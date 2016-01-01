filesystem 表函数

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递归遍历目录，并返回一个表，其中包含文件元数据 (路径、大小、类型、权限、修改时间) ，以及可选的文件内容。

在 clickhouse-server 模式下，路径必须位于 user_files_path 目录内。对于 user_files_path 内指向外部的符号链接，系统会跟随这些链接，但只返回其路径 (通过符号链接) 以 user_files_path 开头的条目。

在 clickhouse-local 模式下，路径不受限制。

filesystem([path])

参数 描述 path 要列出的目录。可以是绝对路径 (在服务器模式下必须位于 user_files_path 内) ，也可以是相对于 user_files_path 的路径。若为空或省略，则默认为 user_files_path 。

列 类型 描述 path String 包含该条目的目录 (不包括文件名或目录名本身) 。 name String 文件或目录名称 (路径的最后一个组成部分) 。 file String (ALIAS of name ) name 列的别名。 type Enum8 文件类型： 'none' 、 'not_found' 、 'regular' 、 'directory' 、 'symlink' 、 'block' 、 'character' 、 'fifo' 、 'socket' 、 'unknown' 。 size Nullable(UInt64) 文件大小 (以字节为单位，仅适用于普通文件) 。对于非普通文件 (目录、符号链接等) 以及发生错误时，值为 NULL 。 depth UInt16 递归深度。查询的目录本身及其直接子项为 0 ，更深一层的条目为 1 ，依此类推。 modification_time Nullable(DateTime64(6)) 最后修改时间，精确到微秒。发生错误时为 NULL 。 is_symlink Bool 该条目是否为符号链接。 content Nullable(String) 文件内容 (仅适用于普通文件) 。对于非普通文件 (目录、符号链接等) ，值为 NULL 。读取错误会引发异常。读取此列会触发实际的文件 I/O，因此如无必要请省略。 owner_read Bool 所有者具有读取权限。 owner_write Bool 所有者具有写入权限。 owner_exec Bool 所有者具有执行权限。 group_read Bool 所属组具有读取权限。 group_write Bool 所属组具有写入权限。 group_exec Bool 所属组具有执行权限。 others_read Bool 其他用户具有读取权限。 others_write Bool 其他用户具有写入权限。 others_exec Bool 其他用户具有执行权限。 set_gid Bool Set-GID 位。 set_uid Bool Set-UID 位。 sticky_bit Bool Sticky 位。

仅会计算查询中实际用到的列，因此只选择列的子集 (尤其是不包含 content 时) 会更高效。

SELECT name, type, size, depth FROM filesystem() ORDER BY name;

SELECT path, name, size FROM filesystem() WHERE type = 'regular' AND size > 1000000 ORDER BY size DESC;

SELECT name, content FROM filesystem('my_directory') WHERE name LIKE '%.csv';