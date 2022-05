WHERE

WHERE 子句允许过滤来自 SELECT 的子句 FROM 的数据.

如果有一个 WHERE 子句,它必须包含一个表达式与 UInt8 类型。 这通常是一个带有比较和逻辑运算符的表达式。 表达式计算结果为0的行将被排除在在进一步的转换或结果之外。

如果基础表引擎支持, WHERE 表达式会使用索引和分区进行剪枝。

!!! note "注" 有一个叫做过滤优化 prewhere 的东西.

如果需要测试一个 NULL 值,请使用 IS NULL and IS NOT NULL 运算符或 isNull 和 isNotNull 函数。否则带有 NULL 的表达式永远不会通过。

示例

在 numbers table 表上执行下述语句以找到为3的倍数且大于10的数字: To find numbers that are multiples of 3 and are greater than 10 execute the following query on the :

SELECT number FROM numbers ( 20 ) WHERE ( number > 10 ) AND ( number % 3 = = 0 ) ;



结果:

┌─number─┐

│ 12 │

│ 15 │

│ 18 │

└────────┘



带有 NULL 值的查询:

CREATE TABLE t_null ( x Int8 , y Nullable ( Int8 ) ) ENGINE = MergeTree ( ) ORDER BY x ;

INSERT INTO t_null VALUES ( 1 , NULL ) , ( 2 , 3 ) ;



SELECT * FROM t_null WHERE y IS NULL ;

SELECT * FROM t_null WHERE y != 0 ;



结果: