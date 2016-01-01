跳到主要内容
CREATE MASKING POLICY

ClickHouse Cloud only

创建一个掩码策略（masking policy），用于在特定用户或角色查询表时，对列值进行动态转换或掩盖。

提示

掩码策略通过在查询时转换敏感数据而不修改已存储的数据，从而实现列级数据安全。

语法：

CREATE MASKING POLICY [IF NOT EXISTS | OR REPLACE] policy_name ON [database.]table
    UPDATE column1 = expression1 [, column2 = expression2 ...]
    [WHERE condition]
    TO {role1 [, role2 ...] | ALL | ALL EXCEPT role1 [, role2 ...]}
    [PRIORITY priority_number]

UPDATE 子句

UPDATE 子句指定要对哪些列进行脱敏以及如何转换它们。可以在单个策略中脱敏多个列。

示例：

  • 简单脱敏：UPDATE email = '***masked***'
  • 部分脱敏：UPDATE email = concat(substring(email, 1, 3), '***@***.***')
  • 基于哈希的脱敏：UPDATE email = concat('masked_', substring(hex(cityHash64(email)), 1, 8))
  • 多列脱敏：UPDATE email = '***@***.***', phone = '***-***-****'

WHERE 子句

可选的 WHERE 子句允许基于行的取值进行条件脱敏。只有满足条件的行才会应用脱敏。

示例：

CREATE MASKING POLICY mask_high_salaries ON employees
UPDATE salary = 0
WHERE salary > 100000
TO analyst;

TO 子句

TO 子句中，指定该策略应应用到哪些用户和角色。

  • TO user1, user2：应用于特定用户/角色
  • TO ALL：应用于所有用户
  • TO ALL EXCEPT user1, user2：应用于除指定用户外的所有用户
注意

与行策略不同，掩码策略不会影响未被应用该策略的用户。如果某个用户没有任何适用的掩码策略，他们将看到原始数据。

PRIORITY 子句

当多个掩码策略应用于同一用户的同一列时，PRIORITY 子句决定它们的应用顺序。策略会按从最高优先级到最低优先级的顺序应用。

默认优先级为 0。具有相同优先级的策略会以不确定的顺序应用。

示例：

-- Applied second (lower priority)
CREATE MASKING POLICY mask1 ON users
UPDATE email = '[email protected]'
TO analyst
PRIORITY 1;

-- Applied first (higher priority)
CREATE MASKING POLICY mask2 ON users
UPDATE email = '[email protected]'
TO analyst
PRIORITY 10;

-- analyst sees '[email protected]' because it's applied last
性能注意事项
  • 掩码策略可能会因表达式的复杂度而影响查询性能
  • 对于启用了掩码策略的表，某些优化可能会被禁用