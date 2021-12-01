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LIMIT

LIMIT m 允许选择结果中起始的 m 行。

LIMIT n, m 允许选择个 m 从跳过第一个结果后的行 n 行。 与 LIMIT m OFFSET n 语法是等效的。

n 和 m 必须是非负整数。

如果没有 ORDER BY 子句显式排序结果，结果的行选择可能是任意的和非确定性的。

如果为 LIMIT n[,m] 设置了 WITH TIES ，并且声明了 ORDER BY expr_list , 除了得到无修饰符的结果（正常情况下的 limit n , 前n行数据), 还会返回与第 n 行具有相同排序字段的行(即如果第n+1行的字段与第n行 拥有相同的排序字段，同样返回该结果.

此修饰符可以与： ORDER BY … WITH FILL modifier 组合使用.

例如以下查询：

SELECT * FROM (

SELECT number % 50 AS n FROM numbers ( 100 )

) ORDER BY n LIMIT 0 , 5



返回

┌─n─┐

│ 0 │

│ 0 │

│ 1 │

│ 1 │

│ 2 │

└───┘



添加 WITH TIES 修饰符后

SELECT * FROM (

SELECT number % 50 AS n FROM numbers ( 100 )

) ORDER BY n LIMIT 0 , 5 WITH TIES



则返回了以下的数据行

┌─n─┐

│ 0 │

│ 0 │

│ 1 │

│ 1 │

│ 2 │

│ 2 │

└───┘



虽然指定了 LIMIT 5 , 但第6行的 n 字段值为2，与第5行相同，因此也作为满足条件的记录返回。 简而言之，该修饰符可理解为是否增加“并列行”的数据。