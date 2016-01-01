INTERSECT 子句

INTERSECT 子句仅返回来自第一个和第二个查询的结果行。查询必须匹配列的数量、顺序和类型。 INTERSECT 的结果可以包含重复行。

如果没有指定括号，则多个 INTERSECT 语句从左到右执行。 INTERSECT 运算符的优先级高于 UNION 和 EXCEPT 子句。

条件可以是基于您的要求的任何表达式。

这是一个简单的例子，找出数字 1 到 10 与数字 3 到 8 的交集：

结果：

当您有两个共享公共列（或列）的表时， INTERSECT 非常有用。只要结果包含相同的列，您就可以交集两个查询的结果。例如，假设我们有数百万行的历史加密货币数据，其中包含交易价格和交易量：

现在假设我们有一个名为 holdings 的表，包含我们持有的加密货币列表以及币的数量：

我们可以使用 INTERSECT 来回答诸如 “我们持有的哪些币的交易价格超过 $100？” 之类的问题：

结果：

这意味着在某些时候，比特币和以太坊的交易价格超过了 100 ，而 D O G E F I 和比特币钻石的交易价格从未超过 100，而 DOGEFI 和比特币钻石的交易价格从未超过 100，而DOGEFI和比特币钻石的交易价格从未超过100（至少在我们这个例子中的数据是这样）。

注意在之前的查询中，我们有多个比特币和以太坊的持有记录交易价格超过 $100。去除重复行可能会很有用（因为它们只重复我们已经知道的内容）。您可以在 INTERSECT 后添加 DISTINCT 来消除结果中的重复行：

结果：

另请参阅