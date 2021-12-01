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权限取消

取消用户或角色的权限

语法 {#revoke-语法}

取消用户的权限

REVOKE [ON CLUSTER cluster_name] privilege[(column_name [,...])] [,...] ON {db.table|db.*|*.*|table|*} FROM {user | CURRENT_USER} [,...] | ALL | ALL EXCEPT {user | CURRENT_USER} [,...]

取消用户的角色

REVOKE [ON CLUSTER cluster_name] [ADMIN OPTION FOR] role [,...] FROM {user | role | CURRENT_USER} [,...] | ALL | ALL EXCEPT {user_name | role_name | CURRENT_USER} [,...]

说明

要取消某些权限，可使用比要撤回的权限更大范围的权限。例如，当用户有 SELECT (x,y)权限时，管理员可执行 REVOKE SELECT(x,y) ..., 或 REVOKE SELECT * ..., 甚至是 REVOKE ALL PRIVILEGES ...来取消原有权限。

取消部分权限

可以取消部分权限。例如，当用户有 SELECT *.* 权限时，可以通过授予对部分库或表的读取权限来撤回原有权限。

示例

授权 john账号能查询所有库的所有表，除了 account库。

GRANT SELECT ON *.* TO john;
REVOKE SELECT ON accounts.* FROM john;

授权 mira账号能查询 accounts.staff表的所有列，除了 wage这一列。

GRANT SELECT ON accounts.staff TO mira;
REVOKE SELECT(wage) ON accounts.staff FROM mira;

{## 原始文档 ##}