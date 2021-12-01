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PREWHERE 子句

Prewhere是更有效地进行过滤的优化。 默认情况下，即使在 PREWHERE 子句未显式指定。 它也会自动移动 WHERE 条件到prewhere阶段。 PREWHERE 子句只是控制这个优化，如果你认为你知道如何做得比默认情况下更好才去控制它。

使用prewhere优化，首先只读取执行prewhere表达式所需的列。 然后读取运行其余查询所需的其他列，但只读取prewhere表达式所在的那些块 “true” 至少对于一些行。 如果有很多块，其中prewhere表达式是 “false” 对于所有行和prewhere需要比查询的其他部分更少的列，这通常允许从磁盘读取更少的数据以执行查询。

手动控制Prewhere

该子句具有与 WHERE 相同的含义，区别在于从表中读取数据。 当手动控制 PREWHERE 对于查询中的少数列使用的过滤条件，但这些过滤条件提供了强大的数据过滤。 这减少了要读取的数据量。

查询可以同时指定 PREWHEREWHERE. 在这种情况下, PREWHERE 先于 WHERE.

如果 optimize_move_to_prewhere 设置为0，启发式自动移动部分表达式 WHEREPREWHERE 被禁用。

限制

PREWHERE 只有支持 *MergeTree 族系列引擎的表。