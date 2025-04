当执行 DELETE FROM table ... 查询时,ClickHouse 保存一个掩码,其中每行被标记为“存在”或“已删除”。这些“已删除”的行在后续查询中被忽略。然而,行实际上只有在后续合并时才会被移除。写入这个掩码相比 ALTER TABLE ... DELETE 查询所做的要轻量得多。

当查询中使用被掩盖的列时,内部 SELECT ... FROM table WHERE condition 查询会通过在 _row_exists 上的谓词扩展,并转化为:

DELETE 查询被转化为 ALTER TABLE ... UPDATE 查询

DELETE FROM table WHERE condition 被翻译为 ALTER TABLE table UPDATE _row_exists = 0 WHERE condition 的变更。

在内部,此变更分两步执行:

为每个单独的部分执行 SELECT count() FROM table WHERE condition 命令,以确定该部分是否受到影响。 根据上述命令,影响到的部分被变更,并为未影响的部分创建硬链接。在宽部分的情况下,每行的 _row_exists 列更新,所有其他列的文件都被硬链接。对于紧凑部分,由于所有列都存储在一个文件中,因此所有列都被重写。