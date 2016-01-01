HTTP(S) 字典源

与 HTTP(S) 服务器交互取决于字典在内存中的存储方式。如果字典是使用 cache 和 complex_key_cache 存储的，ClickHouse 会通过发送 POST 方法的请求来获取所需的键。

设置示例：

DDL

Configuration file SOURCE(HTTP( url 'http://[::1]/os.tsv' format 'TabSeparated' credentials(user 'user' password 'password') headers(header(name 'API-KEY' value 'key')) )) <source> <http> <url>http://[::1]/os.tsv</url> <format>TabSeparated</format> <credentials> <user>user</user> <password>password</password> </credentials> <headers> <header> <name>API-KEY</name> <value>key</value> </header> </headers> </http> </source>

为了让 ClickHouse 访问 HTTPS 资源，必须在服务器配置中配置 OpenSSL。

字段说明：

Setting Description url 源 URL。 format 文件格式。支持 Formats 中描述的所有格式。 credentials 基本 HTTP 认证。可选。 user 认证所需的用户名。 password 认证所需的密码。 headers HTTP 请求中使用的所有自定义 HTTP 头部条目。可选。 header 单个 HTTP 头部条目。 name 在请求中发送的头部所使用的标识符名称。 value 为特定标识符名称设置的值。