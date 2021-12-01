FROM子句
FROM 子句指定从以下数据源中读取数据:
JOIN 和 ARRAY JOIN 子句也可以用来扩展
FROM 的功能
子查询是另一个
SELECT 可以指定在
FROM 后的括号内的查询。
FROM 子句可以包含多个数据源，用逗号分隔，这相当于在他们身上执行 CROSS JOIN
FINAL 修饰符
当
FINAL 被指定，ClickHouse会在返回结果之前完全合并数据，从而执行给定表引擎合并期间发生的所有数据转换。
它适用于从使用 MergeTree-引擎族. 还支持:
- Replicated 版本
MergeTree引擎
- View, Buffer, Distributed，和 MaterializedView 在其他引擎上运行的引擎，只要是它们底层是
MergeTree-引擎表即可。
现在使用
FINAL 修饰符 的
SELECT 查询启用了并发执行, 这会快一点。但是仍然存在缺陷 (见下)。 max_final_threads 设置使用的最大线程数限制。
缺点
使用的查询
FINAL 执行速度比类似的查询慢一点，因为:
- 在查询执行期间合并数据。
- 查询与
FINAL除了读取查询中指定的列之外，还读取主键列。
在大多数情况下，避免使用
FINAL. 常见的方法是使用假设后台进程的不同查询
MergeTree 引擎还没有发生，并通过应用聚合（例如，丢弃重复项）来处理它。 {## TODO: examples ##}
实现细节
如果
FROM 子句被省略，数据将从读取
system.one 表。
该
system.one 表只包含一行（此表满足与其他 DBMS 中的 DUAL 表有相同的作用）。
若要执行查询，将从相应的表中提取查询中列出的所有列。 外部查询不需要的任何列都将从子查询中抛出。
如果查询未列出任何列（例如,
SELECT count() FROM t），无论如何都会从表中提取一些列（首选是最小的列），以便计算行数。