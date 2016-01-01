azureBlobStorageCluster 表函数
允许从 Azure Blob Storage 并行处理指定集群中的许多节点的文件。在发起者上，它创建与集群中所有节点的连接，披露 S3 文件路径中的星号，并动态分发每个文件。在工作节点上，它询问发起者下一个要处理的任务，并处理该任务。这个过程重复进行，直到所有任务完成。 这个表函数类似于 s3Cluster function。
语法
参数
cluster_name— 用于构建远程和本地服务器地址及连接参数集的集群名称。
connection_string|storage_account_url— connection_string 包含账户名称和密钥 (创建连接字符串)，也可以在此提供存储账户 URL，并将账户名称和账户密钥作为单独参数提供（见参数 account_name 和 account_key）
container_name- 容器名称
blobpath- 文件路径。只读模式下支持以下通配符：
*，
**，
?，
{abc,def}和
{N..M}，其中
N，
M为数字，
'abc'，
'def'为字符串。
account_name- 如果使用了 storage_account_url，则可以在此指定账户名称
account_key- 如果使用了 storage_account_url，则可以在此指定账户密钥
format— 文件的 格式。
compression— 支持的值：
none，
gzip/gz，
brotli/br，
xz/LZMA，
zstd/zst。默认情况下，它将通过文件扩展名自动检测压缩类型。（与设置为
auto相同）。
structure— 表的结构。格式为
'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...'。
返回值
具有指定结构的表，用于读取或写入指定文件中的数据。
示例
类似于 AzureBlobStorage 表引擎，用户可以使用 Azurite 模拟器进行本地 Azure 存储开发。更多详细信息 这里。下面我们假设 Azurite 在主机名
azurite1 可用。
选择
cluster_simple 集群中所有节点的文件
test_cluster_*.csv 的计数：
另见
使用共享访问签名 (SAS)
请参见 azureBlobStorage 获取示例。