azureBlobStorageCluster 表函数

允许从 Azure Blob Storage 并行处理指定集群中的许多节点的文件。在发起者上，它创建与集群中所有节点的连接，披露 S3 文件路径中的星号，并动态分发每个文件。在工作节点上，它询问发起者下一个要处理的任务，并处理该任务。这个过程重复进行，直到所有任务完成。 这个表函数类似于 s3Cluster function。

语法

参数

cluster_name — 用于构建远程和本地服务器地址及连接参数集的集群名称。

— 用于构建远程和本地服务器地址及连接参数集的集群名称。 connection_string|storage_account_url — connection_string 包含账户名称和密钥 (创建连接字符串)，也可以在此提供存储账户 URL，并将账户名称和账户密钥作为单独参数提供（见参数 account_name 和 account_key）

— connection_string 包含账户名称和密钥 (创建连接字符串)，也可以在此提供存储账户 URL，并将账户名称和账户密钥作为单独参数提供（见参数 account_name 和 account_key） container_name - 容器名称

- 容器名称 blobpath - 文件路径。只读模式下支持以下通配符： * ， ** ， ? ， {abc,def} 和 {N..M} ，其中 N ， M 为数字， 'abc' ， 'def' 为字符串。

- 文件路径。只读模式下支持以下通配符： ， ， ， 和 ，其中 ， 为数字， ， 为字符串。 account_name - 如果使用了 storage_account_url，则可以在此指定账户名称

- 如果使用了 storage_account_url，则可以在此指定账户名称 account_key - 如果使用了 storage_account_url，则可以在此指定账户密钥

- 如果使用了 storage_account_url，则可以在此指定账户密钥 format — 文件的 格式。

— 文件的 格式。 compression — 支持的值： none ， gzip/gz ， brotli/br ， xz/LZMA ， zstd/zst 。默认情况下，它将通过文件扩展名自动检测压缩类型。（与设置为 auto 相同）。

— 支持的值： ， ， ， ， 。默认情况下，它将通过文件扩展名自动检测压缩类型。（与设置为 相同）。 structure — 表的结构。格式为 'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...' 。

返回值

具有指定结构的表，用于读取或写入指定文件中的数据。

示例

类似于 AzureBlobStorage 表引擎，用户可以使用 Azurite 模拟器进行本地 Azure 存储开发。更多详细信息 这里。下面我们假设 Azurite 在主机名 azurite1 可用。

选择 cluster_simple 集群中所有节点的文件 test_cluster_*.csv 的计数：

另见

请参见 azureBlobStorage 获取示例。