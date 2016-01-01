EXCEPT 子句

EXCEPT 子句仅返回第一条查询结果中不包含第二条查询结果的行。

两个查询必须具有相同数量的列，并且列的顺序和数据类型必须相同。

EXCEPT 的结果可以包含重复的行。如果不希望出现重复行，请使用 EXCEPT DISTINCT 。

的结果可以包含重复的行。如果不希望出现重复行，请使用 。 如果未指定括号，则多个 EXCEPT 语句从左到右执行。

语句从左到右执行。 EXCEPT 运算符的优先级与 UNION 子句相同，并且低于 INTERSECT 子句。

条件可以是基于您需求的任何表达式。

此外， EXCEPT() 可以用来排除来自同一表中的列，类似于 BigQuery（Google Cloud）中的用法，使用以下语法：

本节中的示例演示了 EXCEPT 子句的用法。

以下是一个简单示例，返回 1 到 10 之间不包含 3 到 8 的数字：

查询：

结果：

EXCEPT() 可用于快速排除结果中的列。例如，如果我们想从表中选择所有列，除了几个选定的列，如下所示：

查询：

结果：

EXCEPT 和 INTERSECT 通常可以互换使用，具有不同的布尔逻辑。如果您有两个共享公共列（或列）的表，它们都很有用。 例如，假设我们有几百万行历史加密货币数据，包含交易价格和成交量：

查询：

结果：

现在假设我们有一个名为 holdings 的表，包含我们拥有的加密货币及其数量：

我们可以使用 EXCEPT 来回答一个问题 “我们拥有的哪些币从未交易低于 $10？”：

结果：

这意味着在我们持有的四种加密货币中，只有比特币从未低于 $10（根据我们在这个示例中拥有的有限数据）。

请注意在之前的查询中，结果中有多个比特币的持有。您可以在 EXCEPT 中添加 DISTINCT 来消除结果中的重复行：

结果：

另请参阅