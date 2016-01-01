-- Challenge: Replace with your actual database and table names for production use -- Experiment: Adjust the part count thresholds (1000, 500, 100) based on your system SELECT database, table, count() as total_parts, sum(rows) as total_rows, round(avg(rows), 0) as avg_rows_per_part, min(rows) as min_rows_per_part, max(rows) as max_rows_per_part, round(sum(bytes_on_disk) / 1024 / 1024, 2) as total_size_mb, CASE WHEN count() > 1000 THEN 'CRITICAL - Too many parts (>1000)' WHEN count() > 500 THEN 'WARNING - Many parts (>500)' WHEN count() > 100 THEN 'CAUTION - Getting many parts (>100)' ELSE 'OK - Reasonable part count' END as parts_assessment, CASE WHEN avg(rows) < 1000 THEN 'POOR - Very small parts' WHEN avg(rows) < 10000 THEN 'FAIR - Small parts' WHEN avg(rows) < 100000 THEN 'GOOD - Medium parts' ELSE 'EXCELLENT - Large parts' END as part_size_assessment FROM system.parts WHERE active = 1 AND database NOT IN ('system', 'information_schema') GROUP BY database, table ORDER BY total_parts DESC LIMIT 20;