primes 表函数
primes() – 返回一个具有无限行、仅包含名为
prime 的单列（UInt64）的表，该列按升序包含从 2 开始的素数。使用
LIMIT（以及可选的
OFFSET）来限制行数。
primes(N) – 返回一个仅包含
prime 列（UInt64）的表，该列包含从 2 开始的前
N 个素数。
primes(N, M) - 返回一个仅包含
prime 列（UInt64）的表，该列包含从第
N 个素数开始的
M 个素数（素数索引从 0 开始计数）。
primes(N, M, S) - 返回一个仅包含
prime 列（UInt64）的表，该列包含从第
N 个素数开始、按步长
S（按素数索引）的
M 个素数（素数索引从 0 开始计数）。返回的素数对应索引
N, N + S, N + 2S, ..., N + (M - 1)S。
S 必须 >= 1。
这与
system.primes 系统表类似。
以下查询是等价的：
示例
前 10 个质数。
第一个大于 1e15 的素数。
前 7 个梅森素数。
注意
- 速度最快的是使用默认步长（
1）的简单区间形式和点过滤形式，例如
primes(N)或
primes() LIMIT N。这些形式使用经过优化的素数生成器，可以高效地计算非常大的素数。例如，下面的查询几乎可以瞬间完成：
- 使用非零偏移量和/或大于 1 的步长（
primes(offset, count)/
primes(offset, count, step)）可能会更慢，因为内部可能需要先生成并跳过额外的质数。如果你不需要偏移量或步长，可以省略这两个参数。