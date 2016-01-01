primes 表函数

primes() – 返回一个具有无限行、仅包含名为 prime 的单列（UInt64）的表，该列按升序包含从 2 开始的素数。使用 LIMIT （以及可选的 OFFSET ）来限制行数。 primes(N) – 返回一个仅包含 prime 列（UInt64）的表，该列包含从 2 开始的前 N 个素数。 primes(N, M) - 返回一个仅包含 prime 列（UInt64）的表，该列包含从第 N 个素数开始的 M 个素数（素数索引从 0 开始计数）。 primes(N, M, S) - 返回一个仅包含 prime 列（UInt64）的表，该列包含从第 N 个素数开始、按步长 S （按素数索引）的 M 个素数（素数索引从 0 开始计数）。返回的素数对应索引 N, N + S, N + 2S, ..., N + (M - 1)S 。 S 必须 >= 1。

这与 system.primes 系统表类似。

以下查询是等价的：

SELECT * FROM primes(10); SELECT * FROM primes(0, 10); SELECT * FROM primes() LIMIT 10; SELECT * FROM system.primes LIMIT 10; SELECT * FROM system.primes WHERE prime IN (2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29);

下面的查询是等价的：

SELECT * FROM primes(10, 10); SELECT * FROM primes() LIMIT 10 OFFSET 10; SELECT * FROM system.primes LIMIT 10 OFFSET 10;

前 10 个质数。

SELECT * FROM primes(10);

┌─prime─┐ │ 2 │ │ 3 │ │ 5 │ │ 7 │ │ 11 │ │ 13 │ │ 17 │ │ 19 │ │ 23 │ │ 29 │ └───────┘

第一个大于 1e15 的素数。

SELECT prime FROM primes() WHERE prime > toUInt64(1e15) LIMIT 1;

┌────────────prime─┐ │ 1000000000000037 │ -- 1.00 quadrillion └──────────────────┘

前 7 个梅森素数。

SELECT prime FROM primes() WHERE bitAnd(prime, prime + 1) = 0 LIMIT 7;

┌──prime─┐ │ 3 │ │ 7 │ │ 31 │ │ 127 │ │ 8191 │ │ 131071 │ │ 524287 │ └────────┘

速度最快的是使用默认步长（ 1 ）的简单区间形式和点过滤形式，例如 primes(N) 或 primes() LIMIT N 。这些形式使用经过优化的素数生成器，可以高效地计算非常大的素数。例如，下面的查询几乎可以瞬间完成：

SELECT sum(prime) FROM primes() WHERE prime BETWEEN toUInt64(1e6) AND toUInt64(1e6) + 100 OR prime BETWEEN toUInt64(1e12) AND toUInt64(1e12) + 100 OR prime BETWEEN toUInt64(1e15) AND toUInt64(1e15) + 100 OR prime IN (9999999967, 9999999971, 9999999973) OR prime == 1000000000000037;

┌───────sum(prime)─┐ │ 2004010006000641 │ -- 2.00 quadrillion └──────────────────┘