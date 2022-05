On this page

ORDER BY

ORDER BY 子句包含一个表达式列表,每个表达式都可以用 DESC (降序)或 ASC (升序)修饰符确定排序方向。 如果未指定方向, 默认是 ASC ,所以它通常被省略。 排序方向适用于单个表达式,而不适用于整个列表。 示例: ORDER BY Visits DESC, SearchPhrase

对于排序表达式列表具有相同值的行以任意顺序输出,也可以是非确定性的(每次都不同)。 如果省略ORDER BY子句,则行的顺序也是未定义的,并且可能也是非确定性的。

有两种方法 NaN 和 NULL 排序顺序:

默认情况下或与 NULLS LAST 修饰符:首先是值,然后 NaN ,然后 NULL .

修饰符:首先是值,然后 ,然后 . 与 NULLS FIRST 修饰符:第一 NULL ,然后 NaN ,然后其他值。

对于表

┌─x─┬────y─┐

│ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │

│ 2 │ 2 │

│ 1 │ nan │

│ 2 │ 2 │

│ 3 │ 4 │

│ 5 │ 6 │

│ 6 │ nan │

│ 7 │ ᴺᵁᴸᴸ │

│ 6 │ 7 │

│ 8 │ 9 │

└───┴──────┘



运行查询 SELECT * FROM t_null_nan ORDER BY y NULLS FIRST 获得:

┌─x─┬────y─┐

│ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │

│ 7 │ ᴺᵁᴸᴸ │

│ 1 │ nan │

│ 6 │ nan │

│ 2 │ 2 │

│ 2 │ 2 │

│ 3 │ 4 │

│ 5 │ 6 │

│ 6 │ 7 │

│ 8 │ 9 │

└───┴──────┘



当对浮点数进行排序时,Nan与其他值是分开的。 无论排序顺序如何,Nan都在最后。 换句话说,对于升序排序,它们被放置为好像它们比所有其他数字大,而对于降序排序,它们被放置为好像它们比其他数字小。

对于按字符串值排序,可以指定排序规则(比较)。 示例: ORDER BY SearchPhrase COLLATE 'tr' -对于按关键字升序排序,使用土耳其字母,不区分大小写,假设字符串是UTF-8编码。 COLLATE 可以按顺序独立地指定或不按每个表达式。 如果 ASC 或 DESC 被指定, COLLATE 在它之后指定。 使用时 COLLATE ,排序始终不区分大小写。

我们只建议使用 COLLATE 对于少量行的最终排序,因为排序与 COLLATE 比正常的按字节排序效率低。

更少的RAM使用,如果一个足够小 LIMIT 除了指定 ORDER BY . 否则,所花费的内存量与用于排序的数据量成正比。 对于分布式查询处理,如果 GROUP BY 省略排序,在远程服务器上部分完成排序,并将结果合并到请求者服务器上。 这意味着对于分布式排序,要排序的数据量可以大于单个服务器上的内存量。

如果没有足够的RAM,则可以在外部存储器中执行排序(在磁盘上创建临时文件)。 使用设置 max_bytes_before_external_sort 为此目的。 如果将其设置为0(默认值),则禁用外部排序。 如果启用,则当要排序的数据量达到指定的字节数时,将对收集的数据进行排序并转储到临时文件中。 读取所有数据后,将合并所有已排序的文件并输出结果。 文件被写入到 /var/lib/clickhouse/tmp/ 目录中的配置(默认情况下,但你可以使用 tmp_path 参数来更改此设置)。

运行查询可能占用的内存比 max_bytes_before_external_sort 大. 因此,此设置的值必须大大小于 max_memory_usage . 例如,如果您的服务器有128GB的RAM,并且您需要运行单个查询,请设置 max_memory_usage 到100GB,和 max_bytes_before_external_sort 至80GB。

外部排序的工作效率远远低于在RAM中进行排序。

此修饰符可以与 LIMIT … WITH TIES modifier 进行组合使用.

