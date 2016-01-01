MySQL 字典源
设置示例：
- DDL
- 配置文件
设置字段：
|Setting
|描述
port
|MySQL 服务器端口。你可以为所有副本统一指定，或在每个副本配置部分（
<replica> 内部）单独指定。
user
|MySQL USER 名称。你可以为所有副本统一指定，或在每个副本配置部分（
<replica> 内部）单独指定。
password
|MySQL USER 的密码。你可以为所有副本统一指定，或在每个副本配置部分（
<replica> 内部）单独指定。
replica
|副本配置部分。可以有多个该配置段。
replica/host
|MySQL 主机地址。
replica/priority
|副本优先级。在尝试连接时，ClickHouse 会按优先级顺序遍历副本。数字越小，优先级越高。
db
|数据库名称。
table
|表名称。
where
|选择条件。条件语法与 MySQL 中
WHERE 子句相同，例如
id > 10 AND id < 20。可选。
invalidate_query
|用于检查字典状态的查询。可选。详见章节 Refreshing dictionary data using LIFETIME。
fail_on_connection_loss
|控制服务器在连接丢失时的行为。如果为
true，当客户端与服务器之间的连接丢失时会立即抛出异常。如果为
false，ClickHouse 服务器会在抛出异常前重试执行该查询三次。请注意，重试会导致响应时间增加。默认值：
false。
query
|自定义查询。可选。
注意
table 或
where 字段不能与
query 字段一起使用。同时，
table 与
query 字段中必须声明其中一个。
注意
不存在显式的
secure 参数。在建立 SSL 连接时，安全性是强制要求的。
可以在本地主机上通过套接字连接到 MySQL。为此，请设置
host 和
socket。
