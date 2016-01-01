跳转到主内容
HTTP(S) 字典源

与 HTTP(S) 服务器交互取决于字典在内存中的存储方式。如果字典是使用 cachecomplex_key_cache 存储的，ClickHouse 会通过发送 POST 方法的请求来获取所需的键。

设置示例：

SOURCE(HTTP(
    url 'http://[::1]/os.tsv'
    format 'TabSeparated'
    credentials(user 'user' password 'password')
    headers(header(name 'API-KEY' value 'key'))
))

为了让 ClickHouse 访问 HTTPS 资源，必须在服务器配置中配置 OpenSSL

字段说明：

SettingDescription
url源 URL。
format文件格式。支持 Formats 中描述的所有格式。
credentials基本 HTTP 认证。可选。
user认证所需的用户名。
password认证所需的密码。
headersHTTP 请求中使用的所有自定义 HTTP 头部条目。可选。
header单个 HTTP 头部条目。
name在请求中发送的头部所使用的标识符名称。
value为特定标识符名称设置的值。

使用 DDL 命令（CREATE DICTIONARY ...）创建字典时，会根据配置中 remote_url_allow_hosts 部分的内容检查 HTTP 字典的远程主机，以防止数据库用户访问任意 HTTP 服务器。