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UNION ALL子句

你可以使用 UNION ALL 结合任意数量的 SELECT 来扩展其结果。 示例:

SELECT CounterID, 1 AS table, toInt64(count()) AS c
    FROM test.hits
    GROUP BY CounterID

UNION ALL

SELECT CounterID, 2 AS table, sum(Sign) AS c
    FROM test.visits
    GROUP BY CounterID
    HAVING c > 0

结果列通过它们的索引进行匹配（在内部的顺序 SELECT). 如果列名称不匹配，则从第一个查询中获取最终结果的名称。

对联合执行类型转换。 例如，如果合并的两个查询具有相同的字段与非-NullableNullable 从兼容类型的类型，由此产生的 UNION ALL 有一个 Nullable 类型字段。

属于以下部分的查询 UNION ALL 不能用圆括号括起来。 ORDER BYLIMIT 应用于单独的查询，而不是最终结果。 如果您需要将转换应用于最终结果，则可以将所有查询 UNION ALL 在子查询中 FROM 子句。

限制

只有 UNION ALL 支持。 UNION (UNION DISTINCT）不支持。 如果你需要 UNION DISTINCT，你可以写 SELECT DISTINCT 子查询中包含 UNION ALL.

实现细节

属于 UNION ALL 的查询可以同时运行，并且它们的结果可以混合在一起。