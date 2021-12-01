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UNION ALL子句

你可以使用 UNION ALL 结合任意数量的 SELECT 来扩展其结果。 示例:

SELECT CounterID , 1 AS table , toInt64 ( count ( ) ) AS c

FROM test . hits

GROUP BY CounterID



UNION ALL



SELECT CounterID , 2 AS table , sum ( Sign ) AS c

FROM test . visits

GROUP BY CounterID

HAVING c > 0



结果列通过它们的索引进行匹配（在内部的顺序 SELECT ). 如果列名称不匹配，则从第一个查询中获取最终结果的名称。

对联合执行类型转换。 例如，如果合并的两个查询具有相同的字段与非- Nullable 和 Nullable 从兼容类型的类型，由此产生的 UNION ALL 有一个 Nullable 类型字段。

属于以下部分的查询 UNION ALL 不能用圆括号括起来。 ORDER BY 和 LIMIT 应用于单独的查询，而不是最终结果。 如果您需要将转换应用于最终结果，则可以将所有查询 UNION ALL 在子查询中 FROM 子句。

只有 UNION ALL 支持。 UNION ( UNION DISTINCT ）不支持。 如果你需要 UNION DISTINCT ，你可以写 SELECT DISTINCT 子查询中包含 UNION ALL .