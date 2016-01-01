ODBC 字典源
你可以使用这种方法连接任何具有 ODBC 驱动的数据库。
设置示例：
- DDL
- Configuration file
设置字段说明：
|Setting
|Description
db
|数据库名称。如果在
<connection_string> 参数中已经设置了数据库名称，则可以省略。
table
|表名，以及（如存在）对应的 schema 名称。
connection_string
|连接字符串。
invalidate_query
|用于检查字典状态的查询。可选。详情参见 Refreshing dictionary data using LIFETIME 一节。
background_reconnect
|当连接失败时，在后台重新连接到副本。可选。
query
|自定义查询。可选。
注意
table 和
query 字段不能同时使用，并且二者中必须至少声明一个。
ClickHouse 从 ODBC 驱动接收引号字符，并在发送给驱动的查询中为所有设置加上引号，因此需要确保这里配置的表名大小写与数据库中的表名完全一致。
如果在使用 Oracle 时遇到编码问题，请参阅相应的 FAQ 条目。
ODBC 字典功能的已知漏洞
注意
通过 ODBC 驱动并使用连接参数
Servername 连接到数据库时，该参数可能被替换。在这种情况下，
odbc.ini 中的
USERNAME 和
PASSWORD 会被发送到远程服务器，并有可能被泄露。
不安全用法示例
下面我们为 PostgreSQL 配置 unixODBC。
/etc/odbc.ini 的内容如下：
如果随后执行如下查询：
ODBC 驱动程序会把
odbc.ini 中的
USERNAME 和
PASSWORD 的值发送到
some-server.com。
连接 PostgreSQL 的示例
在 Ubuntu 操作系统上。
安装 unixODBC 和 PostgreSQL 的 ODBC 驱动程序：
配置
/etc/odbc.ini（或者，如果是以运行 ClickHouse 的用户身份登录，则配置
~/.odbc.ini）：
ClickHouse 中的字典配置：
- DDL
- 配置文件
您可能需要编辑
odbc.ini，以指定驱动程序库的完整路径：
DRIVER=/usr/local/lib/psqlodbcw.so。
MS SQL Server 连接示例
Ubuntu 操作系统。
安装用于连接 MS SQL Server 的 ODBC 驱动程序：
配置驱动程序：
备注：
- 要确定特定 SQL Server 版本所支持的最低 TDS 版本，请参阅产品文档，或查看 MS-TDS Product Behavior
在 ClickHouse 中配置字典：
- DDL
- Configuration file