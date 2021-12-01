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杂项查询

与 CREATE 类似，但有所区别

使用关键词 ATTACH

查询不会在磁盘上创建数据。但会假定数据已经在对应位置存放，同时将与表相关的信息添加到服务器。 执行 ATTACH 查询后，服务器将知道表已经被创建。

如果表之前已分离 ( DETACH ），意味着其结构是已知的，可以使用简要的写法来建立表，即不需要定义表结构的Schema细节。

ATTACH TABLE [ IF NOT EXISTS ] [ db . ] name [ ON CLUSTER cluster ]



启动服务器时会自动触发此查询。

服务器将表的元数据作为文件存储 ATTACH 查询，它只是在启动时运行。有些表例外，如系统表，它们是在服务器上显式指定的。

检查表中的数据是否已损坏。

CHECK TABLE [ db . ] name



CHECK TABLE 查询会比较存储在服务器上的实际文件大小与预期值。 如果文件大小与存储的值不匹配，则表示数据已损坏。 例如，这可能是由查询执行期间的系统崩溃引起的。

查询返回一行结果，列名为 result , 该行的值为 布尔值 类型:

0-表中的数据已损坏；

1-数据保持完整性；

该 CHECK TABLE 查询支持下表引擎:

对其他不支持的表引擎的表执行会导致异常。

来自 *Log 家族的引擎不提供故障自动数据恢复。 使用 CHECK TABLE 查询及时跟踪数据丢失。

对于 MergeTree 家族引擎， CHECK TABLE 查询显示本地服务器上表的每个单独数据部分的检查状态。

如果数据已损坏

如果表已损坏，则可以将未损坏的数据复制到另一个表。 要做到这一点:

创建一个与损坏的表结构相同的新表。 请执行查询 CREATE TABLE <new_table_name> AS <damaged_table_name> . 将 max_threads 值设置为1，以在单个线程中处理下一个查询。 要这样做，请运行查询 SET max_threads = 1 . 执行查询 INSERT INTO <new_table_name> SELECT * FROM <damaged_table_name> . 此请求将未损坏的数据从损坏的表复制到另一个表。 只有损坏部分之前的数据才会被复制。 重新启动 clickhouse-client 以重置 max_threads 值。

查看表的描述信息，返回各列的Schema，语法如下：

DESC | DESCRIBE TABLE [ db . ] table [ INTO OUTFILE filename ] [ FORMAT format ]



返回以下 String 类型列:

name — 列名。

— 列名。 type — 列的类型。

— 列的类型。 default_type — 默认表达式 ( DEFAULT , MATERIALIZED 或 ALIAS )中使用的子句。 如果没有指定默认表达式，则列包含一个空字符串。

— 默认表达式 ( , 或 )中使用的子句。 如果没有指定默认表达式，则列包含一个空字符串。 default_expression — DEFAULT 子句中指定的值。

— 子句中指定的值。 comment_expression — 注释信息。

嵌套数据结构以 “expanded” 格式输出。 每列分别显示，列名后加点号。

从服务器中删除目标表信息（删除对象是表), 执行查询后,服务器视作该表已经不存在。

DETACH TABLE [ IF EXISTS ] [ db . ] name [ ON CLUSTER cluster ]



这不会删除表的数据或元数据。 在下一次服务器启动时，服务器将读取元数据并再次查找该表。 也可以不停止服务器的情况下，使用前面介绍的 ATTACH 查询来重新关联该表（系统表除外，没有为它们存储元数据）。

删除已经存在的实体。如果指定 IF EXISTS ， 则如果实体不存在，则不返回错误。 建议使用时添加 IF EXISTS 修饰符。

删除 db 数据库中的所有表，然后删除 db 数据库本身。

语法:

DROP DATABASE [ IF EXISTS ] db [ ON CLUSTER cluster ]



删除表。

语法:

DROP [ TEMPORARY ] TABLE [ IF EXISTS ] [ db . ] name [ ON CLUSTER cluster ]



删除字典。

语法:

DROP DICTIONARY [ IF EXISTS ] [ db . ] name



删除用户。

语法:

DROP USER [ IF EXISTS ] name [ , . . . ] [ ON CLUSTER cluster_name ]



删除角色。

同时该角色所拥有的权限也会被收回。

语法:

DROP ROLE [ IF EXISTS ] name [ , . . . ] [ ON CLUSTER cluster_name ]



删除行策略。

已删除行策略将从分配该策略的所有实体撤销。

语法:

DROP [ ROW ] POLICY [ IF EXISTS ] name [ , . . . ] ON [ database . ] table [ , . . . ] [ ON CLUSTER cluster_name ]



删除配额。

已删除的配额将从分配该配额的所有实体撤销。

语法:

DROP QUOTA [ IF EXISTS ] name [ , . . . ] [ ON CLUSTER cluster_name ]



删除settings配置。

已删除的settings配置将从分配该settings配置的所有实体撤销。

语法:

DROP [ SETTINGS ] PROFILE [ IF EXISTS ] name [ , . . . ] [ ON CLUSTER cluster_name ]



删除视图。视图也可以通过 DROP TABLE 删除，但是 DROP VIEW 检查 [db.]name 是视图。

语法:

DROP VIEW [ IF EXISTS ] [ db . ] name [ ON CLUSTER cluster ]



EXISTS [ TEMPORARY ] [ TABLE | DICTIONARY ] [ db . ] name [ INTO OUTFILE filename ] [ FORMAT format ]



返回单个 UInt8 类型的列，其中包含单个值 0 如果表或数据库不存在，或 1 如果该表存在于指定的数据库中。

KILL QUERY [ ON CLUSTER cluster ]

