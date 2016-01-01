PostgreSQL 字典源
设置示例：
- DDL
- 配置文件
设置字段：
|Setting
|Description
host
|PostgreSQL 服务器上的主机地址。可为所有副本统一指定，或者为每个副本单独指定（在
<replica> 内）。
port
|PostgreSQL 服务器上的端口。可为所有副本统一指定，或者为每个副本单独指定（在
<replica> 内）。
user
|PostgreSQL 用户名。可为所有副本统一指定，或者为每个副本单独指定（在
<replica> 内）。
password
|PostgreSQL 用户的密码。可为所有副本统一指定，或者为每个副本单独指定（在
<replica> 内）。
replica
|副本配置部分。可以包含多个此类部分。
replica/host
|PostgreSQL 主机地址。
replica/port
|PostgreSQL 端口。
replica/priority
|副本优先级。尝试连接时，ClickHouse 会按优先级顺序遍历副本。数字越小，优先级越高。
db
|数据库名称。
table
|表名称。
where
|选择条件。条件语法与 PostgreSQL 中
WHERE 子句相同。例如，
id > 10 AND id < 20。可选。
invalidate_query
|用于检查字典状态的查询。可选。详情参见章节 使用 LIFETIME 刷新字典数据。
background_reconnect
|当连接失败时在后台重新连接到副本。可选。
query
|自定义查询。可选。
注意
table 或
where 字段不能与
query 字段同时使用，并且必须声明
table 或
query 字段中的一个。