进一步减少 ClickHouse 需要读取的数据量。
结果是，这样的查询可以轻松支撑实时仪表板——其在规模和延迟方面的表现是对对象存储中的 Parquet 文件直接查询所无法比拟的。