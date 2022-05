On this page

DROP语法

删除现有实体。 如果指定了 IF EXISTS 子句,如果实体不存在,这些查询不会返回错误。

删除 db 数据库中的所有表,然后删除 db 数据库本身。

语法:

DROP DATABASE [ IF EXISTS ] db [ ON CLUSTER cluster ]



删除数据表

语法:

DROP [ TEMPORARY ] TABLE [ IF EXISTS ] [ db . ] name [ ON CLUSTER cluster ]



删除字典。

语法:

DROP DICTIONARY [ IF EXISTS ] [ db . ] name



删除用户.

语法:

DROP USER [ IF EXISTS ] name [ , . . . ] [ ON CLUSTER cluster_name ]



删除角色。删除的角色将从分配给它的所有实体中撤消。

语法:

DROP ROLE [ IF EXISTS ] name [ , . . . ] [ ON CLUSTER cluster_name ]



删除行策略。 删除的行策略从分配到它的所有实体中撤消。

语法:

DROP [ ROW ] POLICY [ IF EXISTS ] name [ , . . . ] ON [ database . ] table [ , . . . ] [ ON CLUSTER cluster_name ]



Deletes a quota. The deleted quota is revoked from all the entities where it was assigned.

语法:

DROP QUOTA [ IF EXISTS ] name [ , . . . ] [ ON CLUSTER cluster_name ]



删除配置文件。 已删除的设置配置文件将从分配给它的所有实体中撤销。

语法:

DROP [ SETTINGS ] PROFILE [ IF EXISTS ] name [ , . . . ] [ ON CLUSTER cluster_name ]



删除视图。 视图也可以通过 DROP TABLE 命令删除,但 DROP VIEW 会检查 [db.]name 是否是一个视图。

语法:

DROP VIEW [ IF EXISTS ] [ db . ] name [ ON CLUSTER cluster ]



