CREATE MASKING POLICY

ClickHouse Cloud only ClickHouse Cloud only

创建一个掩码策略（masking policy），用于在特定用户或角色查询表时，对列值进行动态转换或掩盖。

提示 掩码策略通过在查询时转换敏感数据而不修改已存储的数据，从而实现列级数据安全。

语法：

CREATE MASKING POLICY [IF NOT EXISTS | OR REPLACE] policy_name ON [database.]table UPDATE column1 = expression1 [, column2 = expression2 ...] [WHERE condition] TO {role1 [, role2 ...] | ALL | ALL EXCEPT role1 [, role2 ...]} [PRIORITY priority_number]

UPDATE 子句指定要对哪些列进行脱敏以及如何转换它们。可以在单个策略中脱敏多个列。

示例：

简单脱敏： UPDATE email = '***masked***'

部分脱敏： UPDATE email = concat(substring(email, 1, 3), '***@***.***')

基于哈希的脱敏： UPDATE email = concat('masked_', substring(hex(cityHash64(email)), 1, 8))

多列脱敏： UPDATE email = '***@***.***', phone = '***-***-****'

可选的 WHERE 子句允许基于行的取值进行条件脱敏。只有满足条件的行才会应用脱敏。

示例：

CREATE MASKING POLICY mask_high_salaries ON employees UPDATE salary = 0 WHERE salary > 100000 TO analyst;

在 TO 子句中，指定该策略应应用到哪些用户和角色。

TO user1, user2 ：应用于特定用户/角色

：应用于特定用户/角色 TO ALL ：应用于所有用户

：应用于所有用户 TO ALL EXCEPT user1, user2 ：应用于除指定用户外的所有用户

注意 与行策略不同，掩码策略不会影响未被应用该策略的用户。如果某个用户没有任何适用的掩码策略，他们将看到原始数据。

当多个掩码策略应用于同一用户的同一列时， PRIORITY 子句决定它们的应用顺序。策略会按从最高优先级到最低优先级的顺序应用。

默认优先级为 0。具有相同优先级的策略会以不确定的顺序应用。

示例：

-- Applied second (lower priority) CREATE MASKING POLICY mask1 ON users UPDATE email = '[email protected]' TO analyst PRIORITY 1; -- Applied first (higher priority) CREATE MASKING POLICY mask2 ON users UPDATE email = '[email protected]' TO analyst PRIORITY 10; -- analyst sees '[email protected]' because it's applied last