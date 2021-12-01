insert-into
INSERT INTO 语句
INSERT INTO 语句主要用于向系统中添加数据.
查询的基本格式:
INSERT INTO [db.]table [(c1, c2, c3)] VALUES (v11, v12, v13), (v21, v22, v23), ...
您可以在查询中指定要插入的列的列表，如：
[(c1, c2, c3)]。您还可以使用列匹配器的表达式，例如
*和/或修饰符，例如 APPLY， EXCEPT， REPLACE。
例如，考虑该表:
SHOW CREATE insert_select_testtable;
CREATE TABLE insert_select_testtable
(
`a` Int8,
`b` String,
`c` Int8
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY a
INSERT INTO insert_select_testtable (*) VALUES (1, 'a', 1) ;
如果要在除了'b'列以外的所有列中插入数据，您需要传递和括号中选择的列数一样多的值:
INSERT INTO insert_select_testtable (* EXCEPT(b)) Values (2, 2);
SELECT * FROM insert_select_testtable;
┌─a─┬─b─┬─c─┐
│ 2 │ │ 2 │
└───┴───┴───┘
┌─a─┬─b─┬─c─┐
│ 1 │ a │ 1 │
└───┴───┴───┘
在这个示例中，我们看到插入的第二行的
a和
c列的值由传递的值填充，而
b列由默认值填充。
对于存在于表结构中但不存在于插入列表中的列，它们将会按照如下方式填充数据：
- 如果存在
DEFAULT表达式，根据
DEFAULT表达式计算被填充的值。
- 如果没有定义
DEFAULT表达式，则填充零或空字符串。
如果 strict_insert_defaults=1，你必须在查询中列出所有没有定义
DEFAULT表达式的列。
数据可以以ClickHouse支持的任何 输入输出格式 传递给INSERT。格式的名称必须显示的指定在查询中：
INSERT INTO [db.]table [(c1, c2, c3)] FORMAT format_name data_set
例如，下面的查询所使用的输入格式就与上面INSERT … VALUES的中使用的输入格式相同：
INSERT INTO [db.]table [(c1, c2, c3)] FORMAT Values (v11, v12, v13), (v21, v22, v23), ...
ClickHouse会清除数据前所有的空白字符与一行摘要信息（如果需要的话）。所以在进行查询时，我们建议您将数据放入到输入输出格式名称后的新的一行中去（如果数据是以空白字符开始的，这将非常重要）。
示例:
INSERT INTO t FORMAT TabSeparated
11 Hello, world!
22 Qwerty
在使用命令行客户端或HTTP客户端时，你可以将具体的查询语句与数据分开发送。更多具体信息，请参考«客户端»部分。
使用
SELECT的结果写入
INSERT INTO [db.]table [(c1, c2, c3)] SELECT ...
写入与SELECT的列的对应关系是使用位置来进行对应的，尽管它们在SELECT表达式与INSERT中的名称可能是不同的。如果需要，会对它们执行对应的类型转换。
除了VALUES格式之外，其他格式中的数据都不允许出现诸如
now()，
1 + 2等表达式。VALUES格式允许您有限度的使用这些表达式，但是不建议您这么做，因为执行这些表达式总是低效的。
系统不支持的其他用于修改数据的查询：
UPDATE,
DELETE,
REPLACE,
MERGE,
UPSERT,
INSERT UPDATE。
但是，您可以使用
ALTER TABLE ... DROP PARTITION查询来删除一些旧的数据。
性能的注意事项
在进行
INSERT时将会对写入的数据进行一些处理，按照主键排序，按照月份对数据进行分区等。所以如果在您的写入数据中包含多个月份的混合数据时，将会显著的降低
INSERT的性能。为了避免这种情况：
- 数据总是以尽量大的batch进行写入，如每次写入100,000行。
- 数据在写入ClickHouse前预先的对数据进行分组。
在以下的情况下，性能不会下降：
- 数据总是被实时的写入。
- 写入的数据已经按照时间排序。