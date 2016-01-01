轻量级删除语句

轻量级 DELETE 语句从表 [db.]table 中删除匹配表达式 expr 的行。它仅适用于 *MergeTree 表引擎系列。

之所以称为“轻量级 DELETE ”，是为了与 ALTER TABLE ... DELETE 命令进行对比，后者是一种重量级过程。

轻量级 DELETE 实施为一种 mutation，它标记行为已删除，但并不立即物理删除它们。

默认情况下， DELETE 语句会在标记行已删除完成后才返回。如果数据量很大，这可能需要很长时间。或者，您可以使用设置 lightweight_deletes_sync 在后台异步运行它。如果禁用，则 DELETE 语句将立即返回，但在后台变更完成之前，查询仍然可以看到数据。

变更不会物理删除已标记为删除的行，这只会在下次合并时发生。因此，在未指定的时间内，数据实际上可能并未从存储中删除，而只是标记为删除。

如果您需要确保您的数据在可预测的时间内从存储中删除，请考虑使用表设置 min_age_to_force_merge_seconds 。或者，您可以使用 ALTER TABLE ... DELETE 命令。请注意，使用 ALTER TABLE ... DELETE 删除数据可能会消耗大量资源，因为它会重新创建所有受影响的分区片段。

大量删除可能对 ClickHouse 性能产生负面影响。如果您试图从表中删除所有行，请考虑使用 TRUNCATE TABLE 命令。

如果您预计会频繁删除，请考虑使用 自定义分区键。然后您可以使用 ALTER TABLE ... DROP PARTITION 命令快速删除与该分区关联的所有行。

默认情况下， DELETE 不适用于具有投影的表。这是因为投影中的行可能会受到 DELETE 操作的影响。但有一个 MergeTree 设置 lightweight_mutation_projection_mode 可以改变此行为。

使用轻量级 DELETE 语句删除大量数据可能会对 SELECT 查询性能产生负面影响。

以下因素也可能会对轻量级 DELETE 性能产生负面影响：

DELETE 查询中的重型 WHERE 条件。

查询中的重型 条件。 如果变更队列充满了许多其他变更，这可能会导致性能问题，因为表上的所有变更都是按顺序执行的。

受影响表的数据分区片段非常多。

在紧凑的分区片段中有大量数据。在紧凑的分区片段中，所有列都存储在一个文件中。

DELETE 需要 ALTER DELETE 特权。要为特定用户启用特定表上的 DELETE 语句，请运行以下命令：