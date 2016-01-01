port MySQL 服务器端口。你可以为所有副本统一指定，或在每个副本配置部分（ <replica> 内部）单独指定。

user MySQL USER 名称。你可以为所有副本统一指定，或在每个副本配置部分（ <replica> 内部）单独指定。

password MySQL USER 的密码。你可以为所有副本统一指定，或在每个副本配置部分（ <replica> 内部）单独指定。

replica 副本配置部分。可以有多个该配置段。

replica/host MySQL 主机地址。

replica/priority 副本优先级。在尝试连接时，ClickHouse 会按优先级顺序遍历副本。数字越小，优先级越高。

db 数据库名称。

table 表名称。

where 选择条件。条件语法与 MySQL 中 WHERE 子句相同，例如 id > 10 AND id < 20 。可选。

fail_on_connection_loss 控制服务器在连接丢失时的行为。如果为 true ，当客户端与服务器之间的连接丢失时会立即抛出异常。如果为 false ，ClickHouse 服务器会在抛出异常前重试执行该查询三次。请注意，重试会导致响应时间增加。默认值： false 。