WHERE < where expression to SELECT FROM system . processes query >

[ SYNC | ASYNC | TEST ]

[ FORMAT format ]



尝试强制终止当前正在运行的查询。 要终止的查询是使用 KILL 查询的 WHERE 子句定义的标准从system.processes表中选择的。

例:



KILL QUERY WHERE query_id = '2-857d-4a57-9ee0-327da5d60a90'





KILL QUERY WHERE user = 'username' SYNC



只读用户只能停止自己提交的查询。

默认情况下，使用异步版本的查询 ( ASYNC ），不需要等待确认查询已停止。

而相对的，终止同步版本 ( SYNC ）的查询会显示每步停止时间。

返回信息包含 kill_status 列，该列可以采用以下值:

‘finished’ – 查询已成功终止。 ‘waiting’ – 发送查询信号终止后，等待查询结束。 其他值，会解释为什么查询不能停止。

测试查询 ( TEST ）仅检查用户的权限，并显示要停止的查询列表。

KILL MUTATION [ ON CLUSTER cluster ]

WHERE < where expression to SELECT FROM system . mutations query >

[ TEST ]

[ FORMAT format ]



尝试取消和删除当前正在执行的 mutations 。 要取消的mutation是使用 KILL 查询的WHERE子句指定的过滤器从 system.mutations 表中选择的。

测试查询 ( TEST ）仅检查用户的权限并显示要停止的mutations列表。

例:



KILL MUTATION WHERE database = 'default' AND table = 'table'





KILL MUTATION WHERE database = 'default' AND table = 'table' AND mutation_id = 'mutation_3.txt'



当mutation卡住且无法完成时，该查询是有用的(例如，当mutation查询中的某些函数在应用于表中包含的数据时抛出异常)。

Mutation已经做出的更改不会回滚。

OPTIMIZE TABLE [ db . ] name [ ON CLUSTER cluster ] [ PARTITION partition | PARTITION ID 'partition_id' ] [ FINAL ] [ DEDUPLICATE ]



此查询尝试初始化 MergeTree家族的表引擎的表中未计划合并数据部分。

该 OPTMIZE 查询也支持 MaterializedView 和 Buffer 引擎。 不支持其他表引擎。

当 OPTIMIZE 与 ReplicatedMergeTree 家族的表引擎一起使用时，ClickHouse将创建一个合并任务，并等待所有节点上的执行（如果 replication_alter_partitions_sync 设置已启用）。

如果 OPTIMIZE 出于任何原因不执行合并，它不通知客户端。 要启用通知，请使用 optimize_throw_if_noop 设置。

出于任何原因不执行合并，它不通知客户端。 要启用通知，请使用 optimize_throw_if_noop 设置。 如果您指定 PARTITION ，仅优化指定的分区。 如何设置分区表达式.

，仅优化指定的分区。 如何设置分区表达式. 如果您指定 FINAL ，即使所有数据已经在一个部分中，也会执行优化。

，即使所有数据已经在一个部分中，也会执行优化。 如果您指定 DEDUPLICATE ，则将对完全相同的行进行重复数据删除（所有列进行比较），这仅适用于MergeTree引擎。

!!! warning "警告" OPTIMIZE 无法修复 “Too many parts” 错误。

重命名一个或多个表。

RENAME TABLE [ db11 . ] name11 TO [ db12 . ] name12 , [ db21 . ] name21 TO [ db22 . ] name22 , . . . [ ON CLUSTER cluster ]



所有表都在全局锁定下重命名。 重命名表是一个轻型操作。 如果您在TO之后指定了另一个数据库，则表将被移动到此数据库。 但是，包含数据库的目录必须位于同一文件系统中（否则，将返回错误）。 如果您在一个查询中重命名多个表，这是一个非原子操作，它可能被部分执行，其他会话中的查询可能会接收错误 Table ... doesn't exist ...。

SET param = value



为当前会话的 设置 param 分配值 value 。 您不能以这种方式更改 服务器设置。

您还可以在单个查询中从指定的设置配置文件中设置所有值。

SET profile = 'profile-name-from-the-settings-file'



有关详细信息，请参阅 设置.

激活当前用户的角色。

SET ROLE { DEFAULT | NONE | role [ , . . . ] | ALL | ALL EXCEPT role [ , . . . ] }



将默认角色设置为用户。

默认角色在用户登录时自动激活。 您只能将以前授予的角色设置为默认值。 如果角色没有授予用户，ClickHouse会抛出异常。

SET DEFAULT ROLE {NONE | role [ , . . . ] | ALL | ALL EXCEPT role [ , . . . ] } TO { user | CURRENT_USER } [ , . . . ]



为用户设置多个默认角色:

SET DEFAULT ROLE role1 , role2 , . . . TO user



将所有授予的角色设置为用户的默认角色:

SET DEFAULT ROLE ALL TO user



清除用户的默认角色:

SET DEFAULT ROLE NONE TO user



将所有授予的角色设置为默认角色，但其中一些角色除外:

SET DEFAULT ROLE ALL EXCEPT role1 , role2 TO user



TRUNCATE TABLE [ IF EXISTS ] [ db . ] name [ ON CLUSTER cluster ]



从表中删除所有数据。 当省略 IF EXISTS 子句时，如果该表不存在，则查询返回错误。

该 TRUNCATE 查询不支持 View, File, URL 和 Null 表引擎.

USE db



用于设置会话的当前数据库。 当前数据库用于搜索表，如果数据库没有在查询中明确定义与表名之前的点。 使用HTTP协议时无法进行此查询，因为没有会话的概念。

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