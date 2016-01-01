ODBC 字典源

你可以使用这种方法连接任何具有 ODBC 驱动的数据库。

设置示例：

DDL

Configuration file SOURCE(ODBC( db 'DatabaseName' table 'SchemaName.TableName' connection_string 'DSN=some_parameters' invalidate_query 'SQL_QUERY' query 'SELECT id, value_1, value_2 FROM db_name.table_name' )) <source> <odbc> <db>DatabaseName</db> <table>ShemaName.TableName</table> <connection_string>DSN=some_parameters</connection_string> <invalidate_query>SQL_QUERY</invalidate_query> <query>SELECT id, value_1, value_2 FROM ShemaName.TableName</query> </odbc> </source>

设置字段说明：

Setting Description db 数据库名称。如果在 <connection_string> 参数中已经设置了数据库名称，则可以省略。 table 表名，以及（如存在）对应的 schema 名称。 connection_string 连接字符串。 invalidate_query 用于检查字典状态的查询。可选。详情参见 Refreshing dictionary data using LIFETIME 一节。 background_reconnect 当连接失败时，在后台重新连接到副本。可选。 query 自定义查询。可选。

注意 table 和 query 字段不能同时使用，并且二者中必须至少声明一个。

ClickHouse 从 ODBC 驱动接收引号字符，并在发送给驱动的查询中为所有设置加上引号，因此需要确保这里配置的表名大小写与数据库中的表名完全一致。

如果在使用 Oracle 时遇到编码问题，请参阅相应的 FAQ 条目。

注意 通过 ODBC 驱动并使用连接参数 Servername 连接到数据库时，该参数可能被替换。在这种情况下， odbc.ini 中的 USERNAME 和 PASSWORD 会被发送到远程服务器，并有可能被泄露。

不安全用法示例

下面我们为 PostgreSQL 配置 unixODBC。 /etc/odbc.ini 的内容如下：

[gregtest] Driver = /usr/lib/psqlodbca.so Servername = localhost PORT = 5432 DATABASE = test_db #OPTION = 3 USERNAME = test PASSWORD = test

如果随后执行如下查询：

SELECT * FROM odbc('DSN=gregtest;Servername=some-server.com', 'test_db');

ODBC 驱动程序会把 odbc.ini 中的 USERNAME 和 PASSWORD 的值发送到 some-server.com 。

在 Ubuntu 操作系统上。

安装 unixODBC 和 PostgreSQL 的 ODBC 驱动程序：

$ sudo apt-get install -y unixodbc odbcinst odbc-postgresql

配置 /etc/odbc.ini （或者，如果是以运行 ClickHouse 的用户身份登录，则配置 ~/.odbc.ini ）：

[DEFAULT] Driver = myconnection [myconnection] Description = PostgreSQL connection to my_db Driver = PostgreSQL Unicode Database = my_db Servername = 127.0.0.1 UserName = username Password = password Port = 5432 Protocol = 9.3 ReadOnly = No RowVersioning = No ShowSystemTables = No ConnSettings =

ClickHouse 中的字典配置：

DDL

配置文件 CREATE DICTIONARY table_name ( id UInt64, some_column UInt64 DEFAULT 0 ) PRIMARY KEY id SOURCE(ODBC(connection_string 'DSN=myconnection' table 'postgresql_table')) LAYOUT(HASHED()) LIFETIME(MIN 300 MAX 360) <clickhouse> <dictionary> <name>table_name</name> <source> <odbc> <!-- 可以在 connection_string 中指定以下参数： --> <!-- DSN=myconnection;UID=username;PWD=password;HOST=127.0.0.1;PORT=5432;DATABASE=my_db --> <connection_string>DSN=myconnection</connection_string> <table>postgresql_table</table> </odbc> </source> <lifetime> <min>300</min> <max>360</max> </lifetime> <layout> <hashed/> </layout> <structure> <id> <name>id</name> </id> <attribute> <name>some_column</name> <type>UInt64</type> <null_value>0</null_value> </attribute> </structure> </dictionary> </clickhouse>

您可能需要编辑 odbc.ini ，以指定驱动程序库的完整路径： DRIVER=/usr/local/lib/psqlodbcw.so 。

Ubuntu 操作系统。

安装用于连接 MS SQL Server 的 ODBC 驱动程序：

$ sudo apt-get install tdsodbc freetds-bin sqsh

配置驱动程序：

$ cat /etc/freetds/freetds.conf ... [MSSQL] host = 192.168.56.101 port = 1433 tds version = 7.0 client charset = UTF-8 # test TDS connection $ sqsh -S MSSQL -D database -U user -P password $ cat /etc/odbcinst.ini [FreeTDS] Description = FreeTDS Driver = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libtdsodbc.so Setup = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libtdsS.so FileUsage = 1 UsageCount = 5 $ cat /etc/odbc.ini # $ cat ~/.odbc.ini # if you signed in under a user that runs ClickHouse [MSSQL] Description = FreeTDS Driver = FreeTDS Servername = MSSQL Database = test UID = test PWD = test Port = 1433 # (optional) test ODBC connection (to use isql-tool install the [unixodbc](https://packages.debian.org/sid/unixodbc)-package) $ isql -v MSSQL "user" "password"

备注：

要确定特定 SQL Server 版本所支持的最低 TDS 版本，请参阅产品文档，或查看 MS-TDS Product Behavior

在 ClickHouse 中配置字典：