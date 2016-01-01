azureBlobStorage 表函数

提供类似表的接口以在 Azure Blob Storage 中选择/插入文件。该表函数类似于 s3 函数。

语法

参数

connection_string|storage_account_url — connection_string 包括账户名称和密钥 (创建连接字符串)，或者您也可以在此提供存储帐户 URL，并将账户名称和账户密钥作为单独的参数传递（参见参数 account_name 和 account_key）

— connection_string 包括账户名称和密钥 (创建连接字符串)，或者您也可以在此提供存储帐户 URL，并将账户名称和账户密钥作为单独的参数传递（参见参数 account_name 和 account_key） container_name - 容器名称

- 容器名称 blobpath - 文件路径。在只读模式下支持以下通配符： * , ** , ? , {abc,def} 和 {N..M} ，其中 N ， M — 数字， 'abc' ， 'def' — 字符串。

- 文件路径。在只读模式下支持以下通配符： , , , 和 ，其中 ， — 数字， ， — 字符串。 account_name - 如果使用了 storage_account_url，则可以在此指定账户名称

- 如果使用了 storage_account_url，则可以在此指定账户名称 account_key - 如果使用了 storage_account_url，则可以在此指定账户密钥

- 如果使用了 storage_account_url，则可以在此指定账户密钥 format — 文件的 格式。

— 文件的 格式。 compression — 支持的值： none , gzip/gz , brotli/br , xz/LZMA , zstd/zst 。默认情况下，它将通过文件扩展名自动检测压缩。（与设置为 auto 相同）。

— 支持的值： , , , , 。默认情况下，它将通过文件扩展名自动检测压缩。（与设置为 相同）。 structure — 表的结构。格式为 'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...' 。

返回值

一个具有指定结构的表，用于在指定文件中读取或写入数据。

示例

类似于 AzureBlobStorage 表引擎，用户可以使用 Azurite 模拟器进行本地 Azure 存储开发。更多细节 在此。下面我们假设 Azurite 可用，其主机名为 azurite1 。

使用以下方式将数据写入 azure blob storage：

然后可以使用以下方式读取数据：

或者使用 connection_string

_path — 文件路径。类型： LowCardinality(String) 。

— 文件路径。类型： 。 _file — 文件名称。类型： LowCardinality(String) 。

— 文件名称。类型： 。 _size — 文件大小（以字节为单位）。类型： Nullable(UInt64) 。如果文件大小未知，值为 NULL 。

— 文件大小（以字节为单位）。类型： 。如果文件大小未知，值为 。 _time — 文件的最后修改时间。类型： Nullable(DateTime) 。如果时间未知，值为 NULL 。

参见

当设置 use_hive_partitioning 为 1 时，ClickHouse 将在路径中检测 Hive 风格的分区（ /name=value/ ），并允许在查询中将分区列用作虚拟列。这些虚拟列将与分区路径中的名称相同，但以 _ 开头。

示例

使用虚拟列，创建了 Hive 风格的分区

共享访问签名 (SAS) 是一种 URI，允许对 Azure 存储容器或文件进行有限制的访问。使用它可以提供时间限制的存储帐户资源访问，而无需共享您的存储帐户密钥。更多细节 在此。

azureBlobStorage 函数支持共享访问签名 (SAS)。

一个 Blob SAS 令牌 包含身份验证请求所需的所有信息，包括目标 blob、权限和有效期。要构建 blob URL，请将 SAS 令牌附加到 blob 服务端点。例如，如果端点是 https://clickhousedocstest.blob.core.windows.net/ ，则请求变为：

或者，用户可以使用生成的 Blob SAS URL：