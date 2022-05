On this page

GROUP BY子句

GROUP BY 子句将 SELECT 查询结果转换为聚合模式,其工作原理如下:

GROUP BY 子句包含表达式列表(或单个表达式 -- 可以认为是长度为1的列表)。 这份名单充当 “grouping key”,而每个单独的表达式将被称为 “key expressions”.

在所有的表达式在 SELECT, HAVING,和 ORDER BY 子句中 必须 基于键表达式进行计算 或 上 聚合函数 在非键表达式(包括纯列)上。 换句话说,从表中选择的每个列必须用于键表达式或聚合函数内,但不能同时使用。

聚合结果 SELECT 查询将包含尽可能多的行,因为有唯一值 "grouping key" 在源表中。 通常这会显着减少行数,通常是数量级,但不一定:如果所有行数保持不变 "grouping key" 值是不同的。

!!! note "注" 还有一种额外的方法可以在表上运行聚合。 如果查询仅在聚合函数中包含表列,则 GROUP BY 可以省略,并且通过一个空的键集合来假定聚合。 这样的查询总是只返回一行。

对于分组,ClickHouse解释 NULL 作为一个值,并且 NULL==NULL . 它不同于 NULL 在大多数其他上下文中的处理方式。

这里有一个例子来说明这意味着什么。

假设你有一张表:

┌─x─┬────y─┐

│ 1 │ 2 │

│ 2 │ ᴺᵁᴸᴸ │

│ 3 │ 2 │

│ 3 │ 3 │

│ 3 │ ᴺᵁᴸᴸ │

└───┴──────┘



查询 SELECT sum(x), y FROM t_null_big GROUP BY y 结果:

┌─sum(x)─┬────y─┐

│ 4 │ 2 │

│ 3 │ 3 │

│ 5 │ ᴺᵁᴸᴸ │

└────────┴──────┘



你可以看到 GROUP BY 为 y = NULL 总结 x ,仿佛 NULL 是这个值。

如果你通过几个键 GROUP BY ,结果会给你选择的所有组合,就好像 NULL 是一个特定的值。

如果 WITH TOTALS 被指定,将计算另一行。 此行将具有包含默认值(零或空行)的关键列,以及包含跨所有行计算值的聚合函数列( “total” 值)。

这个额外的行仅产生于 JSON* , TabSeparated* ,和 Pretty* 格式,与其他行分开:

在 JSON* 格式,这一行是作为一个单独的输出 ‘totals’ 字段。

格式,这一行是作为一个单独的输出 ‘totals’ 字段。 在 TabSeparated* 格式,该行位于主结果之后,前面有一个空行(在其他数据之后)。

格式,该行位于主结果之后,前面有一个空行(在其他数据之后)。 在 Pretty* 格式时,该行在主结果之后作为单独的表输出。

格式时,该行在主结果之后作为单独的表输出。 在其他格式中,它不可用。

WITH TOTALS 可以以不同的方式运行时 HAVING 是存在的。 该行为取决于 totals_mode 设置。

默认情况下, totals_mode = 'before_having' . 在这种情况下, ‘totals’ 是跨所有行计算,包括那些不通过具有和 max_rows_to_group_by .

其他替代方案仅包括通过具有在 ‘totals’,并与设置不同的行为 max_rows_to_group_by 和 group_by_overflow_mode = 'any' .

after_having_exclusive – Don't include rows that didn't pass through max_rows_to_group_by . 换句话说, ‘totals’ 将有少于或相同数量的行,因为它会 max_rows_to_group_by 被省略。

after_having_inclusive – Include all the rows that didn't pass through ‘max_rows_to_group_by’ 在 ‘totals’. 换句话说, ‘totals’ 将有多个或相同数量的行,因为它会 max_rows_to_group_by 被省略。

after_having_auto – Count the number of rows that passed through HAVING. If it is more than a certain amount (by default, 50%), include all the rows that didn't pass through ‘max_rows_to_group_by’ 在 ‘totals’. 否则,不包括它们。

totals_auto_threshold – By default, 0.5. The coefficient for after_having_auto .

如果 max_rows_to_group_by 和 group_by_overflow_mode = 'any' 不使用,所有的变化 after_having 是相同的,你可以使用它们中的任何一个(例如, after_having_auto ).

您可以使用 WITH TOTALS 在子查询中,包括在子查询 JOIN 子句(在这种情况下,将各自的总值合并)。

示例:

SELECT

count ( ) ,

median ( FetchTiming > 60 ? 60 : FetchTiming ) ,

count ( ) - sum ( Refresh )

FROM hits



但是,与标准SQL相比,如果表没有任何行(根本没有任何行,或者使用 WHERE 过滤之后没有任何行),则返回一个空结果,而不是来自包含聚合函数初始值的行。

相对于MySQL(并且符合标准SQL),您无法获取不在键或聚合函数(常量表达式除外)中的某些列的某些值。 要解决此问题,您可以使用 ‘any’ 聚合函数(获取第一个遇到的值)或 ‘min/max’.

示例:

SELECT

domainWithoutWWW ( URL ) AS domain ,

count ( ) ,

any ( Title ) AS title

FROM hits

GROUP BY domain



对于遇到的每个不同的键值, GROUP BY 计算一组聚合函数值。

GROUP BY 不支持数组列。

不能将常量指定为聚合函数的参数。 示例: sum(1) . 相反,你可以摆脱常数。 示例: count() .

聚合是面向列的 DBMS 最重要的功能之一,因此它的实现是ClickHouse中最优化的部分之一。 默认情况下,聚合使用哈希表在内存中完成。 它有 40+ 的特殊化自动选择取决于 “grouping key” 数据类型。

您可以启用将临时数据转储到磁盘以限制内存使用期间 GROUP BY . 该 max_bytes_before_external_group_by 设置确定倾销的阈值RAM消耗 GROUP BY 临时数据到文件系统。 如果设置为0(默认值),它将被禁用。

使用时 max_bytes_before_external_group_by ,我们建议您设置 max_memory_usage 大约两倍高。 这是必要的,因为聚合有两个阶段:读取数据和形成中间数据(1)和合并中间数据(2)。 将数据转储到文件系统只能在阶段1中发生。 如果未转储临时数据,则阶段2可能需要与阶段1相同的内存量。

例如,如果 max_memory_usage 设置为10000000000,你想使用外部聚合,这是有意义的设置 max_bytes_before_external_group_by 到10000000000,和 max_memory_usage 到20000000000。 当触发外部聚合(如果至少有一个临时数据转储)时,RAM的最大消耗仅略高于 max_bytes_before_external_group_by .

通过分布式查询处理,在远程服务器上执行外部聚合。 为了使请求者服务器只使用少量的RAM,设置 distributed_aggregation_memory_efficient 到1。

当合并数据刷新到磁盘时,以及当合并来自远程服务器的结果时, distributed_aggregation_memory_efficient 设置被启用,消耗高达 1/256 * the_number_of_threads 从RAM的总量。

当启用外部聚合时,如果数据量小于 max_bytes_before_external_group_by (例如数据没有被 flushed), 查询执行速度和不在外部聚合的速度一样快. 如果临时数据被flushed到外部存储, 执行的速度会慢几倍 (大概是三倍).