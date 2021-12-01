RENAME语法
重命名数据库、表或字典。 可以在单个查询中重命名多个实体。
请注意，具有多个实体的
RENAME查询是非原子操作。 要以原子方式交换实体名称，请使用EXCHANGE语法.
!!! note "注意"
RENAME仅支持Atomic数据库引擎.
语法
RENAME DATABASE|TABLE|DICTIONARY name TO new_name [,...] [ON CLUSTER cluster]
RENAME DATABASE
重命名数据库.
语法
RENAME DATABASE atomic_database1 TO atomic_database2 [,...] [ON CLUSTER cluster]
RENAME TABLE
重命名一个或多个表
重命名表是一个轻量级的操作。 如果在
TO之后传递一个不同的数据库，该表将被移动到这个数据库。 但是，包含数据库的目录必须位于同一文件系统中。 否则，返回错误。
如果在一个查询中重命名多个表，则该操作不是原子操作。 可能会部分执行，其他会话中可能会得到
Table ... does not exist ...错误。
语法
RENAME TABLE [db1.]name1 TO [db2.]name2 [,...] [ON CLUSTER cluster]
示例
RENAME TABLE table_A TO table_A_bak, table_B TO table_B_bak;
RENAME DICTIONARY
重命名一个或多个词典。 此查询可用于在数据库之间移动字典。
语法
RENAME DICTIONARY [db0.]dict_A TO [db1.]dict_B [,...] [ON CLUSTER cluster]
参考