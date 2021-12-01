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DISTINCT子句

如果 SELECT DISTINCT 被声明，则查询结果中只保留唯一行。 因此，在结果中所有完全匹配的行集合中，只有一行被保留。

DISTINCT 适用于 NULL 就好像 NULL 是一个特定的值，并且 NULL==NULL . 换句话说，在 DISTINCT 结果，不同的组合 NULL 仅发生一次。 它不同于 NULL 在大多数其他情况中的处理方式。

通过应用可以获得相同的结果 GROUP BY 在同一组值指定为 SELECT 子句，并且不使用任何聚合函数。 但与 GROUP BY 有几个不同的地方:

DISTINCT 可以与 GROUP BY 一起使用.

可以与 一起使用. 当 ORDER BY 被省略并且 LIMIT 被定义时，在读取所需数量的不同行后立即停止运行。

数据块在处理时输出，而无需等待整个查询完成运行。

DISTINCT 不支持当 SELECT 包含有数组的列。

ClickHouse支持使用 DISTINCT 和 ORDER BY 在一个查询中的不同的列。 DISTINCT 子句在 ORDER BY 子句前被执行。

示例表:

┌─a─┬─b─┐

│ 2 │ 1 │

│ 1 │ 2 │

│ 3 │ 3 │

│ 2 │ 4 │

└───┴───┘



当执行 SELECT DISTINCT a FROM t1 ORDER BY b ASC 来查询数据，我们得到以下结果:

┌─a─┐

│ 2 │

│ 1 │

│ 3 │

└───┘



如果我们改变排序方向 SELECT DISTINCT a FROM t1 ORDER BY b DESC ，我们得到以下结果:

┌─a─┐

│ 3 │

│ 1 │

│ 2 │

└───┘



行 2, 4 排序前被切割。

在编程查询时考虑这种实现特性。