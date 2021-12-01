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FROM子句

FROM 子句指定从以下数据源中读取数据:

表

子查询 {## TODO: better link ##}

表函数

JOIN 和 ARRAY JOIN 子句也可以用来扩展 FROM 的功能

子查询是另一个 SELECT 可以指定在 FROM 后的括号内的查询。

FROM 子句可以包含多个数据源，用逗号分隔，这相当于在他们身上执行 CROSS JOIN

当 FINAL 被指定，ClickHouse会在返回结果之前完全合并数据，从而执行给定表引擎合并期间发生的所有数据转换。

它适用于从使用 MergeTree-引擎族. 还支持:

Replicated 版本 MergeTree 引擎

引擎 View, Buffer, Distributed，和 MaterializedView 在其他引擎上运行的引擎，只要是它们底层是 MergeTree -引擎表即可。

现在使用 FINAL 修饰符 的 SELECT 查询启用了并发执行, 这会快一点。但是仍然存在缺陷 (见下)。 max_final_threads 设置使用的最大线程数限制。

使用的查询 FINAL 执行速度比类似的查询慢一点，因为:

在查询执行期间合并数据。

查询与 FINAL 除了读取查询中指定的列之外，还读取主键列。

在大多数情况下，避免使用 FINAL . 常见的方法是使用假设后台进程的不同查询 MergeTree 引擎还没有发生，并通过应用聚合（例如，丢弃重复项）来处理它。 {## TODO: examples ##}

如果 FROM 子句被省略，数据将从读取 system.one 表。 该 system.one 表只包含一行（此表满足与其他 DBMS 中的 DUAL 表有相同的作用）。