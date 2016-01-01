PostgreSQL 字典源

host PostgreSQL 服务器上的主机地址。可为所有副本统一指定，或者为每个副本单独指定（在 <replica> 内）。

port PostgreSQL 服务器上的端口。可为所有副本统一指定，或者为每个副本单独指定（在 <replica> 内）。

user PostgreSQL 用户名。可为所有副本统一指定，或者为每个副本单独指定（在 <replica> 内）。

password PostgreSQL 用户的密码。可为所有副本统一指定，或者为每个副本单独指定（在 <replica> 内）。

replica 副本配置部分。可以包含多个此类部分。

replica/host PostgreSQL 主机地址。

replica/port PostgreSQL 端口。

replica/priority 副本优先级。尝试连接时，ClickHouse 会按优先级顺序遍历副本。数字越小，优先级越高。

db 数据库名称。

table 表名称。

where 选择条件。条件语法与 PostgreSQL 中 WHERE 子句相同。例如， id > 10 AND id < 20 。可选。

background_reconnect 当连接失败时在后台重新连接到副本。可选。