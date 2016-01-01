在 ClickHouse Cloud 中使用 AI 聊天
本指南解释了如何在 ClickHouse Cloud 控制台中启用和使用 AI 聊天功能。
前提条件
- 你必须拥有访问启用了 AI 功能的 ClickHouse Cloud 组织的权限（如果不可用，请联系你的组织管理员或支持人员）。
打开 AI 聊天面板
- 导航到一个 ClickHouse Cloud 服务。
- 在左侧边栏中，点击标记为“Ask AI”的闪光图标。
- （快捷方式）按 ⌘ + ' （macOS）或 Ctrl + ' （Linux/Windows）来切换打开。
接受数据使用声明（首次使用）
- 初次使用时，系统会弹出一个同意对话框，描述数据处理和第三方 LLM 子处理器。
- 审核并接受以继续。如果拒绝，面板将不会打开。
选择聊天模式
AI 聊天当前支持：
- Agent：基于架构 + 元数据的多步骤推理（服务必须处于活动状态）。
- Docs AI（询问）：基于官方 ClickHouse 文档和最佳实践参考的 Q&A。
使用弹出框左下角的模式选择器进行切换。
撰写并发送消息
- 输入你的问题（例如：“创建一个物化视图以按用户聚合每日事件”）。
- 按 Enter 发送消息（使用 Shift + Enter 可插入换行）。
- 当模型正在处理时，你可以点击“停止”来中断。
理解 “Agent” 思考步骤
在 Agent 模式下，你可能会看到可展开的中间“思考”或计划步骤。这些步骤提供了助手形成答案的透明度。根据需要折叠或展开。
开始新聊天
点击“新聊天”按钮以清除上下文并开始一个新会话。
查看聊天记录
- 下方部分列出了你最近的聊天记录。
- 选择先前的聊天以加载其消息。
- 使用垃圾桶图标删除对话。
使用生成的 SQL
当助手返回 SQL 时：
- 检查其正确性。
- 点击“在编辑器中打开”将查询加载到新的 SQL 标签页中。
- 在控制台内修改并执行。
停止或中断响应
如果响应时间过长或偏离主题：
- 点击“停止”按钮（处理时可见）。
- 该消息将标记为中断；你可以完善你的提示并重新发送。
键盘快捷键
|操作
|快捷键
|打开 AI 聊天
⌘ + ' /
Ctrl + '
|发送消息
Enter
|新行
Shift + Enter