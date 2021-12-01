杂项查询
ATTACH
与
CREATE类似，但有所区别
- 使用关键词
ATTACH
- 查询不会在磁盘上创建数据。但会假定数据已经在对应位置存放，同时将与表相关的信息添加到服务器。
执行
ATTACH查询后，服务器将知道表已经被创建。
如果表之前已分离 (
DETACH），意味着其结构是已知的，可以使用简要的写法来建立表，即不需要定义表结构的Schema细节。
ATTACH TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]name [ON CLUSTER cluster]
启动服务器时会自动触发此查询。
服务器将表的元数据作为文件存储
ATTACH 查询，它只是在启动时运行。有些表例外，如系统表，它们是在服务器上显式指定的。
CHECK TABLE
检查表中的数据是否已损坏。
CHECK TABLE [db.]name
CHECK TABLE 查询会比较存储在服务器上的实际文件大小与预期值。 如果文件大小与存储的值不匹配，则表示数据已损坏。 例如，这可能是由查询执行期间的系统崩溃引起的。
查询返回一行结果，列名为
result, 该行的值为 布尔值 类型:
- 0-表中的数据已损坏；
- 1-数据保持完整性；
该
CHECK TABLE 查询支持下表引擎:
对其他不支持的表引擎的表执行会导致异常。
来自
*Log 家族的引擎不提供故障自动数据恢复。 使用
CHECK TABLE 查询及时跟踪数据丢失。
对于
MergeTree 家族引擎，
CHECK TABLE 查询显示本地服务器上表的每个单独数据部分的检查状态。
如果数据已损坏
如果表已损坏，则可以将未损坏的数据复制到另一个表。 要做到这一点:
- 创建一个与损坏的表结构相同的新表。 请执行查询
CREATE TABLE <new_table_name> AS <damaged_table_name>.
- 将 max_threads 值设置为1，以在单个线程中处理下一个查询。 要这样做，请运行查询
SET max_threads = 1.
- 执行查询
INSERT INTO <new_table_name> SELECT * FROM <damaged_table_name>. 此请求将未损坏的数据从损坏的表复制到另一个表。 只有损坏部分之前的数据才会被复制。
- 重新启动
clickhouse-client以重置
max_threads值。
DESCRIBE TABLE
查看表的描述信息，返回各列的Schema，语法如下：
DESC|DESCRIBE TABLE [db.]table [INTO OUTFILE filename] [FORMAT format]
返回以下
String 类型列:
name— 列名。
type— 列的类型。
default_type— 默认表达式 (
DEFAULT,
MATERIALIZED或
ALIAS)中使用的子句。 如果没有指定默认表达式，则列包含一个空字符串。
default_expression—
DEFAULT子句中指定的值。
comment_expression— 注释信息。
嵌套数据结构以 “expanded” 格式输出。 每列分别显示，列名后加点号。
DETACH
从服务器中删除目标表信息（删除对象是表), 执行查询后,服务器视作该表已经不存在。
DETACH TABLE [IF EXISTS] [db.]name [ON CLUSTER cluster]
这不会删除表的数据或元数据。 在下一次服务器启动时，服务器将读取元数据并再次查找该表。
也可以不停止服务器的情况下，使用前面介绍的
ATTACH 查询来重新关联该表（系统表除外，没有为它们存储元数据）。
DROP
删除已经存在的实体。如果指定
IF EXISTS， 则如果实体不存在，则不返回错误。
建议使用时添加
IF EXISTS 修饰符。
DROP DATABASE
删除
db 数据库中的所有表，然后删除
db 数据库本身。
语法:
DROP DATABASE [IF EXISTS] db [ON CLUSTER cluster]
DROP TABLE
删除表。
语法:
DROP [TEMPORARY] TABLE [IF EXISTS] [db.]name [ON CLUSTER cluster]
DROP DICTIONARY
删除字典。
语法:
DROP DICTIONARY [IF EXISTS] [db.]name
DROP USER
删除用户。
语法:
DROP USER [IF EXISTS] name [,...] [ON CLUSTER cluster_name]
DROP ROLE
删除角色。
同时该角色所拥有的权限也会被收回。
语法:
DROP ROLE [IF EXISTS] name [,...] [ON CLUSTER cluster_name]
DROP ROW POLICY
删除行策略。
已删除行策略将从分配该策略的所有实体撤销。
语法:
DROP [ROW] POLICY [IF EXISTS] name [,...] ON [database.]table [,...] [ON CLUSTER cluster_name]
DROP QUOTA
删除配额。
已删除的配额将从分配该配额的所有实体撤销。
语法:
DROP QUOTA [IF EXISTS] name [,...] [ON CLUSTER cluster_name]
DROP SETTINGS PROFILE
删除settings配置。
已删除的settings配置将从分配该settings配置的所有实体撤销。
语法:
DROP [SETTINGS] PROFILE [IF EXISTS] name [,...] [ON CLUSTER cluster_name]
DROP VIEW
删除视图。视图也可以通过
DROP TABLE 删除，但是
DROP VIEW 检查
[db.]name 是视图。
语法:
DROP VIEW [IF EXISTS] [db.]name [ON CLUSTER cluster]
EXISTS
EXISTS [TEMPORARY] [TABLE|DICTIONARY] [db.]name [INTO OUTFILE filename] [FORMAT format]
返回单个
UInt8 类型的列，其中包含单个值
0 如果表或数据库不存在，或
1 如果该表存在于指定的数据库中。
KILL QUERY
KILL QUERY [ON CLUSTER cluster]
WHERE <where expression to SELECT FROM system.processes query>
