LIMIT BY子句

与查询 LIMIT n BY expressions 子句选择第一个 n 每个不同值的行 expressions . LIMIT BY 可以包含任意数量的 表达式.

ClickHouse支持以下语法变体:

LIMIT [offset_value, ]n BY expressions

LIMIT n OFFSET offset_value BY expressions

在进行查询处理时,ClickHouse选择按排序键排序的数据。排序键设置显式地使用一个ORDER BY条款或隐式属性表的引擎(行顺序只是保证在使用ORDER BY,否则不会命令行块由于多线程)。然后ClickHouse应用 LIMIT n BY 表达式 ,并为每个不同的 表达式 组合返回前n行。如果指定了 OFFSET ,那么对于每个属于不同 表达式 组合的数据块,ClickHouse将跳过 offset_value 从块开始的行数,并最终返回最多 n 行的结果。如果 offset_value 大于数据块中的行数,则ClickHouse从数据块中返回零行。

!!! note "注" LIMIT BY 是不相关的 LIMIT. 它们都可以在同一个查询中使用。

样例表:

CREATE TABLE limit_by ( id Int , val Int ) ENGINE = Memory ;

INSERT INTO limit_by VALUES ( 1 , 10 ) , ( 1 , 11 ) , ( 1 , 12 ) , ( 2 , 20 ) , ( 2 , 21 ) ;



查询:

SELECT * FROM limit_by ORDER BY id , val LIMIT 2 BY id



┌─id─┬─val─┐

│ 1 │ 10 │

│ 1 │ 11 │

│ 2 │ 20 │

│ 2 │ 21 │

└────┴─────┘



SELECT * FROM limit_by ORDER BY id , val LIMIT 1 , 2 BY id



┌─id─┬─val─┐

│ 1 │ 11 │

│ 1 │ 12 │

│ 2 │ 21 │

└────┴─────┘



该 SELECT * FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT 2 OFFSET 1 BY id 查询返回相同的结果。

以下查询返回每个引用的前5个引用 domain, device_type 最多可与100行配对 ( LIMIT n BY + LIMIT ).