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LIMIT

LIMIT m 允许选择结果中起始的 m 行。

LIMIT n, m 允许选择个 m 从跳过第一个结果后的行 n 行。 与 LIMIT m OFFSET n 语法是等效的。

nm 必须是非负整数。

如果没有 ORDER BY 子句显式排序结果，结果的行选择可能是任意的和非确定性的。

LIMIT … WITH TIES 修饰符

如果为 LIMIT n[,m] 设置了 WITH TIES ，并且声明了 ORDER BY expr_list, 除了得到无修饰符的结果（正常情况下的 limit n, 前n行数据), 还会返回与第n行具有相同排序字段的行(即如果第n+1行的字段与第n行 拥有相同的排序字段，同样返回该结果.

此修饰符可以与： ORDER BY … WITH FILL modifier 组合使用.

例如以下查询：

SELECT * FROM (
    SELECT number%50 AS n FROM numbers(100)
) ORDER BY n LIMIT 0,5

返回

┌─n─┐
│ 0 │
│ 0 │
│ 1 │
│ 1 │
│ 2 │
└───┘

添加 WITH TIES 修饰符后

SELECT * FROM (
    SELECT number%50 AS n FROM numbers(100)
) ORDER BY n LIMIT 0,5 WITH TIES

则返回了以下的数据行

┌─n─┐
│ 0 │
│ 0 │
│ 1 │
│ 1 │
│ 2 │
│ 2 │
└───┘

虽然指定了LIMIT 5, 但第6行的n字段值为2，与第5行相同，因此也作为满足条件的记录返回。 简而言之，该修饰符可理解为是否增加“并列行”的数据。

``` sql