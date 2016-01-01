HTTP(S) 字典源
与 HTTP(S) 服务器交互取决于字典在内存中的存储方式。如果字典是使用
cache 和
complex_key_cache 存储的，ClickHouse 会通过发送
POST 方法的请求来获取所需的键。
设置示例：
- DDL
- Configuration file
为了让 ClickHouse 访问 HTTPS 资源，必须在服务器配置中配置 OpenSSL。
字段说明：
|Setting
|Description
url
|源 URL。
format
|文件格式。支持 Formats 中描述的所有格式。
credentials
|基本 HTTP 认证。可选。
user
|认证所需的用户名。
password
|认证所需的密码。
headers
|HTTP 请求中使用的所有自定义 HTTP 头部条目。可选。
header
|单个 HTTP 头部条目。
name
|在请求中发送的头部所使用的标识符名称。
value
|为特定标识符名称设置的值。
使用 DDL 命令（
CREATE DICTIONARY ...）创建字典时，会根据配置中
remote_url_allow_hosts 部分的内容检查 HTTP 字典的远程主机，以防止数据库用户访问任意 HTTP 服务器。