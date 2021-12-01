On this page

权限取消

取消用户或角色的权限

取消用户的权限

REVOKE [ ON CLUSTER cluster_name ] privilege [ ( column_name [ , . . . ] ) ] [ , . . . ] ON {db . table | db . * | * . * | table | * } FROM { user | CURRENT_USER } [ , . . . ] | ALL | ALL EXCEPT { user | CURRENT_USER } [ , . . . ]



取消用户的角色

REVOKE [ ON CLUSTER cluster_name ] [ ADMIN OPTION FOR ] role [ , . . . ] FROM { user | role | CURRENT_USER } [ , . . . ] | ALL | ALL EXCEPT {user_name | role_name | CURRENT_USER } [ , . . . ]



要取消某些权限，可使用比要撤回的权限更大范围的权限。例如，当用户有 SELECT (x,y) 权限时，管理员可执行 REVOKE SELECT(x,y) ... , 或 REVOKE SELECT * ... , 甚至是 REVOKE ALL PRIVILEGES ... 来取消原有权限。

可以取消部分权限。例如，当用户有 SELECT *.* 权限时，可以通过授予对部分库或表的读取权限来撤回原有权限。

授权 john 账号能查询所有库的所有表，除了 account 库。

GRANT SELECT ON * . * TO john ;

REVOKE SELECT ON accounts . * FROM john ;



授权 mira 账号能查询 accounts.staff 表的所有列，除了 wage 这一列。

GRANT SELECT ON accounts . staff TO mira ;

REVOKE SELECT ( wage ) ON accounts . staff FROM mira ;



{## 原始文档 ##}