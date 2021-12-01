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PREWHERE 子句

Prewhere是更有效地进行过滤的优化。 默认情况下，即使在 PREWHERE 子句未显式指定。 它也会自动移动 WHERE 条件到prewhere阶段。 PREWHERE 子句只是控制这个优化，如果你认为你知道如何做得比默认情况下更好才去控制它。

使用prewhere优化，首先只读取执行prewhere表达式所需的列。 然后读取运行其余查询所需的其他列，但只读取prewhere表达式所在的那些块 “true” 至少对于一些行。 如果有很多块，其中prewhere表达式是 “false” 对于所有行和prewhere需要比查询的其他部分更少的列，这通常允许从磁盘读取更少的数据以执行查询。

该子句具有与 WHERE 相同的含义，区别在于从表中读取数据。 当手动控制 PREWHERE 对于查询中的少数列使用的过滤条件，但这些过滤条件提供了强大的数据过滤。 这减少了要读取的数据量。

查询可以同时指定 PREWHERE 和 WHERE . 在这种情况下, PREWHERE 先于 WHERE .

如果 optimize_move_to_prewhere 设置为0，启发式自动移动部分表达式 WHERE 到 PREWHERE 被禁用。