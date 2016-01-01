可执行文件字典源
与可执行文件配合使用的方式取决于字典在内存中的存储方式。如果字典使用
cache 和
complex_key_cache 存储，ClickHouse 会通过向可执行文件的 STDIN 发送请求来请求所需的键。否则，ClickHouse 会启动该可执行文件，并将其输出视为字典数据。
设置示例：
- DDL
- Configuration file
设置项说明：
|Setting
|Description
command
|可执行文件的绝对路径，或者文件名（如果该命令所在目录在
PATH 中）。
format
|文件格式。支持 Formats 中描述的所有格式。
command_termination_timeout
|可执行脚本应包含一个主读写循环。在字典被销毁后，管道会被关闭，此时可执行文件有
command_termination_timeout 秒的时间自行关闭，然后 ClickHouse 才会向子进程发送 SIGTERM 信号。以秒为单位指定。默认值为
10。可选。
command_read_timeout
|从命令的 stdout 读取数据的超时时间（毫秒）。默认值为
10000。可选。
command_write_timeout
|向命令的 stdin 写入数据的超时时间（毫秒）。默认值为
10000。可选。
implicit_key
|可执行源文件可以只返回值，与请求键之间的对应关系由结果中行的顺序隐式确定。默认值为
false。
execute_direct
|如果
execute_direct =
1，则会在由 user_scripts_path 指定的 user_scripts 目录中搜索
command。可以使用空格分隔符指定额外的脚本参数。例如：
script_name arg1 arg2。如果
execute_direct =
0，
command 会作为
bin/sh -c 的参数传入。默认值为
0。可选。
send_chunk_header
|控制在发送一个数据块之前，是否先发送其行数。默认值为
false。可选。
该字典源只能通过 XML 配置进行设置。通过 DDL 创建使用 executable 源的字典已被禁用；否则，数据库用户将能够在 ClickHouse 节点上执行任意二进制文件。