HAVING 子句

允许过滤由 GROUP BY 生成的聚合结果. 它类似于 WHERE ,但不同的是 WHERE 在聚合之前执行,而 HAVING 之后进行。

可以从 SELECT 生成的聚合结果中通过他们的别名来执行 HAVING 子句。 或者 HAVING 子句可以筛选查询结果中未返回的其他聚合的结果。