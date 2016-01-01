Executable Pool 字典源
Executable pool 允许从一组进程中加载数据。 该字典源不适用于需要从源一次性加载全部数据的字典布局。
当字典存储为以下任一布局时，Executable pool 可以工作：
cache
complex_key_cache
ssd_cache
complex_key_ssd_cache
direct
complex_key_direct
Executable pool 会使用指定的命令启动一组进程，并保持它们运行直到退出。程序应在 STDIN 有数据时从中读取，并将结果输出到 STDOUT。它可以在 STDIN 上等待下一批数据。ClickHouse 在处理完一批数据后不会关闭 STDIN，而是在需要时通过管道传输下一块数据。可执行脚本应适应这种数据处理方式 —— 它应轮询 STDIN，并尽早将数据刷新到 STDOUT。
设置示例：
- DDL
- Configuration file
设置字段：
|Setting
|Description
command
|可执行文件的绝对路径，或文件名（如果程序目录已加入
PATH）。
format
|文件格式。支持 Formats 中描述的所有格式。
pool_size
|进程池大小。如果将
pool_size 指定为 0，则不限制进程池大小。默认值为
16。
command_termination_timeout
|可执行脚本应包含主读写循环。在字典被销毁后，管道会被关闭，此时可执行程序有
command_termination_timeout 秒时间正常退出，然后 ClickHouse 才会向子进程发送 SIGTERM 信号。以秒为单位。默认值为
10。可选。
max_command_execution_time
|处理一块数据时，可执行脚本命令的最大执行时间。以秒为单位。默认值为
10。可选。
command_read_timeout
|从命令 stdout 读取数据的超时时间（毫秒）。默认值为
10000。可选。
command_write_timeout
|向命令 stdin 写入数据的超时时间（毫秒）。默认值为
10000。可选。
implicit_key
|可执行源文件可以只返回值，对请求键的对应关系由结果中行的顺序隐式确定。默认值为
false。可选。
execute_direct
|如果
execute_direct =
1，则会在 user_scripts_path 指定的 user_scripts 目录中查找
command。可以使用空格分隔符指定额外的脚本参数。例如：
script_name arg1 arg2。如果
execute_direct =
0，则将
command 作为
bin/sh -c 的参数传递。默认值为
1。可选。
send_chunk_header
|控制在向进程发送一块数据之前是否先发送行数。默认值为
false。可选。
该字典源只能通过 XML 配置进行配置。通过 DDL 创建带有 Executable 源的字典已被禁用，否则数据库用户将能够在 ClickHouse 节点上执行任意二进制文件。