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RENAME语法

重命名数据库、表或字典。 可以在单个查询中重命名多个实体。 请注意，具有多个实体的 RENAME 查询是非原子操作。 要以原子方式交换实体名称，请使用EXCHANGE语法.

!!! note "注意" RENAME 仅支持Atomic数据库引擎.

语法

RENAME DATABASE | TABLE | DICTIONARY name TO new_name [ , . . . ] [ ON CLUSTER cluster ]



重命名数据库.

语法

RENAME DATABASE atomic_database1 TO atomic_database2 [ , . . . ] [ ON CLUSTER cluster ]



重命名一个或多个表

重命名表是一个轻量级的操作。 如果在 TO 之后传递一个不同的数据库，该表将被移动到这个数据库。 但是，包含数据库的目录必须位于同一文件系统中。 否则，返回错误。 如果在一个查询中重命名多个表，则该操作不是原子操作。 可能会部分执行，其他会话中可能会得到 Table ... does not exist ... 错误。

语法

RENAME TABLE [ db1 . ] name1 TO [ db2 . ] name2 [ , . . . ] [ ON CLUSTER cluster ]



示例

RENAME TABLE table_A TO table_A_bak , table_B TO table_B_bak ;



重命名一个或多个词典。 此查询可用于在数据库之间移动字典。

语法

RENAME DICTIONARY [ db0 . ] dict_A TO [ db1 . ] dict_B [ , . . . ] [ ON CLUSTER cluster ]



参考