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选择查询

SELECT 查询执行数据检索。 默认情况下，请求的数据返回给客户端，同时结合 INSERT INTO 可以被转发到不同的表。

语法

[WITH expr_list|(subquery)]
SELECT [DISTINCT] expr_list
[FROM [db.]table | (subquery) | table_function] [FINAL]
[SAMPLE sample_coeff]
[ARRAY JOIN ...]
[GLOBAL] [ANY|ALL|ASOF] [INNER|LEFT|RIGHT|FULL|CROSS] [OUTER|SEMI|ANTI] JOIN (subquery)|table (ON <expr_list>)|(USING <column_list>)
[PREWHERE expr]
[WHERE expr]
[GROUP BY expr_list] [WITH TOTALS]
[HAVING expr]
[ORDER BY expr_list] [WITH FILL] [FROM expr] [TO expr] [STEP expr]
[LIMIT [offset_value, ]n BY columns]
[LIMIT [n, ]m] [WITH TIES]
[UNION ALL ...]
[INTO OUTFILE filename]
[FORMAT format]

所有子句都是可选的，但紧接在 SELECT 后面的必需表达式列表除外，更详细的请看 下面.

每个可选子句的具体内容在单独的部分中进行介绍，这些部分按与执行顺序相同的顺序列出:

SELECT 子句

表达式 指定 SELECT 子句是在上述子句中的所有操作完成后计算的。 这些表达式的工作方式就好像它们应用于结果中的单独行一样。 如果表达式 SELECT 子句包含聚合函数，然后ClickHouse将使用 GROUP BY 聚合参数应用在聚合函数和表达式上。

如果在结果中包含所有列，请使用星号 (*）符号。 例如, SELECT * FROM ....

将结果中的某些列与 re2 正则表达式匹配，可以使用 COLUMNS 表达。

COLUMNS('regexp')

例如表:

CREATE TABLE default.col_names (aa Int8, ab Int8, bc Int8) ENGINE = TinyLog

以下查询所有列名包含 a

SELECT COLUMNS('a') FROM col_names
┌─aa─┬─ab─┐
│  1 │  1 │
└────┴────┘

所选列不按字母顺序返回。

您可以使用多个 COLUMNS 表达式并将函数应用于它们。

例如:

SELECT COLUMNS('a'), COLUMNS('c'), toTypeName(COLUMNS('c')) FROM col_names
┌─aa─┬─ab─┬─bc─┬─toTypeName(bc)─┐
│  1 │  1 │  1 │ Int8           │
└────┴────┴────┴────────────────┘

返回的每一列 COLUMNS 表达式作为单独的参数传递给函数。 如果函数支持其他参数，您也可以将其他参数传递给函数。 使用函数时要小心，如果函数不支持传递给它的参数，ClickHouse将抛出异常。

例如:

SELECT COLUMNS('a') + COLUMNS('c') FROM col_names
Received exception from server (version 19.14.1):
Code: 42. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception: Number of arguments for function plus doesn't match: passed 3, should be 2.

该例子中, COLUMNS('a') 返回两列: aaab. COLUMNS('c') 返回 bc 列。 该 + 运算符不能应用于3个参数，因此ClickHouse抛出一个带有相关消息的异常。

匹配的列 COLUMNS 表达式可以具有不同的数据类型。 如果 COLUMNS 不匹配任何列，并且是在 SELECT 唯一的表达式，ClickHouse则抛出异常。

星号

您可以在查询的任何部分使用星号替代表达式。进行查询分析、时，星号将展开为所有表的列（不包括 MATERIALIZEDALIAS 列）。 只有少数情况下使用星号是合理的:

  • 创建转储表时。
  • 对于只包含几列的表，例如系统表。
  • 获取表中列的信息。 在这种情况下，设置 LIMIT 1. 但最好使用 DESC TABLE 查询。
  • 当对少量列使用 PREWHERE 进行强过滤时。
  • 在子查询中（因为外部查询不需要的列从子查询中排除）。

在所有其他情况下，我们不建议使用星号，因为它只给你一个列DBMS的缺点，而不是优点。 换句话说，不建议使用星号。

极端值

除结果之外，还可以获取结果列的最小值和最大值。 要做到这一点，设置 extremes 设置为1。 最小值和最大值是针对数字类型、日期和带有时间的日期计算的。 对于其他类型列，输出默认值。

分别的额外计算两行 – 最小值和最大值。 这额外的两行采用输出格式为 JSON*, TabSeparated*，和 Pretty* formats，与其他行分开。 它们不以其他格式输出。

JSON* 格式时，极端值单独的输出在 ‘extremes’ 字段。 为 TabSeparated* 格式时，此行来的主要结果集后，然后显示 ‘totals’ 字段。 它前面有一个空行（在其他数据之后）。 在 Pretty* 格式时，该行在主结果之后输出为一个单独的表，然后显示 ‘totals’ 字段。

极端值在 LIMIT 之前被计算，但在 LIMIT BY 之后被计算. 然而，使用 LIMIT offset, sizeoffset 之前的行都包含在 extremes. 在流请求中，结果还可能包括少量通过 LIMIT 过滤的行.

备注

您可以在查询的任何部分使用同义词 (AS 别名）。

GROUP BYORDER BY 子句不支持位置参数。 这与MySQL相矛盾，但符合标准SQL。 例如, GROUP BY 1, 2 将被理解为根据常量分组 (i.e. aggregation of all rows into one).

实现细节

如果查询省略 DISTINCT, GROUP BYORDER BYINJOIN 子查询，查询将被完全流处理，使用O(1)量的RAM。 若未指定适当的限制，则查询可能会消耗大量RAM:

  • max_memory_usage
  • max_rows_to_group_by
  • max_rows_to_sort
  • max_rows_in_distinct
  • max_bytes_in_distinct
  • max_rows_in_set
  • max_bytes_in_set
  • max_rows_in_join
  • max_bytes_in_join
  • max_bytes_before_external_sort
  • max_bytes_before_external_group_by

有关详细信息，请参阅部分 “Settings”. 可以使用外部排序（将临时表保存到磁盘）和外部聚合。

{## 原始文章 ##}