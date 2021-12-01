On this page

insert-into

INSERT INTO 语句主要用于向系统中添加数据.

查询的基本格式:

INSERT INTO [ db . ] table [ ( c1 , c2 , c3 ) ] VALUES ( v11 , v12 , v13 ) , ( v21 , v22 , v23 ) , . . .



您可以在查询中指定要插入的列的列表，如： [(c1, c2, c3)] 。您还可以使用列匹配器的表达式，例如 * 和/或修饰符，例如 APPLY， EXCEPT， REPLACE。

例如，考虑该表:

SHOW CREATE insert_select_testtable ;



CREATE TABLE insert_select_testtable

(

`a` Int8,

`b` String,

`c` Int8

)

ENGINE = MergeTree()

ORDER BY a



INSERT INTO insert_select_testtable ( * ) VALUES ( 1 , 'a' , 1 ) ;



如果要在除了'b'列以外的所有列中插入数据，您需要传递和括号中选择的列数一样多的值:

INSERT INTO insert_select_testtable ( * EXCEPT ( b ) ) Values ( 2 , 2 ) ;



SELECT * FROM insert_select_testtable ;



┌─a─┬─b─┬─c─┐

│ 2 │ │ 2 │

└───┴───┴───┘

┌─a─┬─b─┬─c─┐

│ 1 │ a │ 1 │

└───┴───┴───┘



在这个示例中，我们看到插入的第二行的 a 和 c 列的值由传递的值填充，而 b 列由默认值填充。

对于存在于表结构中但不存在于插入列表中的列，它们将会按照如下方式填充数据：

如果存在 DEFAULT 表达式，根据 DEFAULT 表达式计算被填充的值。

表达式，根据 表达式计算被填充的值。 如果没有定义 DEFAULT 表达式，则填充零或空字符串。

如果 strict_insert_defaults=1，你必须在查询中列出所有没有定义 DEFAULT 表达式的列。

数据可以以ClickHouse支持的任何 输入输出格式 传递给INSERT。格式的名称必须显示的指定在查询中：

INSERT INTO [ db . ] table [ ( c1 , c2 , c3 ) ] FORMAT format_name data_set



例如，下面的查询所使用的输入格式就与上面INSERT … VALUES的中使用的输入格式相同：

INSERT INTO [ db . ] table [ ( c1 , c2 , c3 ) ] FORMAT Values ( v11 , v12 , v13 ) , ( v21 , v22 , v23 ) , . . .



ClickHouse会清除数据前所有的空白字符与一行摘要信息（如果需要的话）。所以在进行查询时，我们建议您将数据放入到输入输出格式名称后的新的一行中去（如果数据是以空白字符开始的，这将非常重要）。

示例:

INSERT INTO t FORMAT TabSeparated

11 Hello , world !

22 Qwerty



在使用命令行客户端或HTTP客户端时，你可以将具体的查询语句与数据分开发送。更多具体信息，请参考«客户端»部分。

INSERT INTO [ db . ] table [ ( c1 , c2 , c3 ) ] SELECT . . .



写入与SELECT的列的对应关系是使用位置来进行对应的，尽管它们在SELECT表达式与INSERT中的名称可能是不同的。如果需要，会对它们执行对应的类型转换。

除了VALUES格式之外，其他格式中的数据都不允许出现诸如 now() ， 1 + 2 等表达式。VALUES格式允许您有限度的使用这些表达式，但是不建议您这么做，因为执行这些表达式总是低效的。

系统不支持的其他用于修改数据的查询： UPDATE , DELETE , REPLACE , MERGE , UPSERT , INSERT UPDATE 。 但是，您可以使用 ALTER TABLE ... DROP PARTITION 查询来删除一些旧的数据。

在进行 INSERT 时将会对写入的数据进行一些处理，按照主键排序，按照月份对数据进行分区等。所以如果在您的写入数据中包含多个月份的混合数据时，将会显著的降低 INSERT 的性能。为了避免这种情况：

数据总是以尽量大的batch进行写入，如每次写入100,000行。

数据在写入ClickHouse前预先的对数据进行分组。

在以下的情况下，性能不会下降：

数据总是被实时的写入。

写入的数据已经按照时间排序。

来源文章