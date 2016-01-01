Executable Pool 字典源

Executable pool 允许从一组进程中加载数据。 该字典源不适用于需要从源一次性加载全部数据的字典布局。

当字典存储为以下任一布局时，Executable pool 可以工作：

cache

complex_key_cache

ssd_cache

complex_key_ssd_cache

direct

complex_key_direct

Executable pool 会使用指定的命令启动一组进程，并保持它们运行直到退出。程序应在 STDIN 有数据时从中读取，并将结果输出到 STDOUT。它可以在 STDIN 上等待下一批数据。ClickHouse 在处理完一批数据后不会关闭 STDIN，而是在需要时通过管道传输下一块数据。可执行脚本应适应这种数据处理方式 —— 它应轮询 STDIN，并尽早将数据刷新到 STDOUT。

设置示例：

DDL

Configuration file SOURCE(EXECUTABLE_POOL( command 'while read key; do printf "$key\tData for key $key

"; done' format 'TabSeparated' pool_size 10 max_command_execution_time 10 implicit_key false )) <source> <executable_pool> <command><command>while read key; do printf "$key\tData for key $key

"; done</command</command> <format>TabSeparated</format> <pool_size>10</pool_size> <max_command_execution_time>10<max_command_execution_time> <implicit_key>false</implicit_key> </executable_pool> </source>

设置字段：

Setting Description command 可执行文件的绝对路径，或文件名（如果程序目录已加入 PATH ）。 format 文件格式。支持 Formats 中描述的所有格式。 pool_size 进程池大小。如果将 pool_size 指定为 0，则不限制进程池大小。默认值为 16 。 command_termination_timeout 可执行脚本应包含主读写循环。在字典被销毁后，管道会被关闭，此时可执行程序有 command_termination_timeout 秒时间正常退出，然后 ClickHouse 才会向子进程发送 SIGTERM 信号。以秒为单位。默认值为 10 。可选。 max_command_execution_time 处理一块数据时，可执行脚本命令的最大执行时间。以秒为单位。默认值为 10 。可选。 command_read_timeout 从命令 stdout 读取数据的超时时间（毫秒）。默认值为 10000 。可选。 command_write_timeout 向命令 stdin 写入数据的超时时间（毫秒）。默认值为 10000 。可选。 implicit_key 可执行源文件可以只返回值，对请求键的对应关系由结果中行的顺序隐式确定。默认值为 false 。可选。 execute_direct 如果 execute_direct = 1 ，则会在 user_scripts_path 指定的 user_scripts 目录中查找 command 。可以使用空格分隔符指定额外的脚本参数。例如： script_name arg1 arg2 。如果 execute_direct = 0 ，则将 command 作为 bin/sh -c 的参数传递。默认值为 1 。可选。 send_chunk_header 控制在向进程发送一块数据之前是否先发送行数。默认值为 false 。可选。

该字典源只能通过 XML 配置进行配置。通过 DDL 创建带有 Executable 源的字典已被禁用，否则数据库用户将能够在 ClickHouse 节点上执行任意二进制文件。