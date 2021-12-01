DISTINCT子句
如果
SELECT DISTINCT 被声明，则查询结果中只保留唯一行。 因此，在结果中所有完全匹配的行集合中，只有一行被保留。
空处理
DISTINCT 适用于 NULL 就好像
NULL 是一个特定的值，并且
NULL==NULL. 换句话说，在
DISTINCT 结果，不同的组合
NULL 仅发生一次。 它不同于
NULL 在大多数其他情况中的处理方式。
替代办法
通过应用可以获得相同的结果 GROUP BY 在同一组值指定为
SELECT 子句，并且不使用任何聚合函数。 但与
GROUP BY 有几个不同的地方:
限制
DISTINCT 不支持当
SELECT 包含有数组的列。
例子
ClickHouse支持使用
DISTINCT 和
ORDER BY 在一个查询中的不同的列。
DISTINCT 子句在
ORDER BY 子句前被执行。
示例表:
┌─a─┬─b─┐
│ 2 │ 1 │
│ 1 │ 2 │
│ 3 │ 3 │
│ 2 │ 4 │
└───┴───┘
当执行
SELECT DISTINCT a FROM t1 ORDER BY b ASC 来查询数据，我们得到以下结果:
┌─a─┐
│ 2 │
│ 1 │
│ 3 │
└───┘
如果我们改变排序方向
SELECT DISTINCT a FROM t1 ORDER BY b DESC，我们得到以下结果:
┌─a─┐
│ 3 │
│ 1 │
│ 2 │
└───┘
行
2, 4 排序前被切割。
在编程查询时考虑这种实现特性。