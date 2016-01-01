跳到主要内容
使用语义层自定义 Ask AI 聊天

Ask AI 聊天智能体可以通过 AGENTS.md 进行定制，从而理解你特定的业务逻辑、数据结构和领域知识——这是一条特殊的已保存查询，用作智能体系统提示词之上的语义层。

通过创建一个 AGENTS.md 文件，你可以提供自定义指令，这些指令会在每次对话开始时被注入，用于根据你组织特有的需求、计算方式和约定来引导 SQL 查询生成和数据分析。

工作原理

当你在 Cloud Console 中保存一个名称严格为“AGENTS.md”的查询时：

  1. Ask AI 聊天代理在发送消息时会自动加载该文件
  2. 文件内容会被放入一个结构化内容标签中，并注入到代理的 system prompt 中
  3. 这些指令会应用于该服务中的所有 Ask AI 聊天会话

创建 AGENTS.md

创建已保存的查询

  1. 在 Cloud 控制台中创建一个新查询
  2. 将其名称精确设为："AGENTS.md"（区分大小写）
  3. 在查询文本编辑器中编写你的自定义指令（不是实际的 SQL）
  4. 保存该查询

添加你的指令

使用清晰且可执行的语言来组织你的指令。包括：

  • 业务规则和计算
  • 数据结构指导
  • 领域特定术语
  • 常见查询模式
  • 性能优化规则

最佳实践

将上下文视为有限资源

上下文是宝贵的——每个 token 都会消耗智能体的“注意力预算”。就像人类的工作记忆有限一样，随着上下文变长，语言模型的性能也会下降。这意味着你需要找到规模尽可能小、但信号尽可能强的一组 token，以最大化获得期望结果的概率。

找到合适的抽象高度

在两个极端之间取得平衡：

  • 过于具体：将脆弱的 if-else 逻辑硬编码进去，使系统变得脆弱并增加维护复杂度
  • 过于模糊：只给出高层次指导，既缺乏具体信号，又错误地假设存在共享上下文

理想的抽象高度应当既足够具体，能有效引导行为，又足够灵活，让模型可以运用强有力的启发式方法。先在当前可用的最优模型上，从一个尽可能精简的提示起步，然后根据观察到的失败模式逐步加入清晰的指令。

使用结构化章节组织内容

使用 XML 标签或 Markdown 标题来创建清晰、便于浏览的独立章节：

<background_information>
Context about your data and domain
</background_information>

<calculation_rules>
Specific formulas and business logic
</calculation_rules>

<tool_guidance>
How to use specific ClickHouse features
</tool_guidance>

提供多样且典型的示例

示例就像“一图胜千言”。与其在提示中塞进所有边缘情况，不如精心挑选一组多样且具有代表性的示例，以有效展现期望的行为。

保持精简但完整

  • 只包含经常需要的指令
  • 保持简洁——过大的上下文会因为“上下文腐蚀（context rot）”而降低性能
  • 移除过时或很少使用的规则
  • 同时要保证有足够的信息来引导期望的行为
提示

“最小化”并不一定意味着篇幅很短。你需要提供足够的细节，以确保代理遵循预期行为，只是要避免不必要的赘述。

示例：从原始数据计算指标

当指标需要经过特定计算而非直接访问列时，为 agent 提供指导：

<metric_calculations>
IMPORTANT: "active_sessions" is NOT a column. It must be calculated.

To calculate active sessions:
COUNT(DISTINCT session_id || '|' || user_id) AS active_sessions

This counts unique combinations of session and user identifiers.

When the user asks for "active sessions" or "session count", always use this formula:
SELECT
    date,
    COUNT(DISTINCT session_id || '|' || user_id) AS active_sessions
FROM events
GROUP BY date;

</metric_calculations>

示例：业务逻辑规则

定义领域特定的计算和分类：

<business_rules>
Revenue Calculation:
- Exclude refunded transactions: WHERE transaction_status != 'refunded'
- Apply regional tax rates using CASE expressions
- Use MRR for subscriptions:
  SUM(CASE
    WHEN billing_cycle = 'monthly' THEN amount
    WHEN billing_cycle = 'yearly' THEN amount / 12
    ELSE 0
  END) AS mrr

Traffic Source Classification:
Use CASE expression to categorize:
CASE
  WHEN traffic_source IN ('google', 'bing', 'organic') THEN 'Organic Search'
  WHEN traffic_source IN ('facebook', 'instagram', 'social') THEN 'Social Media'
  WHEN traffic_source = 'direct' THEN 'Direct'
  ELSE 'Other'
END AS source_category

Customer Segmentation:
- Enterprise: annual_contract_value >= 100000
- Mid-Market: annual_contract_value >= 10000 AND annual_contract_value < 100000
- SMB: annual_contract_value < 10000

Always include these categorizations when generating traffic or revenue reports.
</business_rules>

示例：数据结构中的特殊情况

记录非标准的数据格式或历史遗留的 schema 设计：

<data_structure_notes>
The user_status column uses numeric codes, not strings:
- 1 = 'active'
- 2 = 'inactive'
- 3 = 'suspended'
- 99 = 'deleted'

When filtering or displaying user status, always use:
CASE user_status
  WHEN 1 THEN 'active'
  WHEN 2 THEN 'inactive'
  WHEN 3 THEN 'suspended'
  WHEN 99 THEN 'deleted'
END AS status_label

The product_metadata column contains JSON strings that must be parsed:
SELECT
    product_id,
    JSONExtractString(product_metadata, 'category') AS category,
    JSONExtractInt(product_metadata, 'inventory_count') AS inventory
FROM products;
</data_structure_notes>

示例：领域术语

将业务领域术语映射到技术实现：

<terminology>
When users refer to "conversions", they mean:
- For e-commerce: transactions WHERE transaction_type = 'purchase'
- For SaaS: subscriptions WHERE subscription_status = 'active' AND first_payment_date IS NOT NULL

"Churn" is calculated as:
COUNT(DISTINCT user_id) WHERE last_active_date < today() - INTERVAL 90 DAY
AND previous_subscription_status = 'active'

"DAU" (Daily Active Users) means:
COUNT(DISTINCT user_id) WHERE activity_date = today()

"Qualified leads" must meet ALL criteria:
- lead_score >= 70
- company_size >= 50
- budget_confirmed = true
- contact_role IN ('Director', 'VP', 'C-Level')
</terminology>