LIMIT
LIMIT m 允许选择结果中起始的
m 行。
LIMIT n, m 允许选择个
m 从跳过第一个结果后的行
n 行。 与
LIMIT m OFFSET n 语法是等效的。
n 和
m 必须是非负整数。
如果没有 ORDER BY 子句显式排序结果，结果的行选择可能是任意的和非确定性的。
LIMIT … WITH TIES 修饰符
如果为
LIMIT n[,m] 设置了
WITH TIES ，并且声明了
ORDER BY expr_list, 除了得到无修饰符的结果（正常情况下的
limit n, 前n行数据), 还会返回与第
n行具有相同排序字段的行(即如果第n+1行的字段与第n行 拥有相同的排序字段，同样返回该结果.
此修饰符可以与： ORDER BY … WITH FILL modifier 组合使用.
例如以下查询：
SELECT * FROM (
SELECT number%50 AS n FROM numbers(100)
) ORDER BY n LIMIT 0,5
返回
┌─n─┐
│ 0 │
│ 0 │
│ 1 │
│ 1 │
│ 2 │
└───┘
添加
WITH TIES 修饰符后
SELECT * FROM (
SELECT number%50 AS n FROM numbers(100)
) ORDER BY n LIMIT 0,5 WITH TIES
则返回了以下的数据行
┌─n─┐
│ 0 │
│ 0 │
│ 1 │
│ 1 │
│ 2 │
│ 2 │
└───┘
虽然指定了
LIMIT 5, 但第6行的
n字段值为2，与第5行相同，因此也作为满足条件的记录返回。
简而言之，该修饰符可理解为是否增加“并列行”的数据。
``` sql