高级教程

在本教程中，您将创建一个表并插入一个大型数据集（包含两百万行的 纽约出租车数据）。然后，您将对数据集执行查询，包括如何创建字典并使用它执行 JOIN 的示例。

备注 本教程假设您可以访问正在运行的 ClickHouse 服务。如果没有，请查看 快速入门。

纽约市出租车数据包含数百万次出租车行程的详细信息，列包括接送时间和地点、费用、小费金额、过路费、付款类型等。让我们创建一个表来存储这些数据...

连接到 SQL 控制台

SQL 控制台 如果您需要 SQL 客户端连接，您的 ClickHouse Cloud 服务具有一个关联的基于网页的 SQL 控制台；请展开 连接到 SQL 控制台 以获取详细信息。

连接到 SQL 控制台 从您的 ClickHouse Cloud 服务列表中，点击一个服务。 这将会重定向您到 SQL 控制台。

如果您使用的是自管理的 ClickHouse，您可以通过 https://hostname:8443/play 连接到 SQL 控制台（请向您的 ClickHouse 管理员确认详细信息）。

在 default 数据库中创建以下 trips 表：

现在您已经创建了一个表，让我们添加纽约出租车数据。它存储在 S3 的 CSV 文件中，您可以从那里加载数据。

以下命令从 S3 中的两个不同文件 trips_1.tsv.gz 和 trips_2.tsv.gz 向您的 trips 表插入约 2,000,000 行： 等待 INSERT 完成 - 下载 150 MB 的数据可能需要一些时间。 备注 s3 函数聪明地知道如何解压数据， TabSeparatedWithNames 格式告诉 ClickHouse 数据是以制表符分隔，并且跳过每个文件的标题行。 插入完成后，验证是否成功： 您应该看到大约 2M 行（确切地说是 1,999,657 行）。 备注 请注意，ClickHouse 是多么迅速以及处理了多么少的行以确定计数？您可以在 0.001 秒内获得计数，仅处理了 6 行。 如果您运行一个需要遍历每一行的查询，您会注意到需要处理的行数显著增加，但运行时间仍然非常快： 这个查询需要处理 2M 行并返回 190 个值，但请注意，它在大约 1 秒内完成。 pickup_ntaname 列表示纽约市出租车行程起始的邻里名称。

让我们运行一些查询来分析这 2M 行的数据...

我们将从一些简单的计算开始，比如计算平均小费金额： 响应为： 该查询根据乘客数量计算平均费用： passenger_count 的范围为 0 到 9： 这是一个计算每个邻里每日接送次数的查询： 结果如下所示： 该查询计算行程长度并按该值分组结果： 结果如下所示： 该查询显示每个邻里按小时分解的接送次数： 结果如下所示： 让我们查看前往拉瓜迪亚或 JFK 机场的行程： 响应为：

如果您是 ClickHouse 新手，理解 字典 的工作原理非常重要。简单地说，字典可以被视为存储在内存中的键值对映射。字典的详细信息和所有选项将在教程的最后链接。

让我们看一下如何创建与 ClickHouse 服务中的表关联的字典。该表以及字典将基于一个包含 265 行的 CSV 文件，每一行对应纽约市的一个邻里。这些邻里映射到纽约市的区名（纽约市有 5 个区：布朗克斯、布鲁克林、曼哈顿、皇后区和斯塔顿岛），并且该文件还将纽瓦克机场 (EWR) 算作一个区。

这是 CSV 文件的一部分（为了清晰以表格形式显示）。该文件中的 LocationID 列映射到您 trips 表中的 pickup_nyct2010_gid 和 dropoff_nyct2010_gid 列：

LocationID Borough Zone service_zone 1 EWR 纽瓦克机场 EWR 2 皇后区 牙买加湾 区域 3 布朗克斯 Allerton/Pelham Gardens 区域 4 曼哈顿 字母城市 黄区 5 斯塔顿岛 阿登高地 区域

文件的 URL 是 https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/nyc-taxi/taxi_zone_lookup.csv 。运行以下 SQL，它创建一个名为 taxi_zone_dictionary 的字典，并从 S3 中的 CSV 文件填充字典：

备注 将 LIFETIME 设置为 0 意味着这个字典将永远不会与其源更新。这样做是为了不对我们的 S3 存储桶发送不必要的流量，但一般来说，您可以根据需要指定任何生命周期值。 例如： 指定字典在 1 到 10 秒之间的随机时间后更新。（随机时间是必要的，以便在大量服务器上更新时分散字典源的负担。）

验证是否成功 - 你应该获得 265 行（每个邻里一行）： 使用 dictGet 函数（或其变体）从字典中检索值。您传入字典的名称、所需的值和键（在我们的示例中是 taxi_zone_dictionary 的 LocationID 列）。 例如，以下查询返回 LocationID 为 132 的 Borough （如上面所见为 JFK 机场）： 查尔斯在皇后区，注意检索值的时间基本上为 0： 使用 dictHas 函数查看字典中是否存在键。比如，以下查询返回 1（在 ClickHouse 中为“真”）： 以下查询返回 0，因为 4567 不是字典中的 LocationID 的值： 使用 dictGet 函数在查询中检索一个区的名称。例如： 该查询汇总了在拉瓜迪亚或 JFK 机场结束的每个区的出租车行程数量。结果如下所示，并且请注意，有相当多的行程的接送邻里是未知的：

让我们编写一些查询，将 taxi_zone_dictionary 与您的 trips 表进行连接。

我们可以从一个简单的 JOIN 开始，它在功能上类似于上面之前的机场查询： 响应类似于： 备注 请注意，上面的 JOIN 查询的输出与之前使用 dictGetOrDefault 的查询是相同的（只是 Unknown 值不包含在内）。在后台，ClickHouse 实际上调用的是 taxi_zone_dictionary 字典的 dictGet 函数，但 JOIN 语法对 SQL 开发人员来说更为熟悉。 我们在 ClickHouse 中不常使用 SELECT * - 您应该仅检索您实际需要的列！但要找到一个花费很长时间的查询很困难，因此此查询故意选择每一列并返回每一行（除了默认情况下内置的 10,000 行响应最大限制），并且也与字典进行每一行的右连接：

做得好 - 您完成了本教程，并且希望您对如何使用 ClickHouse 有了更好的理解。以下是您可以做的下一步：