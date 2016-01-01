可执行文件字典源

与可执行文件配合使用的方式取决于字典在内存中的存储方式。如果字典使用 cache 和 complex_key_cache 存储，ClickHouse 会通过向可执行文件的 STDIN 发送请求来请求所需的键。否则，ClickHouse 会启动该可执行文件，并将其输出视为字典数据。

设置示例：

DDL

Configuration file SOURCE(EXECUTABLE( command 'cat /opt/dictionaries/os.tsv' format 'TabSeparated' implicit_key false )) <source> <executable> <command>cat /opt/dictionaries/os.tsv</command> <format>TabSeparated</format> <implicit_key>false</implicit_key> </executable> </source>

设置项说明：

Setting Description command 可执行文件的绝对路径，或者文件名（如果该命令所在目录在 PATH 中）。 format 文件格式。支持 Formats 中描述的所有格式。 command_termination_timeout 可执行脚本应包含一个主读写循环。在字典被销毁后，管道会被关闭，此时可执行文件有 command_termination_timeout 秒的时间自行关闭，然后 ClickHouse 才会向子进程发送 SIGTERM 信号。以秒为单位指定。默认值为 10 。可选。 command_read_timeout 从命令的 stdout 读取数据的超时时间（毫秒）。默认值为 10000 。可选。 command_write_timeout 向命令的 stdin 写入数据的超时时间（毫秒）。默认值为 10000 。可选。 implicit_key 可执行源文件可以只返回值，与请求键之间的对应关系由结果中行的顺序隐式确定。默认值为 false 。 execute_direct 如果 execute_direct = 1 ，则会在由 user_scripts_path 指定的 user_scripts 目录中搜索 command 。可以使用空格分隔符指定额外的脚本参数。例如： script_name arg1 arg2 。如果 execute_direct = 0 ， command 会作为 bin/sh -c 的参数传入。默认值为 0 。可选。 send_chunk_header 控制在发送一个数据块之前，是否先发送其行数。默认值为 false 。可选。

该字典源只能通过 XML 配置进行设置。通过 DDL 创建使用 executable 源的字典已被禁用；否则，数据库用户将能够在 ClickHouse 节点上执行任意二进制文件。