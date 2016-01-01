跳到主要内容
跳到主要内容

在 ClickHouse Cloud 中使用 AI 聊天

本指南解释了如何在 ClickHouse Cloud 控制台中启用和使用 AI 聊天功能。

前提条件

  1. 你必须拥有访问启用了 AI 功能的 ClickHouse Cloud 组织的权限（如果不可用，请联系你的组织管理员或支持人员）。

打开 AI 聊天面板

  1. 导航到一个 ClickHouse Cloud 服务。
  2. 在左侧边栏中，点击标记为“Ask AI”的闪光图标。
  3. （快捷方式）按 + ' （macOS）或 Ctrl + ' （Linux/Windows）来切换打开。
打开 AI 聊天弹出框
  1. 初次使用时，系统会弹出一个同意对话框，描述数据处理和第三方 LLM 子处理器。
  2. 审核并接受以继续。如果拒绝，面板将不会打开。
同意对话框

选择聊天模式

AI 聊天当前支持：

  • Agent：基于架构 + 元数据的多步骤推理（服务必须处于活动状态）。
  • Docs AI（询问）：基于官方 ClickHouse 文档和最佳实践参考的 Q&A。

使用弹出框左下角的模式选择器进行切换。

模式选择

撰写并发送消息

  1. 输入你的问题（例如：“创建一个物化视图以按用户聚合每日事件”）。
  2. Enter 发送消息（使用 Shift + Enter 可插入换行）。
  3. 当模型正在处理时，你可以点击“停止”来中断。

理解 “Agent” 思考步骤

在 Agent 模式下，你可能会看到可展开的中间“思考”或计划步骤。这些步骤提供了助手形成答案的透明度。根据需要折叠或展开。

思考步骤

开始新聊天

点击“新聊天”按钮以清除上下文并开始一个新会话。

查看聊天记录

  1. 下方部分列出了你最近的聊天记录。
  2. 选择先前的聊天以加载其消息。
  3. 使用垃圾桶图标删除对话。
聊天记录列表

使用生成的 SQL

当助手返回 SQL 时：

  • 检查其正确性。
  • 点击“在编辑器中打开”将查询加载到新的 SQL 标签页中。
  • 在控制台内修改并执行。
结果操作
在编辑器中打开生成的查询

停止或中断响应

如果响应时间过长或偏离主题：

  1. 点击“停止”按钮（处理时可见）。
  2. 该消息将标记为中断；你可以完善你的提示并重新发送。

键盘快捷键

操作快捷键
打开 AI 聊天⌘ + ' / Ctrl + '
发送消息Enter
新行Shift + Enter