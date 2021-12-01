选择查询
SELECT 查询执行数据检索。 默认情况下，请求的数据返回给客户端，同时结合 INSERT INTO 可以被转发到不同的表。
语法
[WITH expr_list|(subquery)]
SELECT [DISTINCT] expr_list
[FROM [db.]table | (subquery) | table_function] [FINAL]
[SAMPLE sample_coeff]
[ARRAY JOIN ...]
[GLOBAL] [ANY|ALL|ASOF] [INNER|LEFT|RIGHT|FULL|CROSS] [OUTER|SEMI|ANTI] JOIN (subquery)|table (ON <expr_list>)|(USING <column_list>)
[PREWHERE expr]
[WHERE expr]
[GROUP BY expr_list] [WITH TOTALS]
[HAVING expr]
[ORDER BY expr_list] [WITH FILL] [FROM expr] [TO expr] [STEP expr]
[LIMIT [offset_value, ]n BY columns]
[LIMIT [n, ]m] [WITH TIES]
[UNION ALL ...]
[INTO OUTFILE filename]
[FORMAT format]
所有子句都是可选的，但紧接在
SELECT 后面的必需表达式列表除外，更详细的请看 下面.
每个可选子句的具体内容在单独的部分中进行介绍，这些部分按与执行顺序相同的顺序列出:
- WITH 子句
- FROM 子句
- SAMPLE 子句
- JOIN 子句
- PREWHERE 子句
- WHERE 子句
- GROUP BY 子句
- LIMIT BY 子句
- HAVING 子句
- SELECT 子句
- DISTINCT 子句
- LIMIT 子句
- UNION ALL 子句
- INTO OUTFILE 子句
- FORMAT 子句
SELECT 子句
表达式 指定
SELECT 子句是在上述子句中的所有操作完成后计算的。 这些表达式的工作方式就好像它们应用于结果中的单独行一样。 如果表达式
SELECT 子句包含聚合函数，然后ClickHouse将使用 GROUP BY 聚合参数应用在聚合函数和表达式上。
如果在结果中包含所有列，请使用星号 (
*）符号。 例如,
SELECT * FROM ....
将结果中的某些列与 re2 正则表达式匹配，可以使用
COLUMNS 表达。
COLUMNS('regexp')
例如表:
CREATE TABLE default.col_names (aa Int8, ab Int8, bc Int8) ENGINE = TinyLog
以下查询所有列名包含
a 。
SELECT COLUMNS('a') FROM col_names
┌─aa─┬─ab─┐
│ 1 │ 1 │
└────┴────┘
所选列不按字母顺序返回。
您可以使用多个
COLUMNS 表达式并将函数应用于它们。
例如:
SELECT COLUMNS('a'), COLUMNS('c'), toTypeName(COLUMNS('c')) FROM col_names
┌─aa─┬─ab─┬─bc─┬─toTypeName(bc)─┐
│ 1 │ 1 │ 1 │ Int8 │
└────┴────┴────┴────────────────┘
返回的每一列
COLUMNS 表达式作为单独的参数传递给函数。 如果函数支持其他参数，您也可以将其他参数传递给函数。 使用函数时要小心，如果函数不支持传递给它的参数，ClickHouse将抛出异常。
例如:
SELECT COLUMNS('a') + COLUMNS('c') FROM col_names
Received exception from server (version 19.14.1):
Code: 42. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception: Number of arguments for function plus doesn't match: passed 3, should be 2.
该例子中,
COLUMNS('a') 返回两列:
aa 和
ab.
COLUMNS('c') 返回
bc 列。 该
+ 运算符不能应用于3个参数，因此ClickHouse抛出一个带有相关消息的异常。
匹配的列
COLUMNS 表达式可以具有不同的数据类型。 如果
COLUMNS 不匹配任何列，并且是在
SELECT 唯一的表达式，ClickHouse则抛出异常。
星号
您可以在查询的任何部分使用星号替代表达式。进行查询分析、时，星号将展开为所有表的列（不包括
MATERIALIZED 和
ALIAS 列）。 只有少数情况下使用星号是合理的:
- 创建转储表时。
- 对于只包含几列的表，例如系统表。
- 获取表中列的信息。 在这种情况下，设置
LIMIT 1. 但最好使用
DESC TABLE查询。
- 当对少量列使用
PREWHERE进行强过滤时。
- 在子查询中（因为外部查询不需要的列从子查询中排除）。
在所有其他情况下，我们不建议使用星号，因为它只给你一个列DBMS的缺点，而不是优点。 换句话说，不建议使用星号。
极端值
除结果之外，还可以获取结果列的最小值和最大值。 要做到这一点，设置 extremes 设置为1。 最小值和最大值是针对数字类型、日期和带有时间的日期计算的。 对于其他类型列，输出默认值。
分别的额外计算两行 – 最小值和最大值。 这额外的两行采用输出格式为
JSON*,
TabSeparated*，和
Pretty* formats，与其他行分开。 它们不以其他格式输出。
为
JSON* 格式时，极端值单独的输出在 ‘extremes’ 字段。 为
TabSeparated* 格式时，此行来的主要结果集后，然后显示 ‘totals’ 字段。 它前面有一个空行（在其他数据之后）。 在
Pretty* 格式时，该行在主结果之后输出为一个单独的表，然后显示 ‘totals’ 字段。
极端值在
LIMIT 之前被计算，但在
LIMIT BY 之后被计算. 然而，使用
LIMIT offset, size，
offset 之前的行都包含在
extremes. 在流请求中，结果还可能包括少量通过
LIMIT 过滤的行.
备注
您可以在查询的任何部分使用同义词 (
AS 别名）。
GROUP BY 和
ORDER BY 子句不支持位置参数。 这与MySQL相矛盾，但符合标准SQL。 例如,
GROUP BY 1, 2 将被理解为根据常量分组 (i.e. aggregation of all rows into one).
实现细节
如果查询省略
DISTINCT,
GROUP BY ，
ORDER BY ，
IN ，
JOIN 子查询，查询将被完全流处理，使用O(1)量的RAM。 若未指定适当的限制，则查询可能会消耗大量RAM:
max_memory_usage
max_rows_to_group_by
max_rows_to_sort
max_rows_in_distinct
max_bytes_in_distinct
max_rows_in_set
max_bytes_in_set
max_rows_in_join
max_bytes_in_join
max_bytes_before_external_sort
max_bytes_before_external_group_by
有关详细信息，请参阅部分 “Settings”. 可以使用外部排序（将临时表保存到磁盘）和外部聚合。
{## 原始文章 ##}