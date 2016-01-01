hdfsCluster 表函数
允许从指定集群的多个节点并行处理 HDFS 中的文件。在发起者上，它创建到集群中所有节点的连接，公开 HDFS 文件路径中的星号，并动态调度每个文件。在工作节点上，它向发起者请求下一个任务并进行处理。这个过程会重复，直到所有任务完成。
语法
参数
cluster_name— 用于建立到远程和本地服务器的一组地址和连接参数的集群名称。
URI— 文件或一组文件的 URI。支持在只读模式下使用以下通配符：
*,
**,
?,
{'abc','def'}以及
{N..M}，其中
N,
M— 数字，
abc,
def— 字符串。有关更多信息，请参见 路径中的通配符。
format— 文件的 格式。
structure— 表的结构。格式为
'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...'。
返回值
一个按指定结构读取指定文件中的数据的表。
示例
- 假设我们有一个名为
cluster_simple的 ClickHouse 集群，以及在 HDFS 上具有以下 URI 的几个文件：
- 'hdfs://hdfs1:9000/some_dir/some_file_1'
- 'hdfs://hdfs1:9000/some_dir/some_file_2'
- 'hdfs://hdfs1:9000/some_dir/some_file_3'
- 'hdfs://hdfs1:9000/another_dir/some_file_1'
- 'hdfs://hdfs1:9000/another_dir/some_file_2'
- 'hdfs://hdfs1:9000/another_dir/some_file_3'
- 查询这些文件中的行数：
- 查询这两个目录中所有文件的行数：
备注
如果你的文件列表包含有前导零的数字范围，请分别为每个数字使用大括号构造，或使用
?。
另请参见