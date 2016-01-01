fileCluster 表函数
启用在集群内多个节点之间同时处理匹配指定路径的文件。发起者建立与工作节点的连接，扩展文件路径中的通配符，并将文件读取任务委派给工作节点。每个工作节点向发起者查询下一个要处理的文件，重复进行直到所有任务完成（所有文件都被读取）。
备注
该函数仅在初始指定路径匹配的文件集合在所有节点间一致，并且其内容在不同节点间一致的情况下才能_正确_操作。
如果这些文件在节点间不同，则返回值无法预先确定，并依赖于工作节点从发起者请求任务的顺序。
语法
参数
cluster_name— 用于构建远程和本地服务器地址及连接参数的集群名称。
path— 从 user_files_path 到文件的相对路径。文件路径也支持 通配符。
format— 文件的 格式。类型： String。
structure— 表结构，格式为
'UserID UInt64, Name String'。确定列名和类型。类型： String。
compression_method— 压缩方法。支持的压缩类型有
gz、
br、
xz、
zst、
lz4和
bz2。
返回值
一个具有指定格式和结构的表，以及来自匹配指定路径的文件的数据。
示例
给定一个名为
my_cluster 的集群，以及以下
user_files_path 设置的值：
此外，假设每个集群节点的
user_files_path 内都有文件
test1.csv 和
test2.csv，并且它们的内容在不同节点间一致：
例如，可以在每个集群节点上执行以下两个查询来创建这些文件：
现在，通过
fileCluster 表函数读取
test1.csv 和
test2.csv 的数据内容：
路径中的通配符
FileCluster 支持的所有模式与 File 表函数相同。
另见