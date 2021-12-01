UNION ALL子句
你可以使用
UNION ALL 结合任意数量的
SELECT 来扩展其结果。 示例:
SELECT CounterID, 1 AS table, toInt64(count()) AS c
FROM test.hits
GROUP BY CounterID
UNION ALL
SELECT CounterID, 2 AS table, sum(Sign) AS c
FROM test.visits
GROUP BY CounterID
HAVING c > 0
结果列通过它们的索引进行匹配（在内部的顺序
SELECT). 如果列名称不匹配，则从第一个查询中获取最终结果的名称。
对联合执行类型转换。 例如，如果合并的两个查询具有相同的字段与非-
Nullable 和
Nullable 从兼容类型的类型，由此产生的
UNION ALL 有一个
Nullable 类型字段。
属于以下部分的查询
UNION ALL 不能用圆括号括起来。 ORDER BY 和 LIMIT 应用于单独的查询，而不是最终结果。 如果您需要将转换应用于最终结果，则可以将所有查询
UNION ALL 在子查询中 FROM 子句。
限制
只有
UNION ALL 支持。
UNION (
UNION DISTINCT）不支持。 如果你需要
UNION DISTINCT，你可以写
SELECT DISTINCT 子查询中包含
UNION ALL.
实现细节
属于
UNION ALL 的查询可以同时运行，并且它们的结果可以混合在一起。