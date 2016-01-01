fileCluster 表函数

启用在集群内多个节点之间同时处理匹配指定路径的文件。发起者建立与工作节点的连接，扩展文件路径中的通配符，并将文件读取任务委派给工作节点。每个工作节点向发起者查询下一个要处理的文件，重复进行直到所有任务完成（所有文件都被读取）。

备注 该函数仅在初始指定路径匹配的文件集合在所有节点间一致，并且其内容在不同节点间一致的情况下才能_正确_操作。

如果这些文件在节点间不同，则返回值无法预先确定，并依赖于工作节点从发起者请求任务的顺序。

语法

参数

cluster_name — 用于构建远程和本地服务器地址及连接参数的集群名称。

— 用于构建远程和本地服务器地址及连接参数的集群名称。 path — 从 user_files_path 到文件的相对路径。文件路径也支持 通配符。

— 从 user_files_path 到文件的相对路径。文件路径也支持 通配符。 format — 文件的 格式。类型： String。

— 文件的 格式。类型： String。 structure — 表结构，格式为 'UserID UInt64, Name String' 。确定列名和类型。类型： String。

— 表结构，格式为 。确定列名和类型。类型： String。 compression_method — 压缩方法。支持的压缩类型有 gz 、 br 、 xz 、 zst 、 lz4 和 bz2 。

返回值

一个具有指定格式和结构的表，以及来自匹配指定路径的文件的数据。

示例

给定一个名为 my_cluster 的集群，以及以下 user_files_path 设置的值：

此外，假设每个集群节点的 user_files_path 内都有文件 test1.csv 和 test2.csv ，并且它们的内容在不同节点间一致：

例如，可以在每个集群节点上执行以下两个查询来创建这些文件：

现在，通过 fileCluster 表函数读取 test1.csv 和 test2.csv 的数据内容：

FileCluster 支持的所有模式与 File 表函数相同。

另见