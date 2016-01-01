概述

在处理更新时，ClickHouse 和 OLTP 数据库由于其底层设计哲学和目标用例的不同而显著不同。例如，PostgreSQL 是一个面向行的、符合 ACID 的关系数据库，支持强大且事务性的更新和删除操作，通过多版本并发控制（MVCC）等机制确保数据的一致性和完整性。这使得在高并发环境中也能安全可靠地进行修改。

相反，ClickHouse 是一个针对读重分析和高吞吐量追加操作优化的列式数据库。虽然它本质上支持就地更新和删除，但必须谨慎使用以避免高 I/O。或者，可以重构表，将删除和更新转换为追加操作，在这些操作中，数据会异步处理和/或在读取时进行处理，从而反映出对高吞吐数据摄取和高效查询性能的关注，而非实时数据操作。

在 ClickHouse 中更新数据有几种方法，每种方法都有其优缺点和性能特征。您应根据数据模型和计划更新的数据量选择适当的方法。

对于这两种操作，如果提交的变更数量持续超过在某个时间间隔内处理的变更数量，则必须应用的非物化变更的队列将继续增长。这将导致最终 SELECT 查询性能下降。

总结来说，更新操作应谨慎发出，并应使用 system.mutations 表密切跟踪变更队列。不要像在 OLTP 数据库中那样频繁发出更新。如果您需要频繁更新，请参见 ReplacingMergeTree。

方法 语法 使用时机 更新变更 ALTER TABLE [table] UPDATE 当数据必须立即更新到磁盘时使用（例如，出于合规需求）。会对 SELECT 性能产生负面影响。 轻量级更新 ALTER TABLE [table] UPDATE 启用 SET apply_mutations_on_fly = 1; 。在更新少量数据时使用。行会在所有后续的 SELECT 查询中立即返回更新的数据，但在磁盘上初始时仅内部标记为已更新。 ReplacingMergeTree ENGINE = ReplacingMergeTree 当需要更新大量数据时使用。该表引擎优化了合并时的数据去重。 CollapsingMergeTree ENGINE = CollapsingMergeTree(Sign) 当频繁更新单行时使用，或在需要维护随时间变化的对象最新状态的场景中。例如，跟踪用户活动或文章统计数据。

以下是更新 ClickHouse 中数据的不同方法的总结：

更新变更可以通过 ALTER TABLE … UPDATE 命令发出，例如：

这些操作极其消耗 I/O，重写所有与 WHERE 表达式匹配的分片。此过程没有原子性 - 当部分准备就绪时，被替换的部分会被取代，并且在变更期间开始执行的 SELECT 查询将看到已变更部分的数据以及尚未变更部分的数据。用户可以通过 systems.mutations 表跟踪进度。这些是 I/O 密集型操作，应谨慎使用，因为它们会影响集群的 SELECT 性能。

了解更多关于 更新变更。

轻量级更新提供了一种机制来更新行，使其立即更新，并且后续的 SELECT 查询将自动返回更改后的值（这会导致开销且会减慢查询）。这有效地解决了常规变更的原子性限制。我们在下面展示一个示例：

注意，对于轻量级更新，仍然使用了变更来更新数据；只是不会立即物化并在 SELECT 查询中应用。它仍将在后台作为异步过程应用，并造成与变更相同的高开销，因此是一个应谨慎使用的 I/O 密集型操作。与此操作一起使用的表达式也有限（查看此处的 详细信息）。

了解更多关于 轻量级更新。

发源于更新成本高昂但插入可以被利用来执行更新的思想， [CollapsingMergeTree](/engines/table-engines/mergetree-family/collapsingmergetree) 表引擎可以与 sign 列一起使用，以告知 ClickHouse 通过合并（删除）一对带有 sign 1 和 -1 的行来更新特定行。 如果对于 sign 列插入 -1 ，则整行将被删除。 如果对于 sign 列插入 1 ，ClickHouse 将保留该行。 要更新的行是基于在创建表时 ORDER BY () 语句中使用的排序键来识别的。