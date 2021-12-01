权限取消
取消用户或角色的权限
语法 {#revoke-语法}
取消用户的权限
REVOKE [ON CLUSTER cluster_name] privilege[(column_name [,...])] [,...] ON {db.table|db.*|*.*|table|*} FROM {user | CURRENT_USER} [,...] | ALL | ALL EXCEPT {user | CURRENT_USER} [,...]
取消用户的角色
REVOKE [ON CLUSTER cluster_name] [ADMIN OPTION FOR] role [,...] FROM {user | role | CURRENT_USER} [,...] | ALL | ALL EXCEPT {user_name | role_name | CURRENT_USER} [,...]
说明
要取消某些权限，可使用比要撤回的权限更大范围的权限。例如，当用户有
SELECT (x,y)权限时，管理员可执行
REVOKE SELECT(x,y) ..., 或
REVOKE SELECT * ..., 甚至是
REVOKE ALL PRIVILEGES ...来取消原有权限。
取消部分权限
可以取消部分权限。例如，当用户有
SELECT *.* 权限时，可以通过授予对部分库或表的读取权限来撤回原有权限。
示例
授权
john账号能查询所有库的所有表，除了
account库。
GRANT SELECT ON *.* TO john;
REVOKE SELECT ON accounts.* FROM john;
授权
mira账号能查询
accounts.staff表的所有列，除了
wage这一列。
GRANT SELECT ON accounts.staff TO mira;
REVOKE SELECT(wage) ON accounts.staff FROM mira;
{## 原始文档 ##}