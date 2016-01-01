fuzzJSON 表函数
扰动具有随机变化的 JSON 字符串。
参数
named_collection- 一个 命名集合。
option=value- 命名集合的可选参数及其值。
json_str(字符串) - 表示以 JSON 格式结构化数据的源字符串。
random_seed(UInt64) - 手动随机种子，用于生成稳定的结果。
reuse_output(布尔值) - 将模糊处理的输出作为下一个模糊器的输入重复使用。
malform_output(布尔值) - 生成一个无法被解析为 JSON 对象的字符串。
max_output_length(UInt64) - 生成或扰动的 JSON 字符串的最大允许长度。
probability(Float64) - 扰动 JSON 字段（一个键值对）的概率。必须在 [0, 1] 范围内。
max_nesting_level(UInt64) - JSON 数据中嵌套结构的最大允许深度。
max_array_size(UInt64) - JSON 数组的最大允许大小。
max_object_size(UInt64) - JSON 对象的单一层次上允许的字段最大数量。
max_string_value_length(UInt64) - 字符串值的最大长度。
min_key_length(UInt64) - 最小键长度。应至少为 1。
max_key_length(UInt64) - 最大键长度。应大于或等于
min_key_length（如有指定）。
返回值
一个包含扰动 JSON 字符串的单列表对象。