ODBC 字典源

你可以使用这种方法连接任何具有 ODBC 驱动的数据库。

设置示例：

SOURCE(ODBC(
    db 'DatabaseName'
    table 'SchemaName.TableName'
    connection_string 'DSN=some_parameters'
    invalidate_query 'SQL_QUERY'
    query 'SELECT id, value_1, value_2 FROM db_name.table_name'
))

设置字段说明：

SettingDescription
db数据库名称。如果在 <connection_string> 参数中已经设置了数据库名称，则可以省略。
table表名，以及（如存在）对应的 schema 名称。
connection_string连接字符串。
invalidate_query用于检查字典状态的查询。可选。详情参见 Refreshing dictionary data using LIFETIME 一节。
background_reconnect当连接失败时，在后台重新连接到副本。可选。
query自定义查询。可选。
注意

tablequery 字段不能同时使用，并且二者中必须至少声明一个。

ClickHouse 从 ODBC 驱动接收引号字符，并在发送给驱动的查询中为所有设置加上引号，因此需要确保这里配置的表名大小写与数据库中的表名完全一致。

如果在使用 Oracle 时遇到编码问题，请参阅相应的 FAQ 条目。

ODBC 字典功能的已知漏洞

注意

通过 ODBC 驱动并使用连接参数 Servername 连接到数据库时，该参数可能被替换。在这种情况下，odbc.ini 中的 USERNAMEPASSWORD 会被发送到远程服务器，并有可能被泄露。

不安全用法示例

下面我们为 PostgreSQL 配置 unixODBC。/etc/odbc.ini 的内容如下：

[gregtest]
Driver = /usr/lib/psqlodbca.so
Servername = localhost
PORT = 5432
DATABASE = test_db
#OPTION = 3
USERNAME = test
PASSWORD = test

如果随后执行如下查询：

SELECT * FROM odbc('DSN=gregtest;Servername=some-server.com', 'test_db');

ODBC 驱动程序会把 odbc.ini 中的 USERNAMEPASSWORD 的值发送到 some-server.com

连接 PostgreSQL 的示例

在 Ubuntu 操作系统上。

安装 unixODBC 和 PostgreSQL 的 ODBC 驱动程序：

$ sudo apt-get install -y unixodbc odbcinst odbc-postgresql

配置 /etc/odbc.ini（或者，如果是以运行 ClickHouse 的用户身份登录，则配置 ~/.odbc.ini）：

    [DEFAULT]
    Driver = myconnection

    [myconnection]
    Description         = PostgreSQL connection to my_db
    Driver              = PostgreSQL Unicode
    Database            = my_db
    Servername          = 127.0.0.1
    UserName            = username
    Password            = password
    Port                = 5432
    Protocol            = 9.3
    ReadOnly            = No
    RowVersioning       = No
    ShowSystemTables    = No
    ConnSettings        =

ClickHouse 中的字典配置：

CREATE DICTIONARY table_name (
    id UInt64,
    some_column UInt64 DEFAULT 0
)
PRIMARY KEY id
SOURCE(ODBC(connection_string 'DSN=myconnection' table 'postgresql_table'))
LAYOUT(HASHED())
LIFETIME(MIN 300 MAX 360)

您可能需要编辑 odbc.ini，以指定驱动程序库的完整路径：DRIVER=/usr/local/lib/psqlodbcw.so

MS SQL Server 连接示例

Ubuntu 操作系统。

安装用于连接 MS SQL Server 的 ODBC 驱动程序：

$ sudo apt-get install tdsodbc freetds-bin sqsh

配置驱动程序：

    $ cat /etc/freetds/freetds.conf
    ...

    [MSSQL]
    host = 192.168.56.101
    port = 1433
    tds version = 7.0
    client charset = UTF-8

    # test TDS connection
    $ sqsh -S MSSQL -D database -U user -P password


    $ cat /etc/odbcinst.ini

    [FreeTDS]
    Description     = FreeTDS
    Driver          = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libtdsodbc.so
    Setup           = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libtdsS.so
    FileUsage       = 1
    UsageCount      = 5

    $ cat /etc/odbc.ini
    # $ cat ~/.odbc.ini # if you signed in under a user that runs ClickHouse

    [MSSQL]
    Description     = FreeTDS
    Driver          = FreeTDS
    Servername      = MSSQL
    Database        = test
    UID             = test
    PWD             = test
    Port            = 1433


    # (optional) test ODBC connection (to use isql-tool install the [unixodbc](https://packages.debian.org/sid/unixodbc)-package)
    $ isql -v MSSQL "user" "password"

备注：

  • 要确定特定 SQL Server 版本所支持的最低 TDS 版本，请参阅产品文档，或查看 MS-TDS Product Behavior

在 ClickHouse 中配置字典：

CREATE DICTIONARY test (
    k UInt64,
    s String DEFAULT ''
)
PRIMARY KEY k
SOURCE(ODBC(table 'dict' connection_string 'DSN=MSSQL;UID=test;PWD=test'))
LAYOUT(FLAT())
LIFETIME(MIN 300 MAX 360)