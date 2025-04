percent_rank

返回窗口分区中行的相对排名(即百分位)。

语法

别名: percentRank (区分大小写)

默认且必需的窗口框架定义为 RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING 。

有关窗口函数语法的更多详细信息,请参见:窗口函数 - 语法。

示例

查询:

结果: