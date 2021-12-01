remote, remoteSecure

允许您访问远程服务器，而无需创建 Distributed 表。 remoteSecure - 与 remote 相同，但是会使用加密链接。

这两个函数都可以在 SELECT 和 INSERT 查询中使用。

语法:

remote ( 'addresses_expr' , db , table [ , 'user' [ , 'password' ] , sharding_key ] )

remote ( 'addresses_expr' , db . table [ , 'user' [ , 'password' ] , sharding_key ] )

remoteSecure ( 'addresses_expr' , db , table [ , 'user' [ , 'password' ] , sharding_key ] )

remoteSecure ( 'addresses_expr' , db . table [ , 'user' [ , 'password' ] , sharding_key ] )



参数

addresses_expr – 代表远程服务器地址的一个表达式。可以只是单个服务器地址。 服务器地址可以是 host:port 或 host 。 host 可以指定为服务器名称，或是IPV4或IPV6地址。IPv6地址在方括号中指定。 port 是远程服务器上的TCP端口。 如果省略端口，则 remote 使用服务器配置文件中的 tcp_port （默认情况为，9000）， remoteSecure 使用 tcp_port_secure （默认情况为，9440）。 IPv6地址需要指定端口。 类型: String。 db — 数据库名。类型: String。 table — 表名。类型: String。 user — 用户名。如果未指定用户，则使用 default 。类型: String。 password — 用户密码。如果未指定密码，则使用空密码。类型: String。 sharding_key — 分片键以支持在节点之间分布数据。 例如: insert into remote('127.0.0.1:9000,127.0.0.2', db, table, 'default', rand()) 。 类型: UInt32。 返回值 来自远程服务器的数据集。 用法 使用 remote 表函数没有创建一个 Distributed 表更优，因为在这种情况下，将为每个请求重新建立服务器连接。此外，如果设置了主机名，则会解析这些名称，并且在使用各种副本时不会计入错误。 在处理大量查询时，始终优先创建 Distributed 表，不要使用 remote 表函数。 该 remote 表函数可以在以下情况下是有用的: 访问特定服务器进行数据比较、调试和测试。 在多个ClickHouse集群之间的用户研究目的的查询。 手动发出的不频繁分布式请求。 每次重新定义服务器集的分布式请求。 地址



example01-01-1

example01-01-1:9000

localhost

127.0.0.1

[::]:9000

[2a02:6b8:0:1111::11]:9000



多个地址可以用逗号分隔。在这种情况下，ClickHouse将使用分布式处理，因此它将将查询发送到所有指定的地址（如具有不同数据的分片）。

example01-01-1,example01-02-1



表达式的一部分可以用大括号指定。 前面的示例可以写成如下:

example01-0{1,2}-1



大括号可以包含由两个点（非负整数）分隔的数字范围。 在这种情况下，范围将扩展为生成分片地址的一组值。 如果第一个数字以零开头，则使用相同的零对齐形成值。 前面的示例可以写成如下:

example01-{01..02}-1



如果您有多对大括号，它会生成相应集合的直接乘积。

大括号中的地址和部分地址可以用管道符号( | )分隔。 在这种情况下，相应的地址集被解释为副本，并且查询将被发送到第一个正常副本。 但是，副本将按照当前load_balancing设置的顺序进行迭代。此示例指定两个分片，每个分片都有两个副本:

example01-{01..02}-{1|2}



生成的地址数由常量限制。目前这是1000个地址。

示例

从远程服务器选择数据:

SELECT * FROM remote ( '127.0.0.1' , db . remote_engine_table ) LIMIT 3 ;



将远程服务器中的数据插入表中:

CREATE TABLE remote_table ( name String , value UInt32 ) ENGINE = Memory ;

INSERT INTO FUNCTION remote ( '127.0.0.1' , currentDatabase ( ) , 'remote_table' ) VALUES ( 'test' , 42 ) ;

SELECT * FROM remote_table ;



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