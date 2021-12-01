remote, remoteSecure
允许您访问远程服务器，而无需创建
Distributed 表。
remoteSecure - 与
remote 相同，但是会使用加密链接。
这两个函数都可以在
SELECT 和
INSERT 查询中使用。
语法:
remote('addresses_expr', db, table[, 'user'[, 'password'], sharding_key])
remote('addresses_expr', db.table[, 'user'[, 'password'], sharding_key])
remoteSecure('addresses_expr', db, table[, 'user'[, 'password'], sharding_key])
remoteSecure('addresses_expr', db.table[, 'user'[, 'password'], sharding_key])
参数
addresses_expr– 代表远程服务器地址的一个表达式。可以只是单个服务器地址。 服务器地址可以是
host:port或
host。
host可以指定为服务器名称，或是IPV4或IPV6地址。IPv6地址在方括号中指定。
port是远程服务器上的TCP端口。 如果省略端口，则
remote使用服务器配置文件中的 tcp_port （默认情况为，9000），
remoteSecure使用 tcp_port_secure （默认情况为，9440）。
IPv6地址需要指定端口。
类型: String。
db— 数据库名。类型: String。
table— 表名。类型: String。
user— 用户名。如果未指定用户，则使用
default。类型: String。
password— 用户密码。如果未指定密码，则使用空密码。类型: String。
sharding_key— 分片键以支持在节点之间分布数据。 例如:
insert into remote('127.0.0.1:9000,127.0.0.2', db, table, 'default', rand())。 类型: UInt32。
返回值
来自远程服务器的数据集。
用法
使用
remote表函数没有创建一个
Distributed表更优，因为在这种情况下，将为每个请求重新建立服务器连接。此外，如果设置了主机名，则会解析这些名称，并且在使用各种副本时不会计入错误。 在处理大量查询时，始终优先创建
Distributed表，不要使用
remote表函数。
该
remote表函数可以在以下情况下是有用的:
访问特定服务器进行数据比较、调试和测试。
在多个ClickHouse集群之间的用户研究目的的查询。
手动发出的不频繁分布式请求。
每次重新定义服务器集的分布式请求。
地址
example01-01-1
example01-01-1:9000
localhost
127.0.0.1
[::]:9000
[2a02:6b8:0:1111::11]:9000
多个地址可以用逗号分隔。在这种情况下，ClickHouse将使用分布式处理，因此它将将查询发送到所有指定的地址（如具有不同数据的分片）。
example01-01-1,example01-02-1
表达式的一部分可以用大括号指定。 前面的示例可以写成如下:
example01-0{1,2}-1
大括号可以包含由两个点（非负整数）分隔的数字范围。 在这种情况下，范围将扩展为生成分片地址的一组值。 如果第一个数字以零开头，则使用相同的零对齐形成值。 前面的示例可以写成如下:
example01-{01..02}-1
如果您有多对大括号，它会生成相应集合的直接乘积。
大括号中的地址和部分地址可以用管道符号(|)分隔。 在这种情况下，相应的地址集被解释为副本，并且查询将被发送到第一个正常副本。 但是，副本将按照当前load_balancing设置的顺序进行迭代。此示例指定两个分片，每个分片都有两个副本:
example01-{01..02}-{1|2}
生成的地址数由常量限制。目前这是1000个地址。
示例
从远程服务器选择数据:
SELECT * FROM remote('127.0.0.1', db.remote_engine_table) LIMIT 3;
将远程服务器中的数据插入表中:
CREATE TABLE remote_table (name String, value UInt32) ENGINE=Memory;
INSERT INTO FUNCTION remote('127.0.0.1', currentDatabase(), 'remote_table') VALUES ('test', 42);
SELECT * FROM remote_table;