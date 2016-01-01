YAMLRegExpTree 字典源

YAMLRegExpTree 源会从本地文件系统中的 YAML 文件加载一个正则表达式树。 它专门用于与 regexp_tree 字典布局配合使用， 并为基于模式的查找（例如 User-Agent 解析）提供分层的正则表达式到属性的映射。

CREATE DICTIONARY regexp_dict ( regexp String, name String, version String ) PRIMARY KEY(regexp) SOURCE(YAMLRegExpTree(PATH '/var/lib/clickhouse/user_files/regexp_tree.yaml')) LAYOUT(regexp_tree) LIFETIME(0);

设置字段：

Setting Description PATH 指向包含正则表达式树的 YAML 文件的绝对路径。在通过 DDL 创建时，该文件必须位于 user_files 目录中。

YAML 文件包含一个正则表达式树的节点列表。每个节点都可以具有属性和子节点，从而形成一个层级结构：

- regexp: 'Linux/(\d+[\.\d]*).+tlinux' name: 'TencentOS' version: '\1' - regexp: '\d+/tclwebkit(?:\d+[\.\d]*)' name: 'Android' versions: - regexp: '33/tclwebkit' version: '13' - regexp: '3[12]/tclwebkit' version: '12' - regexp: '30/tclwebkit' version: '11' - regexp: '29/tclwebkit' version: '10'

每个节点具有以下结构：