可以在 ORDER BY expr 之后用可选的 FROM expr , TO expr 和 STEP expr 参数来设置 WITH FILL 修饰符。 所有 expr 列的缺失值将被顺序填充,而其他列将被填充为默认值。

使用以下语法填充多列,在ORDER BY部分的每个字段名称后添加带有可选参数的WITH FILL修饰符。

ORDER BY expr [ WITH FILL ] [ FROM const_expr ] [ TO const_expr ] [ STEP const_numeric_expr ] , . . . exprN [ WITH FILL ] [ FROM expr ] [ TO expr ] [ STEP numeric_expr ]



WITH FILL 仅适用于具有数字(所有类型的浮点,小数,整数)或日期/日期时间类型的字段。 当未定义 FROM const_expr 填充顺序时,则使用 ORDER BY 中的最小 expr 字段值。 如果未定义 TO const_expr 填充顺序,则使用 ORDER BY 中的最大 expr 字段值。 当定义了 STEP const_numeric_expr 时,对于数字类型, const_numeric_expr 将 as is 解释为 days 作为日期类型,将 seconds 解释为DateTime类型。 如果省略了 STEP const_numeric_expr ,则填充顺序使用 1.0 表示数字类型, 1 day 表示日期类型, 1 second 表示日期时间类型。

例如下面的查询:

SELECT n , source FROM (

SELECT toFloat32 ( number % 10 ) AS n , 'original' AS source

FROM numbers ( 10 ) WHERE number % 3 = 1

) ORDER BY n



返回

┌─n─┬─source───┐

│ 1 │ original │

│ 4 │ original │

│ 7 │ original │

└───┴──────────┘



但是如果配置了 WITH FILL 修饰符

SELECT n , source FROM (

SELECT toFloat32 ( number % 10 ) AS n , 'original' AS source

FROM numbers ( 10 ) WHERE number % 3 = 1

) ORDER BY n WITH FILL FROM 0 TO 5.51 STEP 0.5



返回

┌───n─┬─source───┐

│ 0 │ │

│ 0.5 │ │

│ 1 │ original │

│ 1.5 │ │

│ 2 │ │

│ 2.5 │ │

│ 3 │ │

│ 3.5 │ │

│ 4 │ original │

│ 4.5 │ │

│ 5 │ │

│ 5.5 │ │

│ 7 │ original │

└─────┴──────────┘



For the case when we have multiple fields ORDER BY field2 WITH FILL, field1 WITH FILL order of filling will follow the order of fields in ORDER BY clause. 对于我们有多个字段 ORDER BY field2 WITH FILL, field1 WITH FILL 的情况,填充顺序将遵循 ORDER BY 子句中字段的顺序。

示例:

SELECT

toDate ( ( number * 10 ) * 86400 ) AS d1 ,

toDate ( number * 86400 ) AS d2 ,

'original' AS source

FROM numbers ( 10 )

WHERE ( number % 3 ) = 1

ORDER BY

d2 WITH FILL ,

d1 WITH FILL STEP 5 ;



返回

┌───d1───────┬───d2───────┬─source───┐

│ 1970-01-11 │ 1970-01-02 │ original │

│ 1970-01-01 │ 1970-01-03 │ │

│ 1970-01-01 │ 1970-01-04 │ │

│ 1970-02-10 │ 1970-01-05 │ original │

│ 1970-01-01 │ 1970-01-06 │ │

│ 1970-01-01 │ 1970-01-07 │ │

│ 1970-03-12 │ 1970-01-08 │ original │

└────────────┴────────────┴──────────┘



字段 d1 没有填充并使用默认值,因为我们没有 d2 值的重复值,并且无法正确计算 d1 的顺序。 以下查询中 ORDER BY 中的字段将被更改

SELECT

toDate ( ( number * 10 ) * 86400 ) AS d1 ,

toDate ( number * 86400 ) AS d2 ,

'original' AS source

FROM numbers ( 10 )

WHERE ( number % 3 ) = 1

ORDER BY

d1 WITH FILL STEP 5 ,

d2 WITH FILL ;



返回