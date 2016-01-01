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fuzzJSON 表函数

扰动具有随机变化的 JSON 字符串。

参数

  • named_collection - 一个 命名集合
  • option=value - 命名集合的可选参数及其值。
  • json_str (字符串) - 表示以 JSON 格式结构化数据的源字符串。
  • random_seed (UInt64) - 手动随机种子，用于生成稳定的结果。
  • reuse_output (布尔值) - 将模糊处理的输出作为下一个模糊器的输入重复使用。
  • malform_output (布尔值) - 生成一个无法被解析为 JSON 对象的字符串。
  • max_output_length (UInt64) - 生成或扰动的 JSON 字符串的最大允许长度。
  • probability (Float64) - 扰动 JSON 字段（一个键值对）的概率。必须在 [0, 1] 范围内。
  • max_nesting_level (UInt64) - JSON 数据中嵌套结构的最大允许深度。
  • max_array_size (UInt64) - JSON 数组的最大允许大小。
  • max_object_size (UInt64) - JSON 对象的单一层次上允许的字段最大数量。
  • max_string_value_length (UInt64) - 字符串值的最大长度。
  • min_key_length (UInt64) - 最小键长度。应至少为 1。
  • max_key_length (UInt64) - 最大键长度。应大于或等于 min_key_length（如有指定）。

返回值

一个包含扰动 JSON 字符串的单列表对象。

使用示例