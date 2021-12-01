LIMIT BY子句
与查询
LIMIT n BY expressions 子句选择第一个
n 每个不同值的行
expressions.
LIMIT BY 可以包含任意数量的 表达式.
ClickHouse支持以下语法变体:
LIMIT [offset_value, ]n BY expressions
LIMIT n OFFSET offset_value BY expressions
在进行查询处理时，ClickHouse选择按排序键排序的数据。排序键设置显式地使用一个ORDER BY条款或隐式属性表的引擎(行顺序只是保证在使用ORDER BY,否则不会命令行块由于多线程)。然后ClickHouse应用
LIMIT n BY 表达式，并为每个不同的
表达式组合返回前n行。如果指定了
OFFSET，那么对于每个属于不同
表达式组合的数据块，ClickHouse将跳过
offset_value从块开始的行数，并最终返回最多
n行的结果。如果
offset_value大于数据块中的行数，则ClickHouse从数据块中返回零行。
!!! note "注"
LIMIT BY 是不相关的 LIMIT. 它们都可以在同一个查询中使用。
例
样例表:
CREATE TABLE limit_by(id Int, val Int) ENGINE = Memory;
INSERT INTO limit_by VALUES (1, 10), (1, 11), (1, 12), (2, 20), (2, 21);
查询:
SELECT * FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT 2 BY id
┌─id─┬─val─┐
│ 1 │ 10 │
│ 1 │ 11 │
│ 2 │ 20 │
│ 2 │ 21 │
└────┴─────┘
SELECT * FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT 1, 2 BY id
┌─id─┬─val─┐
│ 1 │ 11 │
│ 1 │ 12 │
│ 2 │ 21 │
└────┴─────┘
该
SELECT * FROM limit_by ORDER BY id, val LIMIT 2 OFFSET 1 BY id 查询返回相同的结果。
以下查询返回每个引用的前5个引用
domain, device_type 最多可与100行配对 (
LIMIT n BY + LIMIT).
SELECT
domainWithoutWWW(URL) AS domain,
domainWithoutWWW(REFERRER_URL) AS referrer,
device_type,
count() cnt
FROM hits
GROUP BY domain, referrer, device_type
ORDER BY cnt DESC
LIMIT 5 BY domain, device_type
LIMIT 100