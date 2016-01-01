filesystem 表函数
Not supported in ClickHouse Cloud
递归遍历目录，并返回一个表，其中包含文件元数据 (路径、大小、类型、权限、修改时间) ，以及可选的文件内容。
在
clickhouse-server 模式下，路径必须位于 user_files_path 目录内。对于
user_files_path 内指向外部的符号链接，系统会跟随这些链接，但只返回其路径 (通过符号链接) 以
user_files_path 开头的条目。
在
clickhouse-local 模式下，路径不受限制。
语法
参数
|参数
|描述
path
|要列出的目录。可以是绝对路径 (在服务器模式下必须位于
user_files_path 内) ，也可以是相对于
user_files_path 的路径。若为空或省略，则默认为
user_files_path。
返回的列
|列
|类型
|描述
path
String
|包含该条目的目录 (不包括文件名或目录名本身) 。
name
String
|文件或目录名称 (路径的最后一个组成部分) 。
file
String (ALIAS of
name)
name 列的别名。
type
Enum8
|文件类型：
'none'、
'not_found'、
'regular'、
'directory'、
'symlink'、
'block'、
'character'、
'fifo'、
'socket'、
'unknown'。
size
Nullable(UInt64)
|文件大小 (以字节为单位，仅适用于普通文件) 。对于非普通文件 (目录、符号链接等) 以及发生错误时，值为
NULL。
depth
UInt16
|递归深度。查询的目录本身及其直接子项为
0，更深一层的条目为
1，依此类推。
modification_time
Nullable(DateTime64(6))
|最后修改时间，精确到微秒。发生错误时为
NULL。
is_symlink
Bool
|该条目是否为符号链接。
content
Nullable(String)
|文件内容 (仅适用于普通文件) 。对于非普通文件 (目录、符号链接等) ，值为
NULL。读取错误会引发异常。读取此列会触发实际的文件 I/O，因此如无必要请省略。
owner_read
Bool
|所有者具有读取权限。
owner_write
Bool
|所有者具有写入权限。
owner_exec
Bool
|所有者具有执行权限。
group_read
Bool
|所属组具有读取权限。
group_write
Bool
|所属组具有写入权限。
group_exec
Bool
|所属组具有执行权限。
others_read
Bool
|其他用户具有读取权限。
others_write
Bool
|其他用户具有写入权限。
others_exec
Bool
|其他用户具有执行权限。
set_gid
Bool
|Set-GID 位。
set_uid
Bool
|Set-UID 位。
sticky_bit
Bool
|Sticky 位。
仅会计算查询中实际用到的列，因此只选择列的子集 (尤其是不包含
content 时) 会更高效。