azureBlobStorage 表函数
提供类似表的接口以在 Azure Blob Storage 中选择/插入文件。该表函数类似于 s3 函数。
语法
参数
connection_string|storage_account_url— connection_string 包括账户名称和密钥 (创建连接字符串)，或者您也可以在此提供存储帐户 URL，并将账户名称和账户密钥作为单独的参数传递（参见参数 account_name 和 account_key）
container_name- 容器名称
blobpath- 文件路径。在只读模式下支持以下通配符：
*,
**,
?,
{abc,def}和
{N..M}，其中
N，
M— 数字，
'abc'，
'def'— 字符串。
account_name- 如果使用了 storage_account_url，则可以在此指定账户名称
account_key- 如果使用了 storage_account_url，则可以在此指定账户密钥
format— 文件的 格式。
compression— 支持的值：
none,
gzip/gz,
brotli/br,
xz/LZMA,
zstd/zst。默认情况下，它将通过文件扩展名自动检测压缩。（与设置为
auto相同）。
structure— 表的结构。格式为
'column1_name column1_type, column2_name column2_type, ...'。
返回值
一个具有指定结构的表，用于在指定文件中读取或写入数据。
示例
类似于 AzureBlobStorage 表引擎，用户可以使用 Azurite 模拟器进行本地 Azure 存储开发。更多细节 在此。下面我们假设 Azurite 可用，其主机名为
azurite1。
使用以下方式将数据写入 azure blob storage：
然后可以使用以下方式读取数据：
或者使用 connection_string
虚拟列
_path— 文件路径。类型：
LowCardinality(String)。
_file— 文件名称。类型：
LowCardinality(String)。
_size— 文件大小（以字节为单位）。类型：
Nullable(UInt64)。如果文件大小未知，值为
NULL。
_time— 文件的最后修改时间。类型：
Nullable(DateTime)。如果时间未知，值为
NULL。
参见
Hive 风格分区
当设置
use_hive_partitioning 为 1 时，ClickHouse 将在路径中检测 Hive 风格的分区（
/name=value/），并允许在查询中将分区列用作虚拟列。这些虚拟列将与分区路径中的名称相同，但以
_ 开头。
示例
使用虚拟列，创建了 Hive 风格的分区
使用共享访问签名 (SAS)
共享访问签名 (SAS) 是一种 URI，允许对 Azure 存储容器或文件进行有限制的访问。使用它可以提供时间限制的存储帐户资源访问，而无需共享您的存储帐户密钥。更多细节 在此。
azureBlobStorage 函数支持共享访问签名 (SAS)。
一个 Blob SAS 令牌 包含身份验证请求所需的所有信息，包括目标 blob、权限和有效期。要构建 blob URL，请将 SAS 令牌附加到 blob 服务端点。例如，如果端点是
https://clickhousedocstest.blob.core.windows.net/，则请求变为：
或者，用户可以使用生成的 Blob SAS URL：