[SYNC|ASYNC|TEST]
[FORMAT format]
尝试强制终止当前正在运行的查询。
要终止的查询是使用
KILL 查询的
WHERE 子句定义的标准从system.processes表中选择的。
例:
-- Forcibly terminates all queries with the specified query_id:
KILL QUERY WHERE query_id='2-857d-4a57-9ee0-327da5d60a90'
-- Synchronously terminates all queries run by 'username':
KILL QUERY WHERE user='username' SYNC
只读用户只能停止自己提交的查询。
默认情况下，使用异步版本的查询 (
ASYNC），不需要等待确认查询已停止。
而相对的，终止同步版本 (
SYNC）的查询会显示每步停止时间。
返回信息包含
kill_status 列，该列可以采用以下值:
- ‘finished’ – 查询已成功终止。
- ‘waiting’ – 发送查询信号终止后，等待查询结束。
- 其他值，会解释为什么查询不能停止。
测试查询 (
TEST）仅检查用户的权限，并显示要停止的查询列表。
KILL MUTATION
KILL MUTATION [ON CLUSTER cluster]
WHERE <where expression to SELECT FROM system.mutations query>
[TEST]
[FORMAT format]
尝试取消和删除当前正在执行的 mutations 。 要取消的mutation是使用
KILL 查询的WHERE子句指定的过滤器从
system.mutations 表中选择的。
测试查询 (
TEST）仅检查用户的权限并显示要停止的mutations列表。
例:
-- Cancel and remove all mutations of the single table:
KILL MUTATION WHERE database = 'default' AND table = 'table'
-- Cancel the specific mutation:
KILL MUTATION WHERE database = 'default' AND table = 'table' AND mutation_id = 'mutation_3.txt'
当mutation卡住且无法完成时，该查询是有用的(例如，当mutation查询中的某些函数在应用于表中包含的数据时抛出异常)。
Mutation已经做出的更改不会回滚。
OPTIMIZE
OPTIMIZE TABLE [db.]name [ON CLUSTER cluster] [PARTITION partition | PARTITION ID 'partition_id'] [FINAL] [DEDUPLICATE]
此查询尝试初始化 MergeTree家族的表引擎的表中未计划合并数据部分。
该
OPTMIZE 查询也支持 MaterializedView 和 Buffer 引擎。 不支持其他表引擎。
当
OPTIMIZE 与 ReplicatedMergeTree 家族的表引擎一起使用时，ClickHouse将创建一个合并任务，并等待所有节点上的执行（如果
replication_alter_partitions_sync 设置已启用）。
- 如果
OPTIMIZE出于任何原因不执行合并，它不通知客户端。 要启用通知，请使用 optimize_throw_if_noop 设置。
- 如果您指定
PARTITION，仅优化指定的分区。 如何设置分区表达式.
- 如果您指定
FINAL，即使所有数据已经在一个部分中，也会执行优化。
- 如果您指定
DEDUPLICATE，则将对完全相同的行进行重复数据删除（所有列进行比较），这仅适用于MergeTree引擎。
!!! warning "警告"
OPTIMIZE 无法修复 “Too many parts” 错误。
RENAME
重命名一个或多个表。
RENAME TABLE [db11.]name11 TO [db12.]name12, [db21.]name21 TO [db22.]name22, ... [ON CLUSTER cluster]
所有表都在全局锁定下重命名。 重命名表是一个轻型操作。 如果您在TO之后指定了另一个数据库，则表将被移动到此数据库。 但是，包含数据库的目录必须位于同一文件系统中（否则，将返回错误）。 如果您在一个查询中重命名多个表，这是一个非原子操作，它可能被部分执行，其他会话中的查询可能会接收错误 Table ... doesn't exist ...。
SET
SET param = value
为当前会话的 设置
param 分配值
value。 您不能以这种方式更改 服务器设置。
您还可以在单个查询中从指定的设置配置文件中设置所有值。
SET profile = 'profile-name-from-the-settings-file'
有关详细信息，请参阅 设置.
SET ROLE
激活当前用户的角色。
SET ROLE {DEFAULT | NONE | role [,...] | ALL | ALL EXCEPT role [,...]}
SET DEFAULT ROLE
将默认角色设置为用户。
默认角色在用户登录时自动激活。 您只能将以前授予的角色设置为默认值。 如果角色没有授予用户，ClickHouse会抛出异常。
SET DEFAULT ROLE {NONE | role [,...] | ALL | ALL EXCEPT role [,...]} TO {user|CURRENT_USER} [,...]
示例
为用户设置多个默认角色:
SET DEFAULT ROLE role1, role2, ... TO user
将所有授予的角色设置为用户的默认角色:
SET DEFAULT ROLE ALL TO user
清除用户的默认角色:
SET DEFAULT ROLE NONE TO user
将所有授予的角色设置为默认角色，但其中一些角色除外:
SET DEFAULT ROLE ALL EXCEPT role1, role2 TO user
TRUNCATE
TRUNCATE TABLE [IF EXISTS] [db.]name [ON CLUSTER cluster]
从表中删除所有数据。 当省略
IF EXISTS子句时，如果该表不存在，则查询返回错误。
该
TRUNCATE 查询不支持 View, File, URL 和 Null 表引擎.
USE
USE db
用于设置会话的当前数据库。 当前数据库用于搜索表，如果数据库没有在查询中明确定义与表名之前的点。 使用HTTP协议时无法进行此查询，因为没有会话的概念。