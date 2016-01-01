概述
在 ClickHouse 和 OLTP 数据库中更新数据的区别
在处理更新时，ClickHouse 和 OLTP 数据库由于其底层设计哲学和目标用例的不同而显著不同。例如，PostgreSQL 是一个面向行的、符合 ACID 的关系数据库，支持强大且事务性的更新和删除操作，通过多版本并发控制（MVCC）等机制确保数据的一致性和完整性。这使得在高并发环境中也能安全可靠地进行修改。
相反，ClickHouse 是一个针对读重分析和高吞吐量追加操作优化的列式数据库。虽然它本质上支持就地更新和删除，但必须谨慎使用以避免高 I/O。或者，可以重构表，将删除和更新转换为追加操作，在这些操作中，数据会异步处理和/或在读取时进行处理，从而反映出对高吞吐数据摄取和高效查询性能的关注，而非实时数据操作。
在 ClickHouse 中更新数据的方法
在 ClickHouse 中更新数据有几种方法，每种方法都有其优缺点和性能特征。您应根据数据模型和计划更新的数据量选择适当的方法。
对于这两种操作，如果提交的变更数量持续超过在某个时间间隔内处理的变更数量，则必须应用的非物化变更的队列将继续增长。这将导致最终
SELECT 查询性能下降。
总结来说，更新操作应谨慎发出，并应使用
system.mutations 表密切跟踪变更队列。不要像在 OLTP 数据库中那样频繁发出更新。如果您需要频繁更新，请参见 ReplacingMergeTree。
|方法
|语法
|使用时机
|更新变更
ALTER TABLE [table] UPDATE
|当数据必须立即更新到磁盘时使用（例如，出于合规需求）。会对
SELECT 性能产生负面影响。
|轻量级更新
ALTER TABLE [table] UPDATE
|启用
SET apply_mutations_on_fly = 1;。在更新少量数据时使用。行会在所有后续的
SELECT 查询中立即返回更新的数据，但在磁盘上初始时仅内部标记为已更新。
|ReplacingMergeTree
ENGINE = ReplacingMergeTree
|当需要更新大量数据时使用。该表引擎优化了合并时的数据去重。
|CollapsingMergeTree
ENGINE = CollapsingMergeTree(Sign)
|当频繁更新单行时使用，或在需要维护随时间变化的对象最新状态的场景中。例如，跟踪用户活动或文章统计数据。
以下是更新 ClickHouse 中数据的不同方法的总结：
更新变更
更新变更可以通过
ALTER TABLE … UPDATE 命令发出，例如：
这些操作极其消耗 I/O，重写所有与
WHERE 表达式匹配的分片。此过程没有原子性 - 当部分准备就绪时，被替换的部分会被取代，并且在变更期间开始执行的
SELECT 查询将看到已变更部分的数据以及尚未变更部分的数据。用户可以通过 systems.mutations 表跟踪进度。这些是 I/O 密集型操作，应谨慎使用，因为它们会影响集群的
SELECT 性能。
了解更多关于 更新变更。
轻量级更新
轻量级更新提供了一种机制来更新行，使其立即更新，并且后续的
SELECT 查询将自动返回更改后的值（这会导致开销且会减慢查询）。这有效地解决了常规变更的原子性限制。我们在下面展示一个示例：
注意，对于轻量级更新，仍然使用了变更来更新数据；只是不会立即物化并在
SELECT 查询中应用。它仍将在后台作为异步过程应用，并造成与变更相同的高开销，因此是一个应谨慎使用的 I/O 密集型操作。与此操作一起使用的表达式也有限（查看此处的 详细信息）。
了解更多关于 轻量级更新。
Collapsing Merge Tree
发源于更新成本高昂但插入可以被利用来执行更新的思想，
[CollapsingMergeTree](/engines/table-engines/mergetree-family/collapsingmergetree) 表引擎可以与
sign 列一起使用，以告知 ClickHouse 通过合并（删除）一对带有 sign
1 和
-1 的行来更新特定行。
如果对于
sign 列插入
-1，则整行将被删除。
如果对于
sign 列插入
1，ClickHouse 将保留该行。
要更新的行是基于在创建表时
ORDER BY () 语句中使用的排序键来识别的。
上述更新方法要求用户在客户端维护状态。 虽然从 ClickHouse 的角度来看这是最有效的，但在大规模操作时可能很复杂。
我们建议阅读
CollapsingMergeTree 的文档，以获取更全面的概述。