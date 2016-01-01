iceberg 表函数

提供对存储在 Apache Iceberg 表中的只读表状接口，这些表可位于 Amazon S3、Azure、HDFS 或本地。

参数说明与表函数 s3 、 azureBlobStorage 、 HDFS 和 file 的参数描述相符。 format 指的是 Iceberg 表中数据文件的格式。

返回值 具有指定结构的表，用于从指定的 Iceberg 表中读取数据。

示例

信息 ClickHouse 目前支持通过 icebergS3 、 icebergAzure 、 icebergHDFS 和 icebergLocal 表函数以及 IcebergS3 、 icebergAzure 、 IcebergHDFS 和 IcebergLocal 表引擎读取 Iceberg 格式的 v1 和 v2。

以下是配置用于存储 URL 和凭证的命名集合的示例：

模式演变 目前，通过 CH，您可以读取 Iceberg 表的模式，这些模式随着时间而变化。我们当前支持读取已添加和删除列的表，以及列的顺序已更改。您还可以将要求值的列更改为允许 NULL 的列。此外，我们支持简单类型的允许类型转换，即：

int -> long

float -> double

decimal(P, S) -> decimal(P', S) 其中 P' > P。

目前，不可能更改嵌套结构或数组和映射中元素的类型。

分区裁剪

ClickHouse 在对 Iceberg 表执行 SELECT 查询时支持分区裁剪，这有助于通过跳过不相关的数据文件来优化查询性能。目前，它仅支持身份转换和基于时间的转换（小时、天、月、年）。要启用分区裁剪，请设置 use_iceberg_partition_pruning = 1 。

别名

表函数 iceberg 现在是 icebergS3 的别名。

另请参见