YAMLRegExpTree 字典源
Not supported in ClickHouse Cloud
YAMLRegExpTree 源会从本地文件系统中的 YAML 文件加载一个正则表达式树。
它专门用于与
regexp_tree 字典布局配合使用，
并为基于模式的查找（例如 User-Agent 解析）提供分层的正则表达式到属性的映射。
注意
YAMLRegExpTree 源仅在 ClickHouse 开源版本中可用。
对于 ClickHouse Cloud，请先将字典导出为 CSV，然后通过 ClickHouse table source 加载。
详情参见 在 ClickHouse Cloud 中使用 regexp_tree 字典。
配置
设置字段：
|Setting
|Description
PATH
|指向包含正则表达式树的 YAML 文件的绝对路径。在通过 DDL 创建时，该文件必须位于
user_files 目录中。
YAML 文件结构
YAML 文件包含一个正则表达式树的节点列表。每个节点都可以具有属性和子节点，从而形成一个层级结构：
每个节点具有以下结构：
regexp：该节点对应的正则表达式。
- attributes：用户自定义的字典属性（例如
name、
version）。属性值可以包含对正则表达式中捕获组的反向引用，写作
\1或
$1（数字 1-9）。这些引用会在查询时被替换为相应的匹配捕获组。
- child nodes：子节点列表，每个子节点都有自己的属性，并且可以选择包含更多子节点。子节点列表的名称是任意的（例如上面的
versions）。字符串匹配以深度优先的方式进行：如果某个字符串匹配到某个节点，其子节点也会被检查。最深层匹配节点的属性优先级最高，会覆盖同名的父节点属性。
