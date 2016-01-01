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iceberg 表函数

提供对存储在 Apache Iceberg 表中的只读表状接口，这些表可位于 Amazon S3、Azure、HDFS 或本地。

语法

参数

参数说明与表函数 s3azureBlobStorageHDFSfile 的参数描述相符。 format 指的是 Iceberg 表中数据文件的格式。

返回值 具有指定结构的表，用于从指定的 Iceberg 表中读取数据。

示例

信息

ClickHouse 目前支持通过 icebergS3icebergAzureicebergHDFSicebergLocal 表函数以及 IcebergS3icebergAzureIcebergHDFSIcebergLocal 表引擎读取 Iceberg 格式的 v1 和 v2。

定义命名集合

以下是配置用于存储 URL 和凭证的命名集合的示例：

模式演变 目前，通过 CH，您可以读取 Iceberg 表的模式，这些模式随着时间而变化。我们当前支持读取已添加和删除列的表，以及列的顺序已更改。您还可以将要求值的列更改为允许 NULL 的列。此外，我们支持简单类型的允许类型转换，即：

  • int -> long
  • float -> double
  • decimal(P, S) -> decimal(P', S) 其中 P' > P。

目前，不可能更改嵌套结构或数组和映射中元素的类型。

分区裁剪

ClickHouse 在对 Iceberg 表执行 SELECT 查询时支持分区裁剪，这有助于通过跳过不相关的数据文件来优化查询性能。目前，它仅支持身份转换和基于时间的转换（小时、天、月、年）。要启用分区裁剪，请设置 use_iceberg_partition_pruning = 1

别名

表函数 iceberg 现在是 icebergS3 的别名。

另请参见